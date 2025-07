Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Indonesia

iStock Due sposi indonesiani

Famosa per le bellissime spiagge, gli antichi templi e la cucina esotica, l’Indonesia è un Paese in cui convivono influenze culturali e tradizioni religiose molto differenti. Nonostante la presenza di molteplici comunità etniche, ciascuna estremamente legata alle proprie origini, c’è un elemento che le accomuna tutte: il ruolo attribuito ai matrimoni.

Per la cultura locale, infatti, i fiori d’arancio sono eventi di grande rilevanza sociale: queste cerimonie segnano l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di una persona, e vanno quindi celebrate in grande stile. Curiosi di scoprire le tradizioni più particolari dei matrimoni in Indonesia? Eccone alcune.

Gli abiti degli sposi indonesiani

A differenza dei matrimoni occidentali, in cui prevale il bianco, in Indonesia gli sposi scelgono abiti tradizionali dai colori estremamente vivaci. Il look nuziale può tuttavia variare da regione a regione, e riflette le usanze e l’eredità culturale locale. Nell’isola di Giava, ad esempio, le coppie scelgono tessuti preziosi e colorati: lo sposo indossa il beskap, una giacca tradizionale corta, con sarong di batik e un copricapo chiamato blangkon. La sposa, invece, spesso sfoggia un kebaya (camicetta aderente) e si mostra con un’acconciatura elaborata chiamata paes ageng, che decora con fiori di gelsomino.

A Bali sono molto forti le influenze hindu: i due coniugi, oltre ad indossare abiti dai colori sgargianti, tengono sul capo delle corone dorate. Infine a Sumatra gli occhi sono tutti puntati sulle spose: le ragazze, infatti, indossano bellissimi abiti finemente decorati con oro e perline, e sfoggiano un copricapo a forma di corna di bufale, antico retaggio matriarcale.

Tradizioni dei matrimoni in Indonesia

Le cerimonie di matrimonio vengono svolte secondo le regole consuetudinarie locali. Come già spiegato, nel Paese convivono circa 300 gruppi etnici, ciascuno dei quali osserva riti e funzioni molto specifiche.

Le tradizioni pre-matrimoniali

Secondo la tradizione della comunità giavanese, che rappresenta il gruppo etnico dominante in Indonesia, prima di sposarsi i due ragazzi devono prendere parte ad una cerimonia chiamata nyantri, che consiste nell’affidare lo sposo alla famiglia della sposa da 1 a 2 giorni prima del matrimonio. Lo sposo verrà ospitato presso la casa di un parente o di amici stretti, così da evitare intoppi: quando arriverà il giorno della cerimonia, il futuro marito sarà già sul posto e non creerà disagio alla famiglia della sposa.

Un altro rito pre-matrimoniale molto osservato è il siraman, durante cui la coppia viene lavata con un mix di fiori, erbe e spezie. L’acqua usata per il bagno è ritenuta capace di purificare gli sposi prima del matrimonio, simboleggiando la purificazione dalle impurità del passato e l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita.

Il rito nuziale in Indonesia

Il rito del matrimonio viene celebrato secondo quanto prevede la religione professata: mentre a Giava la popolazione è soprattutto musulmana, a Bali è molto forte l’influenza induista. In entrambi i casi, alla cerimonia sono integrati dei riti molto particolari.

Nella tradizione giavanese, ad esempio, durante la cerimonia viene riservato un momento al seserahan, ovvero lo scambio dei doni. Le famiglie, nel corso del rito, si scambiano eleganti scatole regalo: al loro interno, si trovano gioielli, abiti, frutta e dolciumi. Questo gesto simboleggia l’unione di due famiglie e le benedizioni che portano alla nuova coppia.

Altrettanto importante è il panggih, che vede i genitori accompagnare gli sposi al centro della sala cerimoniale dopo il rito. Gli occhi degli ospiti sono tutti puntati sui due neo coniugi, che si lanciano fiori di betel in segno di benedizione. L’uomo, inoltre, è tenuto a calpestare anche un uovo per dimostrare di essere pronto ad assolvere ai suoi doveri familiari.

Durante il rito nuziale a Bali, infine, gli sposi ricevono dal celebrante una benedizione chiamata mekala-kalaan: i due sono lavati con acqua santa e offrono fiori e riso agli dei in forma di gratitudine.

Il ricevimento di nozze indonesiano

L’entità e la sontuosità dei banchetti di nozze dipende ovviamente dal reddito degli individui. A Giacarta, sull’isola di Giava, si va da semplici pasti domestici a costosissime feste in location molto lussuose. Nella maggior parte dei casi, il percorso verso la sala del banchetto è fiancheggiato a sinistra e a destra da membri delle famiglie allargate, spesso vestiti con abiti tradizionali. Dietro di loro, secondo la tradizione locale, possono esserci ragazzi e ragazze che reggono una catena di fiori: si tratta del pagar ayu, ovvero la “recinzione della bellezza”, che serve a benedire gli sposi con eleganza, armonia e buona fortuna.

L’ingresso dei neo coniugi è preceduto da ballerini che eseguono una danza tradizionale, e che li accompagnano fino alla loro postazione d’onore.

Il banchetto

Anche i banchetti possono essere organizzati in maniera differente a seconda della regione in cui ci si trovi. La forma più comune in Indonesia, curiosamente, è il buffet: i cibi sono infatti disposti su diversi tavoli da cui gli ospiti possono servirsi liberamente. Il protocollo non è particolarmente rigido: gli invitati non sono tenuti a fermarsi per tutto il corso del pranzo, ma possono allontanarsi dopo aver salutato la coppia in qualsiasi momento. Le famiglie appartenenti a ceti sociali più alti, tuttavia, preferiscono il classico pasto servito a tavolo, con un menù predefinito.

Per quanto riguarda le pietanze, si tratta soprattutto di ricette locali. Tra le più gettonate ci sono nasi goreng (riso giallo matrimoniale), bakmi goreng (tagliatelle di grano fritte), ikan asem-manis (pesce fritto servito con una salsa agrodolce ). Non mancano tuttavia piatti giapponesi, come sushi e tempura, ma anche piatti occidentali.

Anche sul versante dei dessert convivono dolci tipici del posto, come i putu ayu a base di cocco e riso, e prodotti della patisserie francese.

L’intrattenimento durante il banchetto

Le danze tradizionali in Indonesia sono eseguite durante diverse cerimonie, e i matrimoni non fanno eccezione. Nel corso del ricevimento nuziale, ad esempio, sull’isola di Giava gli ospiti assistono alla reog ponorogo, mentre a Bali questo ruolo è affidato al legong: la prima danza è più ritmata e dinamica, mentre la seconda si distingue per i movimenti complessi ed eleganti. Entrambe, tuttavia, vengono eseguite indossando suggestivi costumi colorati, che contribuiscono a rendere l’atmosfera unica ed irripetibile.

Ancor più particolare è lo spettacolo riservato agli invitati di un matrimonio nell’isola di Sumatra: qui, durante il banchetto, viene eseguita dalle damigelle la tarian piso surit. Si tratta di un ballo che le ragazze imparano da piccole, e che mettono in atto indossando abiti tradizionali. Si ritiene che questo spettacolo porti fortuna e felicità agli sposi.