Taglio della torta, tutto quello che c’è da sapere sulla tradizione

Cosa c'è da sapere sul taglio della torta

Il taglio della torta nuziale è uno dei riti più caratteristici dei fiori d’arancio. La maggior parte delle coppie sceglie di includere questa operazione nel proprio ricevimento per tenere fede alla tradizione e allo stesso tempo impreziosire con uno scatto irripetibile il proprio album di nozze.

Come per molti altri rituali legati ai fiori d’arancio, non esiste un’unica modalità di esecuzione: dal tipo di dessert al momento migliore da ritagliarsi per l’usanza, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione quando si sceglie di effettuare il taglio della torta nuziale.

La storia del taglio della torta nuziale

Già nell’antica Roma, durante i riti nuziali, si rompeva del pane o una focaccia sulla testa della sposa come simbolo di prosperità. Gli invitati raccoglievano e si cibavano quindi delle briciole come segno di buon augurio.

La tradizione del taglio della torta come la intendiamo oggi ha invece origine nell’epoca vittoriana, quando era consuetudine che fosse la sposa a tagliare il dessert, chiamato infatti “torta della sposa”. Dopo l’operazione, la neo moglie aveva il compito di distribuire le fette agli invitati: questa pratica, osservata con estrema diligenza, era considerata di buon auspicio per la fertilità.

Quando le cerimonie nuziali iniziarono a diventare delle feste con centinaia di invitati, si rese necessario anche l’aiuto dello sposo durante la cerimonia del taglio. Questo schema viene osservato ancora oggi nella maggior parte dei fiori d’arancio in tutto il mondo.

Nei matrimoni moderni, infatti, uno dei due partner posa la propria mano su quella dell’altro e tagliano insieme la prima fetta di torta: tale gesto, simbolizza il sostegno reciproco e rappresenta il primo compito condiviso come coppia sposata. L’impegno, è quello di esserci sempre l’uno per l’altra anche nei momenti più difficili della vita coniugale.

Quando si svolge il taglio della torta

Di solito, il taglio della torta avviene dopo la cena: questo momento, indica agli invitati che il ricevimento sta per concludersi e che presto potranno iniziare a congedarsi. Per praticità, alcune coppie preferiscono mettere in atto i momenti a loro dedicati uno dopo l’altro: in molte cerimonie, quindi, si susseguono il lancio del bouquet, quello della giarrettiera e il taglio della torta. Questo aiuta anche il team di catering, che avrà più tempo per tagliare, impiattare e servire la torta agli ospiti.

Tuttavia ciascuna coppia può personalizzare la scaletta del ricevimento e tagliare la torta nel momento che meglio si adatta alle loro esigenze. Nel caso in cui siano presenti molte famiglie con bambini, ad esempio, questa operazione potrebbe essere svolta anche tra una portata e l’altra, così che chi abbia necessità si possa allontanare anche prima del previsto.

Come tagliare una torta nuziale

Se non avete una particolare dimestichezza con il taglio dei dolci, potreste chiedere qualche consiglio al vostro pasticcere o al catering prima di compiere la delicata operazione. Assicuratevi inoltre che la location del ricevimento vi fornisca un set professionale o un coltello grande adatto alla pratica.

Insieme al partner, posizionatevi in modo che uno dei due sia più vicino alla torta e impugni il coltello con la mano dominante, mentre l’altro poserà la mano su quella del partner. Usando il coltello, incidete di circa 2–3 cm nel livello inferiore della torta: in questo modo, la struttura sarà più stabile e sarà anche più facile conservare il livello superiore per gustarlo eventualmente nel primo anniversario. Evitate movimenti a seghetto, perché potrebbero far sbriciolare il dessert .

Se volete ottenere una fetta quadrata, effettuate un secondo taglio parallelo al primo, a circa 2–3 cm di distanza. Se invece preferite una fetta a forma di spicchio, fate due tagli diagonali. La dimensione è a vostra scelta, ma ricordate di lasciare almeno due bocconi per voi e il vostro partner. Infine, fate scivolare la paletta sotto la fetta e adagiatela delicatamente su un piatto.

Condividere il primo boccone o sporcarsi con la panna?

Una volta tagliata la prima fetta, i novelli sposi si imboccano a vicenda, simbolo del mutuo impegno a prendersi cura l’uno dell’altro. In alcuni casi, questa tradizione viene sostituita con il più giocoso cake smash, ovvero spalmarsi la torta sul viso. Anche in questo caso, la scelta tocca solo ed esclusivamente a voi: non c’è nessun obbligo di “sporcare” il partner solo perché gli ospiti se lo aspettano. Va benissimo evitare di rovinare trucco, acconciatura o abiti costosi.

In ogni caso, chiedete al wedding planner o al catering di tenere a portata di mano tovaglioli o, meglio ancora, un panno caldo e umido per pulire eventuali briciole o residui di glassa.

Consigli per servire la torta agli invitati

Dopo che avrete tagliato la prima fetta, il personale del catering porterà la torta in cucina per tagliarla e servirla al resto degli ospiti. Per i ricevimenti più grandi, è comune usare una versione più semplice della torta nuziale per servire gli invitati, e utilizzare invece una mini cake per gli scatti fotografici e il gesto simbolico da inglobare nella cerimonia di nozze.

In passato, le coppie erano solite inviare porzioni di torta a chi non aveva potuto partecipare. Anche se oggi questa tradizione è meno diffusa, nulla vi vieta di offrire fette confezionate da portare via alla fine della serata. Qualora dovessero avanzare molte porzioni, potete anche pensare di congelare la torta: molte coppie seguono questa tradizione e consumano un boccone del dessert nuziale per celebrare il loro primo anno di matrimonio.

Alternative al taglio della torta

Qualora non siate degli amanti dei dolci, potete anche sostituire il tradizionale taglio della torta con alternative più originali. Potreste ad esempio organizzare per i vostri invitati un buffet a base di macarons o gelato nella stagione estiva, ma concentrarvi su forme di intrattenimento differente. Qualche esempio? Si potrebbe pensare a un momento karaoke in cui gli sposi si mettono alla prova sulle note della loro canzone preferita, ma anche l’apertura di una piñata, o lo scoppio di un palloncino andranno benissimo.

Se siete particolarmente romantici, potreste anche proiettare un filmato con i vostri momenti più belli insieme, così da inaugurare nel miglior modo possibile la vostra nuova vita da marito e moglie.