Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Canada

123RF Una sposa in Canada

Terra ricca di storia e diversità culturale, il Canada vanta anche moltissime tradizioni nuziali. Si tratta di riti molto datati, che risalgono in molti casi all’epoca post-coloniale e che risentono dell’influenza delle diverse comunità di immigrati che nei secoli hanno raggiunto Toronto e dintorni.

Ancora oggi, tante coppie decidono di onorare queste usanze nel giorno del loro “sì”: dalle allegre feste che precedono le nozze fino al banchetto, ecco le tradizioni nuziali più diffuse in terra canadese.

Tradizioni pre-matrimoniali canadesi

I matrimoni canadesi contemporanei pongono al centro dell’attenzione il percorso personale degli sposi e, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di cerimonie laiche all’insegna della sostenibilità ambientale. Tuttavia, a seconda delle origini delle famiglie coinvolte, alcune antiche tradizioni permangono, benché rivisitate in chiave attuale.

Nello specifico, subito dopo la promessa di matrimonio e prima del fatidico giorno, i futuri sposi canadesi sono al centro di eventi e festeggiamenti all’insegna del divertimento, che li accompagnano verso il sì.

Raccolta folti per il matrimonio

Una tradizione particolare che diverse coppie in Canada scelgono ancora oggi di seguire è il wedding social, chiamato anche Manitoba social o Winnipeg social. Si tratta di una festa che precede le nozze, organizzata sotto forma di una raccolta fondi, in cui gli invitati devono pagare sia per entrare che per consumare cibo e bevande: il ricavato della serata, infatti, andrà a finanziare i costi del matrimonio.

La location scelta corrisponde solitamente ad un centro comunitario o ad una sala grande ed economica, e include musica, balli, e spesso un servizio bar a pagamento. L’evento può prevedere anche giochi, lotterie e aste per raccogliere ulteriori fondi.

Il sock hop (il ballo dei calzini)

Conosciuto anche come trough dance o ahlone dance, il sock hop (letteralmente danza dei calzini) è una tradizione pre-matrimoniale divertente e leggera, principalmente praticata nelle regioni francofone del Canada, soprattutto in Québec. Secondo la tradizione, la famiglia della sposa organizza una festa da ballo per amici e parenti stretti, durante la quale i fratelli e sorelle non sposati indossano calzini spaiati dai colori sgargianti.

In passato, infatti, questo rito prendeva bonariamente in giro i fratelli single, insinuando scherzosamente che “avessero i piedi freddi” riguardo al matrimonio. L’usanza prevede anche che gli ospiti lancino monete verso di loro mentre eseguono balli buffi, così che il denaro raccolto possa essere donato agli sposi come regalo di nozze.

La processione con i clacson

In alcune parti del Canada, in particolare in Québec, è tradizione che la mattina del matrimonio la famiglia dello sposo e gli amici più stretti si rechino a casa della sposa suonando i clacson e gridando per celebrare l’imminente matrimonio. Segue spesso una sorta di processione motorizzata: un corteo di ospiti che decorano le proprie auto con palloncini, nastri, fiori o cartelli di auguri per la coppia. A volte partecipa anche la comunità locale, suonando il clacson e lanciando coriandoli o riso alle auto che passano.

Abiti tradizionali per matrimoni canadesi

A differenza di altri Paesi, in Canada non esiste un singolo abito tradizionale che definisca l’abbigliamento nuziale. Tuttavia, in linea con lo spirito locale, molti sposi tendono a preferire uno stile più rilassato e confortevole. Ad esempio, le spose spesso scelgono abiti dai tagli morbidi o completi eleganti invece del classico abito principesco; mentre gli sposi potrebbero optare per un completo ben tagliato anziché un frac o smoking.

Se c’è un legame molto forte con la propria comunità d’origine, in alcuni casi i festeggiati potrebbero decidere di omaggiare le proprie radici con un outfit folkloristico.

Tradizioni della cerimonia di matrimonio canadese

Dopo l’ingresso degli sposi in Chiesa, le coppie si devono confrontare con altri riti locali: ecco i più comuni.

Accensione della candela dell’unità

Non esclusiva del Canada, la tradizione dell’accensione della candela dell’unità simboleggia l’unione di due famiglie e la creazione di una nuova. Sull’altare vengono posizionate tre candele: due sottili separate rappresentano le famiglie o le vite individuali degli sposi, mentre quella centrale più grande rappresenta la nuova famiglia appena nata. Di solito, un genitore o un parente stretto di ciascun coniuge accende la propria candela sottile, mentre in un secondo momento la coppia le utilizza per accendere insieme quella centrale.

La benedizione indigena

La cerimonia di benedizione indigena o cerimonia di purificazione (smudge) è una tradizione nuziale canadese in cui un anziano indigeno del luogo guida un rituale per consacrare la nuova unione. Spesso la benedizione include la combustione di piante sacre come erba dolce o salvia, per purificare l’ambiente e trasmettere energia positiva.

Cerimonia di riscaldamento degli anelli

La ring warming ceremony (letteralmente cerimonia di riscaldamento degli anelli) è una toccante tradizione in cui le fedi nuziali vengono fatte passare tra gli ospiti durante la cerimonia: in questo modo, amici e parenti, stringendo tra le mani il prezioso gioiello, possono inviare i propri auguri e pensieri positivi. Per ovvi motivi, questa tradizione è più adatta a matrimoni di piccole dimensioni.

Tradizioni del ricevimento di matrimonio canadese

I ricevimenti di nozze canadesi si protraggono per molte ore, e hanno solitamente inizio in tarda serata: in molti casi vanno avanti almeno fino all’1 di notte, ma a seconda della coppia e della cultura familiare, possono durare anche fino alle 3 del mattino. Per questo motivo, verso le 22:30 o 23 viene spesso allestito un buffet di cibo notturno.

Per quanto riguarda il menù, vista la multiculturalità che da sempre contraddistingue questo Paese, può variare molto a seconda della regione in cui si trovi e delle origini delle famiglie degli sposi. Tuttavia, alcune pietanze non possono assolutamente mancare. Tra queste, figura il poutine, che in molti casi viene servito in un apposito angolo bar. Questo amatissimo comfort food canadese unisce patatine fritte, formaggio fresco (cheese curds) e salsa gravy in un piatto ricco e delizioso. I condimenti, invece, possono variare, e includono oltre alla classica salsa gravy con formaggio tradizionale, anche pulled pork, jalapeños piccanti o l’aragosta.

Per il taglio finale, invece, gli sposi si affidano quasi sempre alla torta del boscaiolo, conosciuta anche come “Canadian plaid cake”. Questo dolce presenta un motivo scozzese all’interno ed è spesso decorata per assomigliare a un tronco d’albero o a una camicia a quadri. Il dessert può essere personalizzato con i gusti e i colori preferiti della coppia.