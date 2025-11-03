Quali trend nuziali vedremo (soprattutto sui social) nel 2026

Dettagli personalizzati, esperienze culinarie interattive e forme di intrattenimento "magiche": come saranno i matrimoni del 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Trend matrimoni 2026

Il 2025 volge al termine, e gli esperti hanno già identificato le tendenze che domineranno il prossimo anno nel mondo dei matrimoni. I fiori d’arancio del 2026 saranno sempre all’insegna della personalizzazione, con un occhio al passato e un tocco green, perfetti per essere immortalati anche sui social.

Le tendenze dei matrimoni nel 2026

Le mode uniche che influenzeranno i matrimoni nel 2026 nascono dalle esigenze di due generazioni a confronto: quella dei Millennial e la Gen Z, accomunate da una grande passione per il mondo digitale e per la natura. Secondo gli esperti di The Knot, che hanno stilato un elenco dei trend nuziali del prossimo anno, ogni dettaglio, dai tavoli ai menù, sarà pensato per esprimere la personalità della coppia e per regalare scatti a prova di like sui social.

Un viaggio culinario

Le coppie stanno ripensando il formato del ricevimento, in particolare l’esperienza culinaria, per renderla memorabile per i propri cari. Si assisterà a un passaggio dai pasti formali serviti al tavolo a esperienze gastronomiche più dinamiche, in stile lounge. Le formule più richieste? Menù degustazione, esperienze guidate dallo chef, oyster bar notturni e piatti fusion internazionali.

Anche la presentazione è fondamentale: tavoli allestiti come intime cene tra amici si sostituiranno definitivamente alle sale da banchetto.

“Sì lo voglio” dal sapore intimo

Non tutte le coppie si sentono a proprio agio sotto i riflettori nel giorno del sì. A tal proposito, gli sposi più introversi reinterpreteranno i momenti chiave della cerimonia secondo la propria natura: questo può significare rinunciare all’ingresso trionfale al ricevimento o all’uscita spettacolare in auto.

Si può comunque scegliere di mantenere le tradizioni, vivendole in modo più intimo, ad esempio tagliando la torta in privato o cenando insieme da soli prima del ricevimento. E se il primo ballo è imprescindibile, perché non chiedere anche agli ospiti di scendere in pista?

Sprazzi di natura

Il movimento dello slow living conquista anche i matrimoni, almeno sul piano estetico, nel 2026. Sempre più coppie inseriranno nel design della cerimonia elementi naturali e organici, come spettacolari installazioni ispirate ai prati o tavoli disposti attorno a un campo o a un’oasi verde.

iStock

Anche le composizioni floreali diventano più morbide, naturali e meno ordinate, come se i fiori fossero stati appena raccolti in un prato. Le coppie si orienteranno verso forme originali, come composizioni cascanti, disegni asimmetrici e sculture floreali di grandi dimensioni, arricchite da boccioli insoliti e sofisticati.

Scatti editoriali spontanei

Le tendenze della fotografia matrimoniale continuano ad indirizzarsi verso uno stile più documentaristico e patinato. Le coppie scelgono fotografi e videomaker capaci di raccontare la cerimonia nuziale come un incrocio tra un editoriale di moda e un documentario.

Si assisterà inoltre a un ritorno alla fotografia analogica, ai video in slow motion e ai fotogrammi intimi e carichi di emozione, in cui a giocare un ruolo essenziale è l’atmosfera dell’evento.

Un cocktail condiviso al posto della torta

La torta nuziale resta un classico, ma alcune coppie la reinterpretano con un tocco piuttosto audace. Il 2026 sarà l’anno delle cocktail fountain, un flusso continuo di drink da gustare tutta la sera. Per una scelta più inclusiva, si possono offrire in alternativa allo champagne dei mocktail personalizzati nel menù.

123RF

Proprio come gli ospiti possono indicare “senza glutine” o “vegano” nella risposta all’invito, perché non prevedere anche la possibilità di richiedere un’opzione analcolica al bar?

Un nuova cronologia

La personalizzazione ha influenzato quasi ogni aspetto dei matrimoni, e le tempistiche del sì non fanno eccezione. Le coppie sono sempre più propense a ripensare la sequenza tradizionale degli eventi nuziali: se i Millennial tendevano a seguire un flusso classico caratterizzato da cerimonia, aperitivo, cena e balli, la Gen Z sta invece riscrivendo le regole.

Alcune coppie eliminano del tutto la cena servita a tavola, preferendo feste in stile cocktail chic, spettacoli dal vivo, aree lounge e buffet itineranti. L’attenzione si concentra sull’atmosfera e la musica fin dal momento in cui gli ospiti arrivano.

Il momento in municipio

Le cerimonie civili in municipio sono ora una vera tendenza e un’occasione in più da immortalare per i social. Sempre più coppie scelgono di curare l’outfit per l’occasione e di assumere fotografi professionisti per documentare la giornata, aumentando così l’attesa e l’entusiasmo tra amici e familiari in vista del grande giorno ufficiale.

Esperienze retrò per gli ospiti

Chi potrebbe resistere al fascino dei giochi vintage, soprattutto durante un matrimonio? Con la crescente passione per il retrò e per tutto ciò che è “old school”, sempre più coppie sceglieranno di regalare esperienze dal sapore nostalgico ai propri invitati. Tra gli esempi più amati ci sono distributori personalizzati di adesivi come bomboniera, macchine “acchiappa pupazzi” con peluche in premio (ancora meglio se sono labubu), e altri giochi ispirati agli anni ’90, un omaggio alle origini generazionali degli sposi.

L’ora delle streghe

Già negli scorsi anni diverse coppie avevano integrato nel loro ricevimento nuziale esperienze come lettura della mano, giochi con i tarocchi e altre pratiche mistiche. Anche nel 2026, queste esperienze un po’ magiche aggiungeranno un tocco di nostalgia e divertimento per gli ospiti, che potranno rivivere l’atmosfera delle storie di fantasmi dell’infanzia.

Ricami dovunque

Gli esperti prevedono che il ricamo sarà il nuovo elemento di tendenza nei matrimoni. Assisteremo a decorazioni ispirate all’uncinetto ovunque: dai tovaglioli da cocktail agli inviti. Ma il dettaglio più dolce sono le torte “ricamate”, con motivi che regaleranno un significato nuovo e artigianale alle creazioni di pasticceria.

Incisioni in loco per le bomboniere

La personalizzazione non si ferma agli sposi, ma diventerà parte dell’esperienza anche per gli ospiti. Sempre più coppie ingaggeranno artigiani per realizzare incisioni sul posto, trasformando le bomboniere in piccoli oggetti unici, come sottobicchieri in pelle impressa o portachiavi in camoscio personalizzati.

123RF

Alcuni offriranno persino tovaglioli da cocktail e etichette per bagagli incise su misura. Questi wedding favor, oltre ad essere un pensiero raffinato da portare a casa, rappresenteranno anche un modo per valorizzare artigiani e attività locali.

Navate a serpentina

Gli esperti hanno già notato un aumento di richieste per navate cerimoniali sinuose e spettacolari, pensate per creare un impatto visivo forte e perfetto anche per i social. A volte la disposizione dei posti ricorda le passerelle delle sfilate di Milano, Londra o Parigi, soprattutto nei matrimoni in location d’effetto, dove l’atmosfera scenografica può essere enfatizzata in modo unico.