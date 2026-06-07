Dua Lipa a Palermo, i top e i flop del matrimonio in Italia

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IPA Dua Lipa e Callum Tuner

Dua Lipa e Callum Turner hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio che sta facendo parlare il mondo intero. Dopo il primo sì pronunciato a Londra, in una cerimonia riservata e lontana dai riflettori, la coppia ha scelto l’Italia per celebrare nuovamente la propria unione con amici e familiari. La splendida cornice di Palermo e delle sue dimore storiche ha ospitato il secondo capitolo delle nozze, trasformando la Sicilia nel centro del jet set internazionale per un intero weekend. Tra ospiti celebri, location da favola e momenti indimenticabili, ecco tutti i top e flop della festa più glamour dell’anno.

Dua Lipa e Callum Turner: i momenti top delle nozze italiane

La notizia è rimbalzata praticamente ovunque, ampiamente anticipata dai tabloid di tutto il mondo, anche se poi il primo sì a Londra aveva fatto pensare ad un cambio di programma dell’ultimo secondo. Invece no, Dua Lipa e Callum Turner sono davvero convolati a nozze e hanno scelto proprio il nostro Paese per celebrare il loro matrimonio.

Se la cerimonia civile celebrata a Londra era stato all’insegna della discrezione, la festa siciliana ha decisamente cambiato registro. La popstar britannica e l’attore inglese hanno scelto Palermo e Bagheria per regalarsi un secondo “sì” circondati da amici, musica e scenari da sogno, trasformando la Sicilia nel cuore pulsante del jet set internazionale per un intero weekend.

I primi abiti delle nozze siciliane: Dua Lipa sirena in bianco

Partiamo ovviamente dai look degli sposi: per la prima serata delle celebrazioni siciliane, la popstar ha conquistato tutti con un abito esclusivo firmato Bottega Veneta, realizzato appositamente per l’occasione. La cantante ha reinterpretato il classico look da sposa in chiave moderna, scegliendo una silhouette sofisticata e ultra femminile. Il modello, caratterizzato da uno scollo all’americana che valorizzava le spalle, aderiva perfettamente alla figura per poi aprirsi in una spettacolare gonna a sirena.

A rendere ancora più preziosa la creazione erano le lavorazioni artigianali e i dettagli ricercati, omaggio all’inconfondibile stile della maison, anche se il vero colpo d’occhio era la profonda scollatura sulla schiena, un dettaglio elegante e sensuale che ha aggiunto un tocco glamour a uno dei look più ammirati dell’intero weekend.

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A completare il look della sposa una raffinata clutch tono su tono arricchita da dettagli piumati e preziosi gioielli dorati che hanno regalato ulteriore luce all’intero look: ogni elemento è apparso studiato nei minimi particolari, contribuendo a creare un’immagine sofisticata e impeccabile. Accanto a lei, Callum Turner ha puntato su un’eleganza più disinvolta ma altrettanto ricercata, scegliendo un completo in lino beige dal fascino effortless.

La cerimonia a Villa Valguarnera, “la piccola Versailles” di Bagheria

Le celebrazioni, organizzate nell’arco di tre giorni a cavallo tra il 5 e il 7 giugno, hanno attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Non a caso, la stampa britannica ha già ribattezzato Dua Lipa “la principessa di Palermo”, complice un evento che per sfarzo e organizzazione è stato paragonato a un vero royal wedding. Dopo il matrimonio civile celebrato il 31 maggio a Londra, la coppia ha deciso di festeggiare in grande stile scegliendo alcune delle location più affascinanti della Sicilia.

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Il primo atto della lunga festa si è svolto nel centro storico di Palermo. Tra brindisi esclusivi, palazzi nobiliari e atmosfere d’altri tempi, gli ospiti hanno potuto immergersi in una cornice che richiamava il fascino della Dolce Vita italiana. Palazzo Gangi, celebre per essere stato uno dei set del film Il Gattopardo, ha fatto da sfondo a una serata elegante e riservata, tra tavole imbandite, musica dal vivo e balli fino a tarda notte.

Ma il momento più atteso è arrivato con la grande festa organizzata a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca affacciata sul mare di Bagheria. Qui Dua Lipa e Callum Turner hanno rinnovato le loro promesse davanti a circa trecento invitati, in una cerimonia blindatissima.

Gli ospiti dell’evento: Elton John e Donatella Versace

A rendere ancora più speciale la serata sono stati gli ospiti d’eccezione: da Elton John a Donatella Versace. La leggenda della musica internazionale ha regalato agli sposi uno dei momenti più emozionanti dell’intero weekend esibendosi al pianoforte e dedicando loro la celebre Your Song.

