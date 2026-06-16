Dua Lipa e Callum Turner: le tappe della loro luna di miele in Italia

Dalla Sicilia alla Calabria, proseguendo per la Basilicata e la Costiera Amalfitana: foto e video del bellissimo viaggio di nozze on the road delle coppia nel Belpaese

IPA Dua Lipa e Callum Turner: luna di miele in Italia

Prosegue la luna di miele per il Belpaese della coppia vip del momento, quella formata dalla cantante Dua Lipa e dall’attore Callum Turner, che dopo aver fsteggiato il loro matrimonio con dei party esclusivi a Palermo, hanno cominciato un viaggio on the road che li ha portati dalla Sicilia alla Calabria, dalla Basilicata alla Costiera Amalfitana.

Dua e Callum si sono sposati ufficialmente con un matrimonio civile segreto a Londra il 31 maggio 2026 presso lo storico Old Marylebone Town Hall. Subito dopo la cerimonia privata, la coppia è volata in Italia e ha dato il via a sfarzosi festeggiamenti durati ben tre giorni in Sicilia, tra il 5 e il 7 giugno 2026.

I ricevimenti e i party esclusivi si sono tenuti a Palazzo Gangi a Palermo e nella splendida Villa Valguarnera a Bagheria. Molti gli ospiti stellari: all’evento hanno partecipato celebrità internazionali come Charli XCX, Mark Ronson ed Elton John. Oltre alla nostra Donatella Versace, da sempre molto amica di Dua, che è stata spesso ambassador del brand. (qui i top e flop della super festa)

Subito dopo i festeggiamenti siciliani, la coppia ha iniziato un lungo tour automobilistico e costiero attraverso le bellezze del Sud Italia: vediamo nel dettaglio del tappe, documentate da foto e video postati sui social.

1. Sicilia: Hanno visitato Taormina, soggiornando nel celebre San Domenico Palace, e sull’isola di Favignana.

2.Calabria: Si sono concessi una sosta riservata nella suggestiva Tropea per una cena romantica nel centro storico

3.Basilicata: Sono stati avvistati a bordo di una Porsche nel centro di Bernalda, dove hanno alloggiato in un esclusivo boutique hotel. Sono poi stati avvistati a Matera, per una immancabile tappa tra gli storici e suggestivi “sassi”.

4.Campania: Tra le ultime tappe documentate, i neosposi si sono goduti la costa di Salerno e la città di Napoli. Nella città partenopea hanno mangiato la pizza da Concettina ai Tre Santi e fatto shopping nello store ufficiale del Napoli Calcio.

5.Costiera Amalfitana: ultima (per ora) tappa del loro tour, località amatissima dallo show bix Hollywoodiano