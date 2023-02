Come organizzare un garage, il trucco delle pareti e altre idee geniali

Fonte: iStock I trucchi per organizzare il garage

Il garage può diventare molto più che un semplice box auto: anche se piccino, può essere organizzato al meglio per recuperare spazio prezioso dove sistemare tutto quello che in casa non riesce a trovare il proprio posto. Dagli attrezzi per il fai-da-te all’angolo lavanderia, passando per le immancabili scatole del cambio stagione o semplicemente ciò che non si usa più ma non si vuole ancora gettare. Tutto questo e molto altro può finire in garage, ben sistemato e pronto ad essere ritrovato non appena se ne ha il bisogno. Vediamo allora qualche idea geniale per sistemare il garage e avere tutto in ordine.

Garage ordinato: i consigli

Avete un bel garage (e, se vivete in città, questa è davvero una grande fortuna) e volete organizzarlo al meglio per poter sfruttare ogni piccolo spazio: ci sono tantissime possibilità e ancor più idee da cui prendere spunto per dare nuova vita al vostro box auto. Ma bisogna partire dalle piccole cose. Innanzitutto, prendetevi una giornata di tempo per fare una pulizia approfondita. Svuotate ogni scaffale e tirate fuori ogni scatolone che trovate in garage, controllate tutto ciò che è da buttare e mettete da parte quello che invece volete tenere. Quindi pulite da cima a fondo e fate prendere aria alla stanza, così da avere un’ottima base di partenza.

Una volta terminato questo primo – poco piacevole – compito, pensate a ciò che volete fare del garage. Oltre ad essere il ricovero della vostra auto (o della moto, della bici, del monopattino…), può infatti trasformarsi in tutto quello che desiderate. Che siate appassionati di giardinaggio o di bricolage, che siate grandi amanti dello sport o abbiate hobby particolari, il garage è il luogo perfetto dove dar sfogo alle vostre passioni. Ecco alcune idee intelligenti per sfruttare al meglio tutto lo spazio che avete a disposizione.

Organizzare il garage con il fai-da-te

Dopo aver pulito a fondo il garage, arriva il momento di riordinarlo sulla base delle vostre esigenze. Se vi dilettate con il fai-da-te, probabilmente troverete piacevole – e persino divertente – trasformare questo spazio della casa in modo da farlo diventare davvero funzionale. Bastano infatti pochi materiali e l’idea giusta per organizzare il box auto, trovando finalmente un posto per tutti quegli oggetti che solitamente vagano di scatolone in scatolone sino al momento di buttarli via. Ecco le soluzioni più intelligenti e funzionali.

Il trucco delle pareti

Lo spazio, in garage, non basta mai: perché allora non sfruttare davvero le pareti? Per chi vuole organizzare questa stanza con il fai-da-te, ci sono diverse soluzioni che permettono di avere tutto in bell’ordine spendendo pochissimo. Ad esempio, il muro può diventare un comodissimo porta-oggetti non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole da vedere. Come fare? L’idea più semplice consiste nel creare sulla parete un gioco di mensole dove riporre scatole e scatoloni contenenti tutto quello che non volete più avere in giro per casa. Ancora meglio, potete scegliere dei bei contenitori trasparenti di plastica così da avere sempre sott’occhio il loro contenuto.

Amanti del bricolage? Appendete al muro un pannello forato dove poter sistemare i vostri attrezzi, magari abbinandolo ad un pannello magnetico per poter riporre la minuteria. È non solo comodissimo, ma anche utile per avere tutto in ordine e trovare al volo ciò di cui avete bisogno. Se invece vi piace andare in bici e avete sempre il dilemma di dove metterla, due ganci alla parete (o addirittura al soffitto) vi risolveranno il problema. I ganci si rivelano molto utili anche per appendere tutto quello che non sapete dove posizionare: dalle sedie di riserva al tosaerba, passando per l’annaffiatoio e l’immancabile scala da lavoro.

Come arredare il garage

Se volete una soluzione più definitiva, che vi aiuti anche a nascondere tutti quegli scatoloni di cui non sapete proprio liberarvi, è il caso di arredare il garage con qualche mobile multiuso. Gli scaffali vanno sicuramente per la maggiore: in acciaio, in legno o in plastica, sono utili per sistemare un’infinità di oggetti. In alternativa, potete optare per un piccolo armadio dove mettere via ciò che non volete rimanga alla vista. In caso lo spazio sia un problema, meglio scegliere un armadio poco profondo e giocare invece sull’altezza. Per gli attrezzi, invece, via libera alle cassettiere con le ruote, che possono essere spostate facilmente e sono molto capienti.

Come organizzare un garage piccolo

Se il vostro garage è davvero piccolino e non sapete come organizzarlo, non vi resta che ricorrere a qualche trucchetto salvaspazio che vi permetterà di sfruttarlo in ogni suo centimetro. Oltre ad arredare con cura le pareti, appendendo mensole e pannelli porta-oggetti, potete sfruttare l’altezza: sul muro in fondo al garage, create una specie di soppalco dove, aiutandovi con una scala, potrete riporre gli scatoloni e tutta quella roba che utilizzate solo in poche occasioni (come ad esempio le decorazioni natalizie o le valigie per le vostre vacanze).

Amate il bricolage e non avete un angolo dove dedicarvi al vostro hobby? Attrezzate una parete con un bancone pieghevole, di quelli che si appendono al muro e si aprono solamente nel momento in cui volete utilizzarli. Questa è la miglior idea salvaspazio per poter lavorare alle vostre passioni senza rubare il posto all’auto. In un garage piccolo, infine, è molto importante fare attenzione all’illuminazione: i neon sono la scelta più economica ed efficace, perché forniscono tanta luce utile soprattutto per chi vuole usare questo spazio per fare piccoli lavoretti.

Come organizzare un garage grande

Se, al contrario, avete un grande garage, sicuramente il posto non vi mancherà: in questo caso potete sbizzarrirvi con la fantasia e creare tangi angoli dedicati singolarmente alle vostre passioni. Qualche esempio? Sistemate un bel banco da lavoro dove tenere tutti gli attrezzi per il bricolage. Se invece amate gli sport, sistemate un armadio capiente dove riporre gli indumenti, il borsone e l’eventuale attrezzatura necessaria. Potete persino destinare uno spazio alla dispensa, per sistemare le scorte di cibo e di prodotti per la pulizia così da non ingombrare la cucina.

Come organizzare un garage lavanderia

Un angolo lavanderia è il sogno di moltissime persone, ma non sempre in casa c’è lo spazio per crearlo. Perché non sistemarlo in garage? Assicuratevi di avere gli scarichi e tutti gli allacci di cui avete bisogno, quindi posizionate lavatrice e asciugatrice lungo la parete (eventualmente impilandole, per risparmiare un po’ di spazio). Potete mettere anche un lavatoio, utile per lavare qualcosa a mano o semplicemente per pulirvi le mani quando necessario. E naturalmente organizzate qualche pensile alto per riporre i detersivi senza occupare posto a terra.