Quarto Grado anticipazioni del 19 giugno, si torna su Garlasco e sul caso Pierina Paganelli

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IPA Caso Pierina Paganelli, Louis Dassilva

La cronaca nera italiana continua a interrogarsi su alcuni dei misteri più complessi e irrisolti degli ultimi anni. Questa sera, venerdì 19 giugno, alle ore 21.30 su Rete4, il consueto appuntamento con Quarto Grado fa luce su nuovi dettagli e prospettive inedite. Sotto la guida attenta di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, lo studio si prepara ad analizzare i fascicoli più scottanti che da tempo tengono il pubblico con il fiato sospeso.

Il caso di Garlasco, tra libertà e dubbi

Al centro del dibattito, immancabile, torna il delitto di Garlasco. La vicenda di Alberto Stasi, ormai tornato in libertà ma affidato ai servizi sociali, è ancora una ferita aperta per l’opinione pubblica. Nonostante la condanna definitiva, il fronte difensivo punta con decisione alla revisione del processo, un percorso giudiziario complesso che cerca di ribaltare una verità processuale che appare, per molti, ancora parziale.

In parallelo, gli occhi sono puntati sul lavoro della Procura, costantemente impegnata ad approfondire la posizione di Andrea Sempio. Il nuovo filone d’indagine è un tassello fondamentale: riuscirà a fornire finalmente una risposta definitiva su chi fosse presente nell’abitazione il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi? Intanto, sua madre Daniela Ferrari, dopo aver tentato il suicidio, si trova ricoverata all’ospedale di Vigevano presso il reparto di psichiatria.

Pierina Paganelli, un mistero ancora senza volto

La serata si sposterà poi verso le dinamiche torbide del caso di Pierina Paganelli. Il recente scenario, segnato dall’assoluzione di Louis Dassilva, ha sollevato numerosi interrogativi sulla conduzione delle indagini e sulla reale dinamica dei fatti avvenuti a Rimini.

Per tentare di far luce su un contesto familiare e relazionale estremamente intricato, ospite d’eccezione sarà Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi. La sua testimonianza è attesa con grande interesse, poiché la sua presenza potrebbe mettere in luce una prospettiva diversa sulle frizioni e le ombre che hanno preceduto il tragico evento.

Dolore e giustizia, la vicenda di Pamela Genini

La trasmissione dedicherà un momento di riflessione anche alla vicenda legata alla tomba profanata di Pamela Genini. La dignità della memoria e il rispetto per i defunti si scontrano con atti di vandalismo che feriscono nel profondo i familiari.

Sarà presente in studio Una, la madre di Pamela, che racconterà il tormento di dover rivivere un trauma inaspettato, chiedendo risposte chiare su un gesto inspiegabile che ha scosso la comunità. Occhi puntati sull’ex Francesco Dolci, che sembrerebbe sapere di più di quello che racconta.

Gli esperti in studio

A garantire l’analisi tecnica e giornalistica, come ogni settimana, ci sarà un parterre di altissimo livello. A discutere dei casi in scaletta troveremo Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Candida Morvillo e Caterina Collovati. Non mancheranno le riflessioni di Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi, pronti a sviscerare le prove e le ipotesi investigative.

Quarto Grado si conferma, ancora una volta, un punto di riferimento essenziale per chi desidera non solo restare aggiornato, ma anche comprendere i meccanismi psicologici e giudiziari dietro i fatti di cronaca che segnano il nostro Paese. L’appuntamento è per questa sera in prima serata: una puntata intensa, dove la ricerca della verità rimane l’unico obiettivo comune.