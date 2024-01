After party di matrimonio: cos’è e come organizzarlo

Fonte: iStock After party di matrimonio

I matrimoni sono cerimonie caratterizzate da una grande formalità: tra riti solenni, outfit impeccabili e rigide regole di galateo da rispettare, difficilmente gli sposi riescono a godersi del tutto il loro giorno più bello. Ecco perché molti, dopo il taglio della torta, scelgono di organizzare un after party nuziale per scatenarsi in pista con gli amici più cari, e divertirsi senza freni a poche ore dal fatidico ‘sì’.

Sono sempre di più le coppie che decidono di ‘concedersi’ una piccola festa per colorare di tinte più vivaci un evento tradizionalmente formale e pomposo. Un modo originale e divertente per celebrare il loro amore liberi da schemi e convenzioni. L’idea vi incuriosisce? Vi spieghiamo cos’è un after party di matrimonio e come organizzarne uno.

Che cos’è l’after party di matrimonio

Un after party di matrimonio è una festa, tradizionalmente meno formale e costruita rispetto a quella ufficiale, che gli sposi decidono di riservare agli amici più cari dopo il taglio della torta. Al margine della cerimonia quindi, una volta distribuite le bomboniere, i neo coniugi sono pronti per lasciarsi alle spalle la rigida etichetta nuziale: è il momento giusto per sciogliersi dopo una giornata stressante caratterizzata da sveglia all’alba ed estenuanti photo shooting.

L’after party è solitamente organizzato dagli stessi sposi, che devono quindi pensare anche al budget da predisporre per l’evento. La location può essere la stessa del banchetto oppure un altro luogo: il consiglio è che in ogni caso non sia troppo distante dalla cornice del ricevimento, così che tutti gli invitati possano raggiungerlo agevolmente. In quanto a questi ultimi, sarebbe buona educazione estendere l’invito a tutti gli ospiti: saranno poi le persone più anziane e le famiglie con bambini al seguito a declinare l’invito, preferendo lasciare ‘la pista’ ai più giovani.

L’invito per l’after party deve essere separato dalle partecipazioni ufficiali: potete quindi optare, per distinguerlo, per un secondo biglietto di dimensioni più piccole. Per quanto riguarda l’allestimento, invece sentitevi liberi: potete declinare in forme più semplici lo stesso tema del matrimonio oppure cercarne uno nuovo, più ironico ed informale. La durata dell’evento? In media si tratta di due o tre ore, ma la festa si potrebbe protrarre fino a notte inoltrata, soprattutto nel caso di un destination wedding.

Come organizzare un after party

Non esistono delle regole per organizzare un after party: la scelta della location, del numero di invitati e delle modalità di svolgimento sono identificate dagli sposi solo ed esclusivamente in base alle loro preferenze. Esistono tuttavia delle piccole differenze di ordine logistico tra matrimoni diurni e serali: per forza di cose, l’after party si svolgerà in orari differenti, e necessiterà di forme di intrattenimento di diverso tipo.

After party per matrimoni di giorno

Gli after party possono essere organizzati in modalità e con tempistiche differenti, a seconda delle esigenze e dei gusti degli sposi. Nel caso in cui la cerimonia nuziale si svolga di giorno, ad esempio, il post ricevimento potrebbe assumere la forma di un aperitivo di nozze, da consumare eventualmente all’interno della stessa location scelta per il banchetto. Una soluzione all’insegna del relax, in cui distendersi a suon di brindisi e buona musica, dimenticando tacchi alti, scomode acconciature e bon ton. Un’ottima soluzione per celebrare il proprio amore, finalmente, in modo libero e informale.

Per rendere l’evento ancora più simpatico, non sottovalutate la possibilità di un photo booth, da allestire in base al tema della vostra cerimonia: in questo modo, accanto all’album di nozze ufficiale, ne avrete un altro decisamente più informale ma assolutamente autentico.

After party per matrimoni di sera

Diversa la situazione nel caso in cui la cerimonia termini di sera. In questo caso, salutati ospiti ed invitati più agée, gli sposi potranno scatenarsi sulla pista da ballo o godersi un concerto di musica live. Opzione altrettanto gettonata è l’open bar: in questo caso, per evitare che qualcuno si metta alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, sarebbe meglio provvedere al pernottamento degli ospiti.

Se non siete dei fanatici della disco music, non sottovalutate invece il fascino senza tempo del karaoke: sarà estremamente divertente dimenarsi sulle note delle canzoni che da sempre accompagnano le vostre serate con gli amici, suggellando anche nel giorno più bello i legami più autentici. Infine, capitolo fuochi d’artificio: molte coppie scelgono proprio di affidarsi a scenografie pirotecniche per far calare definitivamente il sipario sul loro sì.

After party del giorno dopo

Chi ha detto che l’after party debba limitarsi alle ore immediatamente successive alla cerimonia? Molti sposi scelgono infatti di prolungare il post cerimonia fino al giorno dopo. Qualora abbiate organizzato il ricevimento in un agriturismo o in una struttura dotata di camere ed alloggi, potete decidere di provvedere al pernottamento dei vostri amici più cari e concedervi in loro compagnia un calmo brunch mattutino. Un wedding party di ben 48 ore sarà difficile da dimenticare non solo per voi, ma anche per i vostri invitati.