Menù di matrimonio: le tendenze per il 2025

Fonte: 123RF Menù di matrimonio

Scegliere con cura il menù di un matrimonio può rappresentare una vera e propria impresa per molte coppie. Oltre a riflettere il tema della cerimonia, la proposta gastronomica dovrà infatti mettere d’accordo gusti e palati molto differenti, rispettando allo stesso tempo i limiti di budget.

Nel prossimo anno, tuttavia, qualcosa sembra destinato a cambiare: se state organizzando un matrimonio nel 2025, ecco quali tendenze caratterizzeranno il menù di nozze.

Quali sono le tendenze di matrimonio 2025

Il 2025 porterà molte novità per quanto riguarda i trend matrimoniali. Se i tempi dei festeggiamenti sembrano destinati a prolungarsi e gli abiti da sposa ad accorciarsi, in termini di menù si assisterà ad una piccola rivoluzione. Ad identificare i principali trend gastronomici per i fiori d’arancio del prossimo anno è stato il magazine The Knot, che ha raccolto il parere degli esperti di settore più importanti del mondo. Ecco come saranno i menù di nozze del 2025.

Comfort food per tutti

I menù gourmet sono sempre molto ambiti dagli sposi, ma dal prossimo anno assisteremo ad un gradito ritorno anche del comfort food. Desiderosi di godersi al massimo il momento, gli ospiti sacrificheranno volentieri un pasto sano ed elaborato in favore di un boccone più appetitoso. Gli sposi, a loro volta, potranno conferire un significato ancor più profondo alle loro scelte culinarie, allestendo una postazione di pizza che rappresenti ciò che hanno consumato al primo appuntamento; un’esposizione di frutti di mare per commemorare la prima vacanza; o proposte caserecce come omaggio alle migliori ricette della nonna.

Dessert in versione mignon

Gli esperti di catering non hanno dubbi su quali dessert saranno più gettonati: quelli in forma mignon. Invece di servire un dolce al piatto, molte coppie sceglieranno di portare in tavola una serie di dessert di dimensioni ridotte, serviti in modo simile agli antipasti. Questa opzione è doppiamente vincente poiché permetterà agli ospiti di non stare tutto il tempo seduti al tavolo, e allo stesso tempo offrirà loro un’ampia varietà tra cui scegliere.

Food station al posto dei buffet

Se state cercando un’alternativa al tradizionale buffet, gli esperti consigliano le food station, ovvero degli angoli con proposte culinarie specializzate. Si tratta di una soluzione molto efficace poiché permette di avere una vasta scelta in termini di cibo e consente alle persone di socializzare facilmente durante il banchetto.

Si possono allestire delle postazioni nei momenti più disparati, così che gli ospiti possano gustare un boccone caldo ogni volta che la fame colpisca. È il modo perfetto per mantenere tutti pieni di energia e ballare tutta la notte.

Un’atmosfera da cena di famiglia

Il catering in stile familiare avrà un grande successo nel 2025, con sempre più coppie che cercano un’atmosfera intima e non tradizionale per il loro grande giorno. Se volete mettere in risalto la dimensione sociale dell’evento, implementate la vostra offerta culinaria con una scelta ristorativa di questo tipo. Organizzare un ricevimento con un’impronta familiare vuol dire, ad esempio, chiedere ai camerieri di portare grandi vassoi di cibo su ogni tavolo e lasciare che gli ospiti si servano da soli. Proprio come succederebbe in un’abitazione privata.

Condividere i piatti aiuta inoltre a rompere il ghiaccio: passarsi il cibo crea infatti un’interazione tra familiari e amici. Le dinamiche a tavola cambiano perché tutti condividono e cenano insieme, sono coinvolti e presenti.

Snack di mezzanotte

Le portate di cibo per matrimoni a tarda notte, come le consegne di fast food all‘after-party del matrimonio, sono popolari da diversi anni, ma la tradizione sembra destinata a crescere. Se in passato la preferenza ricadeva su un classico trancio di pizza o cioccolatini, le proposte nei prossimi mesi diventeranno più gourmet: pensate a barrette al tartufo, popcorn confezionati in una classica scatola con sapori come caramello al miso e cheddar bianco, oppure cioccolato al caramello salato. In alternativa, gli sposi potranno giocare anche con l’effetto nostalgia, rispolverando classici degli anni ‘90.

Street food autentico

Sono previste molte tendenze innovative per il 2025, ma lo street food sembra destinato a durare. Il cibo da strada, che sia in versione dolce o salata, può essere facilmente trasportato in porzioni da asporto: si va dai tacos ai ravioli cinesi, passando per frittelline ed hot dog. Non sarà necessario trasformare questi tipi di piatti in capolavori di alta cucina, ma assicuratevi che il vostro catering riesca ad organizzare questo tipo di servizi.

Presentazioni elaborate

Anche il modo in cui il cibo sarà presentato durante i ricevimenti di matrimonio è destinato a cambiare. Nel progettare una food station sarà fondamentale trovare un modo per adattarla all’arredamento e al tema della celebrazione. Senza mai dimenticare l’aspetto interattivo.

Le coppie cercheranno di utilizzare il cibo come complemento d’arredo naturale, allestendo ad esempio composizioni di agrumi, noccioli o frutta secca come biglietti da visita per un matrimonio rustico e bucolico. Ma anche cesti di erbe aromatiche incluse in composizioni floreali o vegetali per quanti abbiano pensato ad un matrimonio botanical.

Il trionfo del crudité

Impossibile non portare in tavola in un matrimonio del 2025 una buona porzione di pesce crudo. Le cruditè che andranno per la maggiore, oltre ad ostriche e gamberetti, includono anche il sushi: pensate ad una postazione in cui tutto sia preparato sul momento, restituendo così agli ospiti la sensazione di consumare un pasto appena pescato.

Menù a tema

Un menù coerente, che segua una tradizione culinaria ben specifica, è tutto ciò di cui gli sposi avranno bisogno nei prossimi mesi. Le coppie sceglieranno sempre meno di mescolare più stili culinari differenti, puntando invece su una proposta gastronomica ben definita. Si può quindi improntare il pasto alla celebrazione delle tradizioni regionali italiane, oppure alla cucina esotica del vostro Paese preferito. In definitiva, invece di mangiare cibo tailandese all’ora dell’aperitivo e cucina francese al ricevimento, chiedete al ristoratore di creare un menù che racconti una storia gustosa e coerente.

Attenzione alla dieta degli ospiti

Una delle ultime tendenze nel catering per matrimoni prevede di soddisfare le esigenze dietetiche degli ospiti. Le coppie sono più coscienziose riguardo alle restrizioni alimentari e alle scelte di stile di vita dei loro invitati, e cercano quindi di comporre menù equilibrati che consentano a tutti di sentirsi veramente a proprio agio e soddisfatti a tavola. Via libera, quindi, anche a ricette senza glutine e vegan, che non hanno nulla da invidiare in termini di gusto e sapore a quelle più tradizionali.