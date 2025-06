Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Romania

Fonte: 123RF Sposi romeni

La Romania è un Paese in cui convivono modernità e antiche tradizioni. Anche quando si parla di matrimoni.

Se in molti casi le cerimonie nuziali sono influenzate dalle mode Occidentali, non mancano tuttavia usanze locali che le coppie continuano ad osservare con fermezza. Ma quali sono le tradizioni tipiche dei matrimoni in Romania? Ne abbiamo scovate alcune particolarmente suggestive.

Tradizioni pre-matrimoniali rumene

Ancor prima del giorno del sì, gli sposi rumeni sono chiamati a rispettare alcune tradizioni: ecco le più comuni.

La scelta dei compari (nasi)

Le figure più importanti nel matrimonio rumeno dopo gli sposi sono i compari (in rumeno nasi). Secondo la tradizione, infatti, queste persone diventano dopo il sì i “genitori spirituali” dei coniugi, che guideranno lungo il cammino della vita.

Scegliere i compari giusti è quindi molto importante per i fidanzati rumeni, perché ci si aspetta che la coppia li rispetti per tutta la vita, come farebbe con i propri genitori. Allo stesso tempo, è un grande onore essere scelti per ricoprire questo ruolo.

La rasatura dello sposo

In passato lo sposo veniva rasato alla vigilia delle nozze dai suoi testimoni. Tutti insieme andavano poi dai compari e, successivamente, dalla famiglia della sposa. Oggi la rasatura è soltanto simbolica, e rappresenta la trasformazione dello sposo da ragazzo in uomo adulto, con responsabilità annesse.

Talvolta i testimoni fingono semplicemente di radere il festeggiato usando una spada, un’ascia, un grosso coltello o qualcosa di simile.

La torta della sposa e la danza tradizionale

La mattina del matrimonio, dopo essersi incontrati, gli sposi, insieme ai familiari e agli invitati, scendono in strada per ballare la danza tradizionale del cerchio, conosciuta come hora.

Successivamente la comare (nasa) prende una torta di pasta lievitata e la rompe sulla testa della sposa, distribuendola poi agli ospiti. Questo gesto simboleggia fortuna, prosperità, amore e felicità. A quel punto, tutti si dirigono verso la Chiesa per la cerimonia religiosa.

Abiti tradizionali per il matrimonio rumeno

Non esiste un abito specifico per il matrimonio rumeno. Tuttavia, alcune coppie scelgono di indossare costumi tradizionali locali per rendere omaggio alla propria eredità culturale: in genere, la sposa sceglie un lungo abito bianco con velo, mentre lo sposo opta per un abito scuro o uno smoking. In linea di massima, essendo i fiori d’arancio una festa molto importante, tutti sono chiamati ad indossare i loro abiti migliori. Anche gli invitati.

La cerimonia nuziale in Romania

Per sposarsi in Romania è necessario celebrare due cerimonie distinte: una civile e una religiosa, con l’obbligo che quella laica si svolga per prima. La chiesa rumena richiede infatti agli sposi il certificato di matrimonio rilasciato dal municipio, senza il quale il parroco non può svolgere la sua funzione. Solo dopo l’unione civile, quindi, si può procedere con quella religiosa e con tutti gli altri festeggiamenti.

I riti religiosi

La maggior parte dei rumeni professa la religione cristiana ortodossa, quindi molte cerimonie seguono i riti di questa fede. In passato, la cerimonia religiosa si svolgeva quasi sempre in Chiesa: oggi, invece, molte coppie preferiscono celebrare il rito in altri luoghi, come giardini, boschi o vicino a un lago.

A dare inizio alla funzione, è la processione nuziale, che comincia con l’ingresso della sposa insieme al compare (naso), seguita dallo sposo con la comare (nasa): tutti si dirigono verso un tavolo cerimoniale allestito per l’occasione che simboleggia un piccolo altare, dove i quattro rimangono insieme come una nuova grande famiglia.

Un altro momento tradizionale riguarda le corone nuziali: questi accessori vengono posti sulle teste degli sposi, e indicano che i due sono diventati re e regina nel giorno della loro unione spirituale. Completato questo rito, si passa all’Eucaristia: la coppia beve da un unico calice di vino rosso e mangia una singola fetta di pane, simbolo di una vita condivisa nell’amore e nell’armonia.

Alla fine della cerimonia, il sacerdote accende due candele portategli dai compari. Una volta pronte, vengono consegnate agli sposi, come simbolo del fatto che ora sono “illuminati da Gesù”. A questo punto, la coppia può uscire dalla Chiesa e gli ospiti lanciano riso o grano sulla loro testa, per augurare prosperità e ricchezza.

Il ricevimento nuziale in Romania

Anche i ricevimenti matrimoniali in Romania presentano alcune usanze che gli sposi rispettano ancora oggi.

Il primo ballo

La festa nuziale inizia con il primo ballo degli sposi, seguito da quello dei compari. Successivamente, anche i genitori dei festeggiati sono invitati a unirsi, e con loro gli altri invitati.

Il menù e il taglio della torta

A questo punto, è giunto il momento di sedersi a tavola. Durante i matrimoni in Romania, il cibo è un elemento centrale e viene servito in più portate, spesso per tutta la notte: il menù può variare in base alla regione, ma ci sono alcuni piatti tipici che non possono assolutamente mancare.

Tra gli antipasti sicuramente la salată de boeuf, un’insalata russa con carne, verdure e maionese. Ma anche i rulade, ovvero involtini freddi di carne, formaggio o verdure. Le portate principali, invece, sono solitamente a base di carne, e includono arrosto di maiale, pollo o manzo. Al momento del taglio della torta, sia la sposa che lo sposo pongono insieme la mano sul coltello: questa tradizione simboleggia la loro “prima responsabilità condivisa” come coppia sposata.

Il rapimento della sposa

Una tradizione divertente prevede che alcuni invitati rapiscano la sposa con il suo consenso. Lo sposo dovrà quindi “offrire una ricompensa” per riaverla indietro dai “rapitori”, che spesso sono testimoni, damigelle e altri amici.

Tradizioni rumene dopo il matrimonio

Dopo che i neosposi si sono congedati dagli invitati e sono rientrati a casa, lo sposo deve prendere in braccio la moglie e varcare con lei la soglia di casa. Questo gesto simbolizza il primo ostacolo che i due superano insieme, sostenendosi a vicenda e uniti dall’amore.

Inoltre, in Romania, i festeggiamenti continuano anche il giorno dopo il sì: amici e parenti della coppia si riuniscono (a casa degli sposi o a casa dei genitori di uno dei due) per ricordare insieme i momenti speciali del matrimonio. In questa occasione si mangia una zuppa aspra tradizionale chiamata ciorbă de potroace, che aiuta a riprendersi dopo tanto cibo e alcol.