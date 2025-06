Matrimoni dal mondo, le tradizioni di nozze in Repubblica Ceca

123RF Due sposi a Praga

Tra i Paesi più suggestivi del Vecchio Continente, la Repubblica Ceca conserva tradizioni ed usanze molto antiche. Anche quando si parla di matrimoni, gli sposi locali non rinunciano a rituali appresi da nonni e genitori, che fondono abilmente con consuetudini più moderne.

I fiori d’arancio a Praga e dintorni sono un’esperienza caratterizzata da scherzi, riti solenni e tanto buon cibo: dalla cerimonia al ricevimento, ecco quali sono le tradizioni più comuni dei matrimoni in Repubblica Ceca.

Le tradizioni pre-matrimoniali in Repubblica Ceca

Prima di diventare ufficialmente marito e moglie, gli sposi devono affrontare una serie di prove divertenti. Alcune sono piuttosto datate, e potrebbero risultare un po’ antiche, ma sicuramente aggiungono un tocco divertente al tutto.

Ascia o bottiglia?

In passato lo sposo si recava a casa della sposa prima del sì: qui gli venivano offerte un’ascia e una bottiglia dalla famiglia della ragazza. Se avesse scelto la bottiglia, sarebbe stato considerato un partner pigro; se avesse optato per l’ascia, invece, sarebbe stato visto come un marito forte e laborioso.

La prova della scopa

La sposa, invece, veniva messa alla prova pulendo una stanza con una scopa. Se riusciva a farlo rapidamente e rimetteva subito la scopa al suo posto, veniva considerata una moglie adatta al suo ruolo. Si tratta chiaramente di un’usanza figlia del suo tempo, che qualcuno continua tuttavia ad osservare. Nel frattempo, per fortuna, è stata inventata l’aspirapolvere.

L’albero della prosperità

Anche gli invitati potevano partecipare ai festeggiamenti pre-matrimoniali. Storicamente, amici e parenti della coppia piantavano un albero e lo decoravano con gusci d’uovo dipinti. Secondo la tradizione, questo rito portava fortuna alla coppia per la loro vita matrimoniale

Il look per il matrimonio in Repubblica Ceca

Similmente a quanto accade in Italia e negli altri Paesi Occidentali, gli sposi indossano solitamente per i fiori d’arancio completi eleganti, mentre le spose optano per l’abito bianco. Tuttavia, c’è una particolarità: alcune neo-mogli sfoggiano con orgoglio delle coroncine di rosmarino, realizzate dalle damigelle prima del grande giorno. Secondo la tradizione ceca, infatti, questa erba simboleggia lealtà, longevità, amore e fedeltà. Se una sposa non vuole indossare la coroncina nei capelli può portarla come bouquet.

E gli invitati? Di solito è la coppia a stabilire il dress code e i colori da indossare, quindi amici e parenti sono tenuti a seguire le loro indicazioni.

Tradizioni della cerimonia di nozze ceca

Che si tratti di una cerimonia civile o religiosa, i matrimoni cechi si svolgono solitamente al mattino, seguiti da un ricevimento a pranzo. Anche se molte coppie oggi preferiscono personalizzare il loro sì, ci sono alcune tradizioni locali che continuano ad essere osservate.

Pagare per i peccati del passato

Secondo la tradizione ceca, gli amici dello sposo, dopo il rito, devono posizionare una corda decorata con petali di fiori e bottiglie vuote davanti alla Chiesa. Gli sposi potranno uscire dopo la cerimonia solo se il neo marito pagherà una piccola somma “per espiare i peccati della sua giovinezza”. Si tratta di una cifra simbolica, che di solito corrisponde a qualche moneta o all’offerta di un dolcetto. Solo in questo modo, la coppia potrà proseguire la propria vita insieme con un nuovo inizio.

Il lancio dei legumi

Come in Italia, anche in Repubblica Ceca gli sposi sono accolti, dopo il rito, da una pioggia di riso. Tuttavia, nella quasi totalità dei casi, insieme ai cereali vengono lanciati anche dei legumi: lenticchie e piselli, infatti, nella cultura locale sono simbolo di benessere e ricchezza.

Dopo il lancio, può seguire un’altra breve prova: marito e moglie, l’uno accanto all’altra, raccolgono qualche chicco o puliscono l’area davanti all’uscita. In questo modo, daranno prova di spirito di collaborazione, che non può assolutamente mancare dopo il sì e nella vita quotidiana.

Il ricevimento di nozze ceco

Dopo il rito, gli sposi sono pronti a festeggiare insieme ad amici e parenti: proprio durante il ricevimento nuziale, si consumano alcune delle tradizioni nuziali ceche più suggestive.

Rompere il piatto

Prima che inizi il ricevimento, i neo coiniugi partecipano a un antico rito: la rottura del piatto. Di solito è il proprietario della location in cui si svolge il banchetto a rompere il piatto davanti agli sposi, mentre questi ultimi devono pulirlo insieme. Anche questo gesto serve a dimostrare come la coppia collaborerà nella vita matrimoniale.

Dopo aver spazzato via i cocci, secondo la tradizione lo sposo dovrebbe portare in braccio la sposa oltre la soglia del ristorante.

Il dono del velo della sposa

In Repubblica Ceca il lancio del bouquet non è molto popolare, ma esiste un rito molto simile che rappresenta una valida alternativa. Durante il ricevimento, la sposa viene bendata, e davanti a lei si dispongono le invitate single: dopo essersi tolta il velo, la festeggiata lo appunterà su una delle ragazze. La leggenda vuole che chi riceve l’accessorio sarà la prossima a fidanzarsi.

La condivisione della zuppa

Anche se nei matrimoni cechi il cibo abbonda, c’è un momento simbolico in cui gli sposi mangiano una ciotola di zuppa con lo stesso cucchiaio. Questo gesto rappresenta l’unione e il fatto che nella vita coniugale condivideranno tutto, anche il cibo.

Il rapimento della sposa

Verso la fine della giornata, gli amici degli sposi possono dare il via al rapimento della sposa, un’usanza molto popolare in diversi Paesi dell’Est Europa, come la Romania. Di solito un gruppo più intimo “rapisce” la sposa e la nasconde in un luogo terzo, molto spesso un pub. Se lo sposo non riesce a trovarla in tempo, dovrà pagare un riscatto, che corrisponde a drink e bevute per tutti i presenti.

Storicamente, questa simpatica trovata simboleggiava la separazione della sposa dalla sua famiglia per iniziare una nuova vita con il marito. In molti casi, il rapimento dà inizio ad un vero e proprio after party di matrimonio: soprattutto nelle comunità più piccole, infatti, gli sposi si intrattengono con gli amici fino a notte inoltrata per bere e divertirsi.

Il menù tipico dei matrimoni in Repubblica Ceca

I ricevimenti nuziali cechi offrono un banchetto ricco e variegato per tutti gli invitati. Per iniziare, gli ospiti sono accolti con biscotti nuziali cechi e una grappa chiamata Slivovitz.

Il menù, invece, di solito è composto da tre portate e da un buffet serale: si consuma carne grigliata o un maialino da latte intero, mentre verso mezzanotte vengono serviti gulasch e tartare di manzo.

Anche se la cucina ceca è notoriamente abbondante e ricca, è importante lasciare spazio per i dolci: quasi nessun matrimonio locale può infatti dirsi completo senza le classiche tortine ripiene di ricotta o semi di papavero.