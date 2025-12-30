Torte nuziali, le più popolari nel 2026

Le torte nuziali del 2026 saranno all'insegna dell'originalità e degli omaggi al passato

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Le torte nuziali del 2026

Nel 2026 anche le torte nuziali sono destinate a cambiare. Come sempre, gli sposi potranno scegliere il dessert che si adatti maggiormente al tipo di cerimonia organizzata, ma alcune tendenze, secondo gli esperti, non potranno essere ignorate.



Nei fiori d’arancio del prossimo anno convivranno infatti design contemporaneo e richiami nostalgici al passato, ma non mancheranno dolci imponenti e dall’aspetto scultoreo. Insomma, le torte nuziali del 2026 sono destinate a sorprendere.

Le torte nuziali di tendenza nel 2026

Le tendenze nuziali del 2026 influenzeranno anche i dessert di nozze. Così come per le decorazioni, i motivi neoclassici e rococò domineranno nelle torte del futuro, ma non mancheranno riferimenti agli anni ‘80, frutta, fiori e gusti ricercati. Insomma, la rivoluzione del prossimo anno non risparmierà nemmeno i dolci.

Opulenza anni ’80 e richiami nostalgici

Drappeggi, fiocchi in crema e, addirittura, la classica coppia di sposi all’interno di un cuore di tulle arricciato: i cake topper in stile anni ’80 tornano prepotentemente alla ribalta. Le torte kitsch conosceranno una nuova popolarità nei prossimi mesi: secondo gli esperti, infatti, le coppie desiderano integrare nei loro design accessori vintage da collezione come colonne, angeli, fontane e cigni, ispirandosi agli album di nozze dei genitori e alle riviste di cake design degli anni ’70 e ’80.

123RF

Merito di quell’effetto nostalgia che già nel 2025 aveva iniziato a conquistare i futuri sposi: ora che gli anni ’80 sono stati sdoganati, secondo alcuni cake designer potrebbero essere all’orizzonte anche gli anni ’90. Un esempio da tenere d’occhio: candele che sembrano uscite dalle feste di compleanno della nostra infanzia, pronte a comparire in cima alle torte nuziali.

Decorazioni di frutta

La frutta fresca sarà l’ornamento più amato per le torte nuziali del 2026. Aspettatevi quindi composizioni di pere, uva e agrumi ricoperte da una patina cristallina di glassa per aggiungere brillantezza, ma anche bacche spolverate di zucchero a velo. E ancora pesche e albicocche candite, fragole disposte a ventaglio o usate per la farcitura.

A farsi strada sulle torte direttamente dal banco dell’ortofrutta ci sono anche le verdure, che possono essere posizionate in cima ai piani o inserite lungo il bordo degli strati. L’increspatura del cavolo, la forma angolare dei carciofi o il profilo delicato degli scapi d’aglio sono una vera festa per gli occhi. Regine indiscusse dalla mise en place, queste composizioni possono estendersi anche al tavolo dei dolci in modo inaspettato.

Torte di grandi dimensioni in forme originali

Per quanto riguarda le tendenze delle torte nuziali, c’è un cambiamento su cui quasi tutti gli esperti concordano: le torte diventano sempre più grandi e assumono forme sempre più insolite. Si va da quadrati impilati in modo irregolare a creazioni a più piani che arrivano quasi a sfiorare il soffitto.

Tuttavia, a dominare la scena saranno soprattutto dessert a un solo piano, larghi e bassi o rettangolari, che si estendono per quasi tutta la lunghezza del tavolo da pranzo. Le coppie punteranno su torte che sembrano veri e propri centrotavola, che siano alte e scenografiche, eleganti e capaci di fare una dichiarazione forte.

Torte dalla forma ovale

Le torte dalla forma ovale aggiungono qualcosa di elegante e delicato alla tavola dei dolci, e per questo motivo sempre più sposi le sceglieranno nel 2026. A differenza di altre forme che tendono a essere più geometriche o a manifestarsi in sagome astratte e amorfe, l’ovale è delicato e discreto nella sua unicità.

Questa forma funziona meglio come torta semplice a un solo piano (il che, tra l’altro, aiuta a contenere i costi), ma anche una versione ovale a più piani potrebbe essere affascinante.

Fiori delicati finti o di zucchero

Grappoli di fiori sbocciano sulle torte nuziali ormai da tutto l’anno, ma le composizioni floreali realizzate in glassa e zucchero saranno i cake topper più scenografici del 2026.

123RF

I fiori di zucchero non sono vincolati alle stagioni, quindi si possono avere peonie, rose o qualsiasi variante preferiate sulla torta in qualunque periodo dell’anno. Anche in versione dipinta le decorazioni floreali sono destinate a spopolare: immaginate, quindi, torte che assumeranno le sembianze di un dipinto a olio oppure boccioli “pennellati”.

Un fiore in particolare merita una menzione tra le tendenze delle torte nuziali 2026: il mughetto. Steli curvi di delicati fiori a campanella compariranno sempre più spesso sotto forma di glassa, soprattutto sui dessert ovali di tendenza citati in precedenza.

Design neoclassico o rococò

Le ultime tendenze delle torte nuziali si orientano verso estetiche retrò, ma lo stile del 2026 guarda ancora più indietro nel tempo. Sui dessert compaiono infatti motivi classicisti: colonne romane, conchiglie scanalate che richiamano Botticelli, cigni legati ad Afrodite, dea dell’amore.

Questi motivi artistici senza tempo simboleggiano bellezza, grazia ed equilibrio, ma potrebbero essere affiancati da dettagli ancor più sontuosi ed elaborati o motivi ispirati al Rococò, già eletto dagli esperti stile di riferimento per il 2026. Lecito aspettarsi, quindi, puttini, cammei, cuori e accenti oro o madreperla.

Sapori classici, con un tocco in più

Per quanto riguarda i gusti delle torte nuziali, nel 2026 le coppie restano fedeli ai classici vaniglia, tiramisù e cioccolato, ma con un pizzico di originalità in più. Immaginate ad esempio una torta alla vaniglia con ripieno di lampone, resa più sofisticata da una ganache montata al pistacchio, oppure impreziosita da frutta secca tritata.

In particolare, le rivisitazioni delle classiche torte a base di frutta e panna stanno riscuotendo grande successo: questo spiega il successo della shortcake (frutta, panna montata e strati di pan di Spagna soffice) o della pasticceria orientale.

Torte retrò o in stile Lambeth

La tendenza delle torte nuziali vintage è un mix equilibrato di eccentricità e classicità, e può pendere più verso l’una o l’altra a seconda della palette di colori scelta. I dolci in stile Lambeth iper-massimalista, caratterizzati da decorazioni complesse e stratificate, continuano a essere una tendenza forte e attuale per i matrimoni.

In particolare, gli sposi punteranno sul color azzurro baby, decorando i dessert con lucide ciliegie al maraschino. Molte coppie vorrebbero infatti regalare un “tocco divertente” alla loro cerimonia di nozze, e puntare su un dolce di colore blu può regalare un pizzico di vivacità anche alle cerimonie più formali.