Fonte: iStock Foto da matrimonio

Che si scelga di celebrare un matrimonio minimal oppure di organizzare un wedding party in grande stile, c’è un unico dettaglio di cui nessuna coppia potrà fare a meno: l’album di nozze realizzato da un esperto fotografo. Difficilmente infatti i futuri sposi rinunceranno ad un ricordo del loro giorno più bello, in grado di far rivivere quei momenti magici anche a distanza di molti anni.

Affidarsi ad un professionista che sappia catturare i dettagli più significativi è quindi fondamentale, ma sarebbe preferibile stabilire con un certo anticipo che tipo di wedding photobook avete in mente. A corto di iedee? Ecco quali tipi di foto non possono assolutamente mancare nel vostro album di matrimonio.

Gli scatti immancabili in un album di nozze

Sebbene un fotografo professionista non abbia bisogno di indicazioni per svolgere bene il suo lavoro, nel caso di un album di nozze é comunque importante fissare un colloquio con gli sposi così da capirne gusti ed esigenze. Ciascun photobook è infatti un’esperienza personale, e anche se ci sono degli scatti ‘irrinunciabili’, va plasmato in base alle priorità della coppia festeggiata.

La sposa potrebbe ad esempio indossare un braccialetto ereditato dalla nonna, che le piacerebbe assolutamente mettere in risalto nel suo album dei ricordi; oppure lo sposo non vorrà rinunciare ad una foto con gli amici dell’università, arrivati per l’occasione da diverse parti d’Italia. Particolari di cui il fotografo dovrà necessariamente essere informato per poter soddisfare a pieno i suoi clienti ed assicurarsi che non manchi proprio nulla al loro wedding photobook.

Eppure non sempre gli sposi hanno le idee chiare sulla galleria fotografica dei loro sogni, o, peggio ancora, non hanno particolare dimestichezza con pose e profili migliori da sfoggiare davanti all’obiettivo. Rientrate in quest’ultima categoria? Ecco qualche suggerimento di scatti che non possono assolutamente mancare nel vostro album di matrimonio.

La cronaca dei preparativi

I primissimi scatti di un album di nozze sono tradizionalmente riservati ai preparativi degli sposi. Nel caso delle spose, ad esempio, non possono mancare immagini che le immortalino alle prese con trucco e parrucco: assicuratevi, quindi, di dare una timeline della vostra giornata al fotografo, così che possa organizzarsi di conseguenza. Immancabili, inoltre, delle foto nel momento della vestizione, con solitamente mamma o damigella d’onore intente a chiudere scrupolosamente la cerniera dell’abito.

Sui social, invece, potrebbero essere molto apprezzati i ‘dettagli’ di alcuni particolari dell’outfit nuziale. Nel caso delle bride to be i più gettonati sono ovviamente il bouquet ed il velo, soprattutto nel caso in cui risulti particolarmente ricco di pizzi e ricami. Per gli sposi, invece, il soggetto più fotografato sono le bottoniere da taschino.

I Ritratti singoli e di gruppo

Una volta completati i preparativi, le spose saranno pronte per la prima foto ufficiale del loro grande giorno. Se vi sentite nervose, affidatevi ai suggerimenti del vostro fotografo: nessuno più di un esperto professionista saprà consigliarvi meglio.

Discorso analogo per i futuri mariti. Per quanto tradizionalmente meno vanitosi delle loro consorti, non potranno rinunciare ad uno scatto da veri protagonisti prima di dirigersi verso la location del rito. Il primo ritratto ufficiale della coppia, invece, dovrà essere realizzato immediatamente dopo il ‘sì’.

Infine, non dimenticate gli scatti di gruppo. Posate in compagnia delle persone che amate di più, incluse damigelle e familiari: sarà un’immagine speciale a cui guardare con nostalgia negli anni a venire.

Foto spontanee: il momento candid pictures



Gli scatti formali e ‘posati’ sono sicuramente la quintessenza di un album di nozze, ma non sottovalutate il fascino delle candid foto. Se desiderate impreziosire il vostro book con delle immagini più naturali, non dimenticate di avvisare il fotografo, così che sia pronto ad immortalarvi quando meno ve lo aspettate.



I momenti da immortalare



Esistono poi una serie di momenti particolarmente toccanti nel corso della cerimonia che ogni fotografo che si rispetti non potrà fare a meno di immortalare. Ecco quelli a cui dedicare almeno uno scatto.