Dalla location alle forme di intrattenimento: ecco come organizzare un matrimonio intimo per pochi invitati

Fonte: iStock Un matrimonio intimo

Non tutti gli sposi sognano una cerimonia con centinaia di invitati. Sempre più coppie, infatti, prediligono un ricevimento per pochi amici e parenti, restituendo a questo evento il suo significato più autentico.

I vantaggi dei fiori d’arancio di dimensioni ridotte sono molteplici: possono essere infatti personalizzati sotto diversi punti di vista, diventando un’esperienza unica anche per i fortunati ospiti. Ma come si può organizzare un matrimonio intimo e raccolto? Ecco qualche suggerimento.

Come organizzare un matrimonio intimo

Quando ci si trova ad organizzare un matrimonio, la tentazione di esagerare è dietro l’angolo. Eppure non tutti amano le feste in grande stile con centinaia di amici e parenti. Sempre più coppie, infatti, sposano abitudini semplici come l’elopement o, quando non è possibile, decidono di puntare su una cerimonia con pochi intimi.

Il rischio di un mega ricevimento, infatti, è che i festeggiati si trovino a dover passare di tavolo in tavolo per comunicare con tutti i presenti solo pochi minuti. Nei matrimoni più raccolti, invece, è più semplice riuscire a trascorrere del tempo con le persone care, con un notevole risparmio anche da un punto di vista economico. Optare per dei fiori d’arancio minimal, ad ogni modo, non vuol dire rinunciare alla cura dei dettagli.

Avendo meno ospiti, si può infatti decidere di utilizzare il budget per le decorazioni o altri tipi di attività, come fuochi d’artificio, un angolo cocktail o forme di intrattenimento più ricercato. Allo stesso tempo sarà importante predisporre una location ad hoc, assicurandosi che non sia troppo dispersiva per gli ospiti. Ma come si può organizzare nel miglior modo possibile un matrimonio intimo? Ecco qualche suggerimento per location, logistica e decorazioni.

Come redigere la lista degli ospiti

Un matrimonio intimo corrisponde solitamente ad una cerimonia con pochi invitati, per cui sarà importante decidere chi avere al proprio fianco in un giorno così importante. Come elaborare la preziosa lista? In primis date uno sguardo al telefono, ed invitate solo le persone con cui avete parlato negli ultimi tre mesi. Chiedetevi poi con chi vi piacerebbe effettivamente trascorrere del tempo a cena o durante il weekend.

Estendete l’invito solo alle persone che considerate a voi più vicine: solo in questo modo vi sentirete realmente a vostro agio in questo tipo di cerimonia.

Idee di location per un matrimonio intimo

Se siete alla ricerca di un’atmosfera intima ed informale, provate ad organizzare il ricevimento di nozze nel cortile della vostra abitazione o nella casa di un vostro familiare. Si tratta di una soluzione estremamente semplice, che aiuterà gli invitati anche a conoscere meglio il vostro passato. Senza dimenticare, ovviamente, il grande impatto emotivo della scelta.

Allo stesso tempo, nulla vi proibisce di puntare su un classico ristorante. In queste location c’è infatti tutto il necessario per un banchetto nuziale con i fiocchi, a cominciare dal cibo. Potreste ad esempio puntare su un locale che frequentate abitualmente con la vostra dolce metà, rendendo partecipi anche amici e parenti. Poiché spesso i ristoranti hanno limitazioni per quanto riguarda le decorazioni, tuttavia, assicuratevi che il design sia in linea con il tema del vostro sì.

Scegliere un appartamento su Airbnb potrebbe rivelarsi un’idea altrettanto brillante se avete organizzato una cerimonia con pochi invitati. Potrete infatti puntare su un’abitazione dall’estetica inconfondibile, realizzando un piccolo sogno per un giorno. Prima di procedere con la prenotazione, ad ogni modo, discutete con il proprietario delle vostre intenzioni: non tutti permettono feste e cerimonie nelle proprie proprietà.

Se infine cercate un’idea originale per la vostra cerimonia di nozze, potrete approfittare del ridotto numero di invitati organizzando un destination wedding. Sposarsi lontano da casa è un’opzione piuttosto semplice da mettere in atto se non dovrete provvedere agli spostamenti per decine di persone. E risulterà ancor più riuscita se avete una città del cuore in cui vi piacerebbe coronare il vostro sogno d’amore.

La wedding stationery e gli inviti

Avendo pochi invitati, potrete dedicare più tempo a personalizzare diversi aspetti della cerimonia, in primis la wedding stationery. Potreste, ad esempio, pensare a degli inviti di nozze scritti a mano piuttosto che a delle partecipazioni stampate in serie.

Se avete organizzato un ricevimento a tavola, invece, potrete fare la gioia dei vostri ospiti pensando ad un segnaposto personalizzato per ciascuno di loro. Anche in questo caso, potete scriverli a mano oppure pensare a qualche riga da dedicare al fortunato amico o parente.

Menù e cocktail

Per quanto riguarda il menù, potrete scegliere tra le classiche portate a tavola ed un più dinamico buffet. In ogni caso, gli esperti consigliano di trasformarlo in un’esperienza interattiva per i vostri ospiti, pensando ad esempio a varie stationery in cui ciascuno possa personalizzare il proprio pasto. Qualche esempio? Comporre il proprio gelato o il proprio poké, ma anche ammirare gli chef che lavorano in diretta. Se cercate qualcosa di più elaborato, organizzate anche ad un momento in cui i vostri invitati possano mettersi alla prova con il sushi.

Qualora abbiate intenzione di allestire una cerimonia etica e volete evitare sprechi, pensate invece a provvedere ad una portata singola per ciascun invitato, dall’antipasto al dolce. Non si tratta di un’opzione particolarmente originale, ma decisamente green.

Infine i drink: non avendo una lunga lista di invitati, potreste anche concedervi il lusso di un open bar, oppure chiedere al vostro barman di pensare ad un cocktail personalizzato per ciascuno dei vostri amici o parenti.

Come intrattenere gli ospiti in un matrimonio intimo

Anche le forme di intrattenimento che potrete scegliere per un matrimonio intimo sono piuttosto varie. Poiché gli invitati sono in numero limitato, ad esempio, sarà più semplice coinvolgerli in giochi da tavolo o altre attività come karaoke o live painting. Allo stesso modo, per coloro che non siano interessati alla pista da ballo, potrete pensare ad una zona lounge in cui rilassarsi e chiacchierare.

Per quanto riguarda il fattore budget, invece, potreste approfittare delle cifre risparmiate per investire in uno spettacolo pirotecnico. I fuochi d’artificio sono un’ottima soluzione per concludere la serata in grande stile, e lasceranno senza dubbio a bocca aperta tutti i vostri fortunati invitati.