Ma tra gli invitati avvistati in Sicilia figuravano anche Charli XCX e il marito George Daniel, il produttore Mark Ronson, la dj Peggy Gou, l’attore Joe Alwyn e soprattutto Donatella Versace, legata da tempo a Dua Lipa sia da rapporti professionali che di amicizia.

Dua Lipa e Callum Turner, i flop del matrimonio a Palermo

Molti sono rimasti colpiti nello scoprire la forte connessione tra la coppia di neosposi e la Sicilia: non si tratta infatti di una destinazione scelta per caso visto che Dua Lipa e Callum Turner avevano già trascorso alcuni momenti romantici nell’isola negli ultimi anni e avrebbero deciso di trasformare quei ricordi in qualcosa di ancora più speciale.

Tra musica, moda e ospiti internazionali, il weekend siciliano della cantante e dell’attore è riuscito a trasformarsi in un vero evento globale, ma qualche inevitabile flop c’è stato.

Privacy estrema e penali stellari

La riservatezza è stata uno degli aspetti centrali dell’intero evento tanto è vero che gli sposi hanno fatto di tutto per tenere lontani occhi indiscreti, predisponendo un imponente sistema di sicurezza che comprendeva anche dispositivi anti-drone per impedire riprese dall’alto, tutto curato dalla wedding planner Alessandra Grillo in collaborazione con l’agenzia milanese Fasten Seat Belt.

Non solo, collaboratori, fornitori e personale coinvolto nell’organizzazione hanno dovuto sottoscrivere severi accordi di riservatezza, con pesanti sanzioni economiche previste in caso di violazione. Anche agli invitati e ai presenti è stato chiesto di evitare foto e video, trasformando il matrimonio in una vera e propria “zona off limits” per social e smartphone.

Una scelta comprensibile, considerando la notorietà internazionale di Dua Lipa e Callum Turner, ma che ha inevitabilmente fatto discutere.

I titoli dei media britannici scatenano la bufera sulla location

Il matrimonio da sogno di Dua Lipa e Callum Turner ha portato Palermo sotto i riflettori internazionali, ma non sono mancate le polemiche. A far discutere sono stati alcuni articoli della stampa britannica che, raccontando i festeggiamenti siciliani, hanno associato l’isola al suo passato legato alla mafia.

In particolare il Telegraph ha scritto: “Il covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio da favola dell’anno. Dua Lipa e Callum Turner si preparano a prendere possesso di un’ex roccaforte di Cosa Nostra per tre giorni di festeggiamenti”, mentre The Sun ha rincarato la dose con: “Sole, mare e sopranos, il passato brutale dell’isola amato dalle star”.

Ovviamente i titoli dei media stranieri hanno suscitato forti reazioni da parte delle istituzioni locali, con il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco Roberto Lagalla che hanno denunciato un’immagine stereotipata e offensiva della Sicilia.

Anche la Fondazione Falcone ha espresso il proprio disappunto, ricordando l’impegno e i sacrifici compiuti nella lotta contro la criminalità organizzata e sottolineando come ridurre la Sicilia a certi cliché significhi ignorare decenni di cambiamenti e rinascita.

La protesta della città di Palermo per i disagi causati dalle nozze

La privacy è stata uno degli aspetti più discussi del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, anche perché ha causato non pochi disagi alla città. Per garantire la massima riservatezza agli sposi e ai loro ospiti, alcune aree del centro storico di Palermo sono state sottoposte a rigide limitazioni per diversi giorni, con strade chiuse al traffico e accessi controllati da un imponente servizio di sicurezza privata.

Le misure adottate sono state particolarmente severe: in uno dei vicoli attraversati dal corteo nuziale è stato persino installato un telo nero per impedire sguardi indiscreti, mentre agli invitati sarebbe stato chiesto di non scattare foto o registrare video durante i festeggiamenti, anche attraverso particolari accorgimenti applicati agli smartphone.

Una scelta che ha permesso alla coppia di vivere il proprio giorno speciale lontano dai riflettori, ma che ha anche suscitato qualche malumore tra i residenti. Alcuni manifesti comparsi nelle strade di Palermo hanno espresso chiaramente il dissenso di una parte della cittadinanza e non sono mancati gli slogan contro l’evento come “La città non è in affitto” e “La nostra piazza non è il tuo salotto”.