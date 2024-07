Giochi per matrimonio: idee per intrattenere gli ospiti

Fonte: iStock Coppia di sposi gioca durante il matrimonio

In ogni matrimonio che si rispetti, non è solo importante celebrare l’amore degli sposi, ma anche garantire una giornata di divertimento e relax ai loro ospiti. Qualora non abbiate organizzato una cerimonia troppo formale, potreste anche optare per delle forme di intrattenimento alternative, come dei giochi.

Se avete invitato amici e parenti che non si conoscono, delle competizioni ludiche durante il ricevimento potrebbero essere il modo perfetto per rompere il ghiaccio. Ricordate che si tratta in ogni modo di una cerimonia nuziale, e qualunque attività decidiate di organizzare non dovrà assolutamente spostare i riflettori dal focus della giornata. Ma quali sono i giochi di matrimonio più diffusi? Ecco alcune idee per intrattenere gli ospiti.

Giochi di matrimonio da prato

Se avete organizzato la cerimonia in primavera o estate e godete di ampi spazi all’aperto, potete pensare di organizzare qualche competizione sul prato. Nell’allestimento, cercate di tenere fede sempre al tema del matrimonio, utilizzando gli stessi colori della palette nuziale. Si può trattare di una piacevole parentesi post rito, che sarebbe bene non protrarre troppo a lungo.

Golf

Se avete organizzato i fiori d’arancio in un country club, non potrete non approfittare della location per allestire un piccolo torneo di golf. Potete dividere gli invitati in squadre, e assegnare la vittoria alla compagine che per prima riesca a raggiungere i 21 punti recapitando le palline in buca.

Lancio degli anelli

Questo popolare gioco può essere riadattato proprio in chiave matrimoniale. Consiste nel centrare con degli anelli delle bottiglie predisposte in lontananza, premiando quindi i giocatori con lancio e precisione migliore. Per l’occasione, potete decorare gli anelli in modo che somiglino alle vostri fedi nuziali, e predisporre delle bottiglie di champagne o soda colorandole con le nuance della vostra palette di nozze.

Badminton

Avete allestito un matrimonio dalle atmosfere boho? Non c’è gioco migliore del badminton per la cornice del vostro sì. Potete anche essere creativi costruendo la rete con macramé o vecchi tessuti, così da restare assolutamente fedeli al tema della cerimonia. Per una partita notturna, invece, lasciatevi aiutare da piccole lucine.

Bocce

Uno degli intramontabili nei matrimoni italiani sono le bocce. Si tratta di un gioco molto versatile, che può essere facilmente replicabile in spiaggia, sull’erba e sull’asfalto. Anche in questo caso, potete dividere gli ospiti in più squadre, lasciando che ciascuna si identifichi con un nome o con un logo.

Quiz e trivia sugli sposi

Quando gli ospiti sono seduti a tavola in attesa delle portate del pranzo, potrebbero ingannare la fame con qualche piccolo gioco da tavolo. Saranno necessari solo carta e penna, oltre alla volontà di divertirsi e non prendersi troppo sul serio. Questa opzione è inoltre fortemente consigliata per sciogliere il ghiaccio se i vostri invitati non si conoscono bene.

Parole matte

Potete organizzare dei cartoncini con indovinelli da completare in base ad un tema specifico, che nel giorno del matrimonio non può che essere l’amore in tutte le forme. Si può completare da soli o in gruppo, e potrebbe essere il modo perfetto per scambiarsi consigli su come tenere viva la scintilla della passione, quali siano i luoghi migliori per un appuntamento e quali invece le compatibilità zodiacali più accreditate.

Quiz sulla coppia

Create una lista di domande e curiosità sulla coppia a cui gli ospiti debbano rispondere. Divideteli quindi in squadre con uno stesso numero di partecipanti, e chiedete al dj della cerimonia o al testimone di condurre il gioco assicurandosi che tutti rispettino le regole. Potete anche pensare ad un piccolo premio per i vincitori.

Cruciverba di coppia

Un altro modo per testare la conoscenza di amici e parenti sul vostro conto, è quello di organizzare un cruciverba con le principali informazioni sulla coppia. Non siate troppo clementi, ed assicuratevi che le definizioni siano difficili al punto giusto.

Giochi da matrimonio da fare negli spazi interni

Se avete organizzato un matrimonio in autunno o inverno e le temperature non vi permettono di trascorrere troppe ore all’esterno, potete optare per qualche gioco da svolgere negli spazi interni della location del sì. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ping pong

Allestite uno o due tavoli da ping pong per i vostri ospiti. Tradizionalmente un gioco singolo o per coppie, può essere facilmente trasformato in un vero e proprio torneo ad eliminazione. Basterà disporre tutti i partecipanti in cerchio, e permettere a ciascuno di effettuare tre scambi con la persona di fronte: chi esaurirà i tentativi, sarà eliminato.

Video games

Forse ci sarà bisogno di un po’ di tempo per organizzare una postazione ad hoc, ma un angolo da dedicare ai video games potrebbe fare la gioia di moltissimi invitati. Assicuratevi solo che ci sia una varietà di giochi, dai classici a quelli più interattivi come Just Dance, Rock Band o Guitar Hero.

Puzzle

Create un puzzle gigante partendo da una vostra foto di fidanzamento, un ritratto di famiglia o uno scatto a cui siete particolarmente legati. Disponete le tessere sul tavolo in modo che gli invitati possano dedicarvi del tempo nel corso del ricevimento. Una volta completato, ovviamente, potrete incorniciarlo ed utilizzarlo nel vostro nido d’amore.

Photo Booth

Trasformate il vostro photo booth di matrimonio in un vero e proprio gioco invitando gli ospiti a posare con accessori e costumi predisposti per l’occasione, oppure fornendo un tema per i loro scatti. Anche in questo caso, potrebbe diventare una vera e propria competizione.

Giochi da tavolo di matrimonio

I giochi da tavolo sono un classico intramontabile, e anche in una cornice come quella dei fiori d’arancio risulteranno assolutamente perfetti, soprattutto se riuscirete a personalizzarli in base al tema della giornata.

Twister

Si tratta di un gioco particolarmente consigliato se avete organizzato un matrimonio intimo e poco formale, in cui gli invitati non abbiano dei look che permettano loro di muoversi senza troppi problemi. Assicuratevi, ovviamente, che il fotografo sia nei paraggi per degli scatti difficilmente replicabili.

Scarabeo

Non c’è niente di meglio di una partita a scarabeo durante una pausa dalla pista da ballo. Sfidate i vostri amici e parenti a cercare solo parole che siano collegate al tema dell’amore o del matrimonio.

Monopoli

Se avete pensato ad una zona lounge con dei giochi da tavolo, non può assolutamente mancare un classico come il Monopoli. Anche se tendenzialmente le partite possono essere piuttosto lunghe, potete pensare ad un limite di tempo o di giri del cartellone prima di decretare il vincitore.