Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze a Malta

123RF Un matrimonio a Malta

Crocevia del Mediterraneo, l’isola di Malta vanta una profonda ricchezza storica e culturale, che si riflette anche nei matrimoni tradizionali. Le usanze nuziali, antichissime e ancora ben radicate, aggiungono un tocco di magia alle celebrazioni, rendendole a dir poco uniche.

Che siano organizzati alla vigilia o nel giorno delle nozze, i rituali nuziali sull’isola sono unici nel loro genere. Ecco quali sono i più comuni nel corso di un matrimonio a Malta.

Le tradizioni pre-matrimoniali

Ancor prima del giorno del sì, gli sposi maltesi sono chiamati a rispettare una serie di usanze molto particolari. Ma quali sono le più diffuse?

La serenata, o Il-Gilwa

La sera prima del matrimonio, lo sposo omaggia la futura moglie dedicandole una serenata alla finestra. Per officiare questa tradizione romantica, chiamata Il-Gilwa, il consorte è accompagnato da un chitarrista e talvolta da amici e familiari, che lo aiutano ad intonare canti d’amore tradizionali: proprio come in molte regioni del Sud Italia, questa usanza è una metafora della devozione e del rispetto nei confronti della futura moglie.

Il sistema della dote

Il sistema della dote, che ormai non viene quasi più rispettato dalle coppie moderne, vedeva le famiglie confezionare con cura biancheria, abiti e talvolta offrire proprietà o denaro agli sposi. Questa usanza rappresentava un gesto di grande valore, e poneva le basi per il cammino condiviso della coppia.

Sebbene questa pratica sia oggi poco osservata, alcune famiglie ne custodiscono ancora il valore, onorando la propria discendenza e mantenendo viva la tradizione.

Il look di matrimonio a Malta

Una volta le spose maltesi indossavano con orgoglio l’għonnella (o faldetta), un tradizionale copricapo rigido scuro simbolo dell’identità maltese. Spesso anche gli abiti erano neri, colore della devozione, della sobrietà e della religiosità. Oggi entrambe le usanze sono quasi del tutto perdute. L’abito, invece, è quasi sempre bianco o avorio, in stile romantico e principesco: le spose moderne apprezzano pizzi, strass e dettagli ricercati, e non rinunciano nemmeno al velo, soprattutto in presenza di riti religiosi in Chiesa.

Anche lo sposo in passato vestiva un abito scuro, magari nero, arricchito da un gilet e da una cravatta, oppure da un papillon. Oggi, il più delle volte, i futuri mariti preferiscono un completo raffinato sui toni del blu scuro, del grigio o del nero. Per cerimonie più sfarzose, tuttavia, c’è chi preferisce il tight o lo smoking. Gli accessori? Vengono conservati alcuni tradizionali, come il fiore all’occhiello o un orologio nel taschino.

Infine gli invitati: per i maltesi è molto importante scegliere un outfit che sia all’altezza della situazione. Viste le temperature quasi sempre alte, nella maggior parte dei casi puntano su abiti e completi dai colori vivaci ed estivi, meglio se in tessuti leggeri.

Le tradizioni nel giorno del matrimonio maltese

Il giorno del matrimonio a Malta è caratterizzato da una serie di usanze che accompagnano la giovane coppia nel corso dell’intera giornata. Quello più importante è ovviamente il rito nuziale, che in moltissimi casi viene officiato secondo i dettami della religione cattolica.

La marcia nuziale

In molti villaggi maltesi, i matrimoni tradizionali iniziano con una marcia festosa dalla casa della sposa fino alla Chiesa, guidata da musicisti che suonano brani tradizionali. Questa processione, nota come marca, è molto più di un semplice corteo: essa rappresenta non solo l’unione di due individui, ma anche quella di due famiglie e di due comunità.

Il rito

I matrimoni a Malta vengono celebrati in Chiesa, seguendo il rito cattolico. L’isola è ricca di edifici elaborati e sfarzosi, a cui si aggiungono cappelle più piccole ma altrettanto suggestive. Per raggiungere il luogo della celebrazione, gli sposi hanno a disposizione diverse opzioni: se alcuni puntano sulle classiche auto d’epoca, altri, invece, fanno ricadere la scelta sui tradizionali karozzin. La futura moglie può quindi arrivare in Chiesa a bordo di una tipica carrozza maltese, rendendo omaggio alle fiabe d’infanzia.

Al suo ingresso nel luogo del rito, la sposa può essere preceduta da una schiera di bambini che corrono e marciano lungo la navata lanciando coriandoli: il numero di damigelle e flower girls, quindi, non è soggetto a limitazioni di alcun tipo.

Il ricevimento nuziale a Malta

Dopo la cerimonia religiosa, gli sposi si concedono un lungo banchetto con amici e parenti. Anche durante il ricevimento non mancano parentesi legate al folklore locale, e caratterizzate da grande ironia.

Il menù del ricevimento

I ricevimenti nuziali a Malta offrono una varietà di piatti tradizionali come la fenkata (coniglio), i pastizzi (sfoglie ripiene di ricotta o piselli), e la timpana (pasta al forno). Anche i dolci sono protagonisti, con kannoli (cannoli ripieni di ricotta) e qubbajt (torrone) tra i preferiti dagli ospiti.

L’intrattenimento

Come in ogni matrimonio che si rispetti, anche in quelli maltesi gli ospiti trascorrono molto tempo sulla pista da ballo tra una portata e l’altra. Oltre a divertirsi al ritmo della musica, si devono confrontare con una tradizione molto divertente, nota come danza del denaro. Durante questa parentesi, gli invitati possono appuntare soldi sull’abito della sposa mentre, a turno, ballano con lei.

L’usanza è sia pratica che sentimentale: aiuta a sostenere il futuro finanziario della coppia e garantisce a ogni invitato un momento speciale con la neo moglie nel giorno delle sue nozze.

Discorso del testimone

I testimoni svolgono un ruolo molto importante nelle nozze a Malta. Oltre ad aiutare gli sposi nella pianificazione del sì, sono tenuti anche a fare un discorso durante il ricevimento. Si tratta di un momento molto atteso, durante il quale l’oratore potrebbe trascinare gli ospiti in un viaggio nel passato dello sposo, ricordandone aneddoti d’infanzia ed episodi divertenti. Il pubblico solitamente risponde in modo molto colorito, con fischi, cori e applausi.

Fuochi d’artificio

I maltesi sono dei grandi appassionati di fuochi d’artificio, ed adorano prepararli per qualsiasi festività. Se la coppia di sposi è coinvolta nelle feste di villaggio, è praticamente certo che abbia fatto accordi con gli organizzatori locali per concludere il grande giorno con una pioggia pirotecnica.

Le sorprese per gli ospiti

Gli sposi maltesi hanno molto a cuore il benessere dei propri amici e parenti: per questo motivo, nel corso della cerimonia vogliono assicurarsi che si divertano e si sentano coccolati. Tra le tradizioni moderne più gettonate ci sono guestbook e photobooth di matrimonio, spesso allestite con accessori simpatici e divertenti per posare tra una portata e l’altra.