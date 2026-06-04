Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, la festa super costosa e il piano anti paparazzi

IPA Dua Lipa e Callum Turner

Palermo si prepara a una delle settimane più scintillanti dell’anno: Dua Lipa e Callum Turner, freschi sposi, hanno scelto la Sicilia per dare seguito alle nozze a Londra. Una scelta tutt’altro che casuale: l’isola li aveva già conquistati la scorsa estate, quando i due erano stati avvistati a cena in alcuni dei ristoranti più chic del capoluogo. Ora sono tornati, questa volta con tutta la loro cerchia degli affetti, per tre giorni di festeggiamenti. E di precauzioni affinché tutto si svolga in sicurezza ne sono state prese: un piano anti paparazzi, niente droni o immagini rubate.

Dua Lipa e Callum Turner, l’arrivo a Palermo e il quartier generale a Villa Igiea

Dua Lipa e Callum Turner sono atterrati nella sera del 3 giugno all’aeroporto di Palermo. Ad attenderli, un van pronto a condurli direttamente al Grand Hotel Villa Igiea, lussuosa struttura affacciata sul mare che farà da quartier generale della coppia per l’intero weekend. È lì che Dua Lipa sta vivendo le ultime ore prima dei festeggiamenti. Secondo le indiscrezioni, la popstar avrebbe previsto numerosi cambi d’abito, con il supporto creativo di Donatella Versace, sua amica di lunga data.

Gli ospiti, attesi da tutto il mondo, sono stati distribuiti tra alcune delle strutture più prestigiose della città. La logistica è stata affidata ad Alessandra Grillo (la stessa del matrimonio di Ferragni e Fedez), la wedding planner che da giorni si trova in città. Il toto-nomi degli invitati impazza ormai da tempo: le indiscrezioni parlano della presenza di Elton John (che venerdì sera dovrebbe addirittura esibirsi in un concerto privato per gli sposi), Mark Ronson, Charli XCX, Kylie Minogue, Robbie Williams, Adele, Olivia Dean, Katy Perry e Lourdes Leon, figlia di Madonna. Anche Pedro Almodóvar e Harry Styles risultano tra i potenziali presenti, anche se sulle conferme ufficiali continua a regnare il più assoluto riserbo.

Tre giorni di festa tra Palazzo Gangi e Villa Valguarnera, blindatissimi

Si comincia venerdì alle 18, con il primo grande appuntamento previsto a Palazzo Gangi, luogo simbolo della Palermo aristocratica e legato nell’immaginario cinematografico al Gattopardo. Ai presenti sono serviti prodotti del luogo, e il catering della serata è stato affidato al ristorante in cui la coppia aveva cenato durante la vacanza dell’estate scorsa; per gli ospiti, invece, è previsto un programma culturale con visita esclusiva alla Galleria d’Arte Moderna, chiusa al pubblico per l’occasione.

Al sabato si continua a festeggiare, ma a Bagheria, a pochi chilometri da Palermo, dove la festa più importante è stata organizzata nella splendida cornice settecentesca di Villa Valguarnera. Poteva forse mancare un piano anti paparazzi? Stando alle testate siciliane, le aree dei festeggiamenti sono completamente blindate, con sistemi anti-drone attivati per impedire qualsiasi ripresa dall’alto e personale della security privata.

Le strade attorno a Villa Valguarnera sono chiuse al traffico, l’accesso alla zona sarebbe controllato anche per chi vive nei pressi della villa. I commercianti della zona protestano, ma le amministrazioni di Palermo e Bagheria sembrano aver scelto la linea della massima chiusura, pur di evitare problemi. Valore totale della festa? Pare circa 1,5 milioni di euro.