Scherzi per gli sposi, idee e consigli

Fonte: iStock La finta caduta di una torta nuziale

Organizzare degli scherzi agli sposi durante un matrimonio potrebbe rivelarsi un’impresa piuttosto rischiosa. La tensione è alta, i nervi sono tesi ed è difficile prevedere quali potrebbero essere le reazioni delle povere vittime in un giorno così importante. D’altra parte, però, uno scherzo o una sorpresa ben riuscita possono aiutare a stemperare il nervosismo, a strappare qualche risata e a creare momenti memorabili.

Per quanto ardua potrebbe rivelarsi questa missione, quindi, vale sempre la pena mettersi alla ricerca di qualche idea che possa aggiungere un tocco di divertimento ad un matrimonio senza esagerare. Siete a corto di idee? Ecco qualche suggerimento per scherzi nuziali adatti a tutte le situazioni.

Il tiro della torta

Il taglio della torta è uno dei momenti più attesi di ogni ricevimento nuziale, ma potrebbe trasformarsi nel perfetto teatro per una battaglia di dolci gustosissima. Per evitare di rovinare gli abiti dei due sposi, potete anche limitarvi ad un “tiro a segno”, prendendo di mira solo i volti. Prima di dare il via allo scherzo, assicuratevi che i neo coniugi abbiano terminato i rispettivi impegni con i fotografi, e procuratevi in anticipo un cartonato con un buco in cui infilare la faccia. A questo punto, potrete sbizzarrirvi cospargendo guance, naso e bocca con panna e cioccolato. Attenzione, però, a non farsi prendere troppo la mano.

Finta caduta della torta

Sempre durante il taglio della torta, si potrebbe inscenare una caduta del dessert nuziale. Utilizzando un dolce finto ma realistico, con la collaborazione dei camerieri, si può fingere un’improvvisa caduta dal tavolo dei dessert, magari utilizzando schizzi di glassa per rendere il tutto più realistico. Questo scherzo funziona meglio quando gli ospiti non ne sono a conoscenza, aumentando l’effetto sorpresa. L’incredulità iniziale, e il successivo sollievo nel vedere la torta vera saranno un momento indimenticabile per tutti.

Interruzioni comiche dei discorsi

I discorsi e i brindisi di matrimonio sono un momento fondamentale del ricevimento, spesso carichi di emozioni e parole toccanti. Per alleggerire l’atmosfera, si possono inserire però delle interruzioni divertenti. Il testimone o la damigella d’onore possono intervenire con aneddoti esilaranti o battute, mantenendo il clima leggero e coinvolgente. Raccontare episodi buffi della coppia o della loro storia aggiunge un tocco spensierato e meno formale al ricevimento: elementi inaspettati, come un annuncio a sorpresa o una performance a tema, possono amplificare l’effetto comico, assicurando risate a tutti.

Photobombing degli ospiti

Incoraggiare gli ospiti a fare photobombing nelle foto di matrimonio è ormai un vero e proprio must. Sfogliare l’album di nozze e ritrovarsi improvvisamente di fronte a scatti con facce buffe e pose stravaganti aiuterà a rivivere il sì con una gioia ancora maggiore. Coinvolgere anche gli ospiti più piccoli nei photobombing renderà il tutto ancora più tenero e simpatico.

Esplosione di coriandoli

Durante il primo ballo della coppia, immaginate la sorpresa e la gioia quando un contenitore pieno di coriandoli e aria compressa esploderà sulla pista, ricoprendoli con un’esplosione di colori. Assicuratevi che il contenitore sia ben sigillato per creare la giusta pressione prima dell’esplosione, aumentando l’effetto sorpresa. L’inaspettata pioggia di coriandoli durante il primo ballo entrerà di diritto tra i momenti più riusciti del banchetto.

L’auto degli sposi ricoperta di carta igienica

Decorare l’auto degli sposi con carta igienica è un classico scherzo di addio divertente e giocoso, che in Italia viene tramandato da diverse generazioni. Rendere il veicolo inagibile con palloncini e cartelli spiritosi renderà la partenza della coppia ancora più festosa e memorabile. In alternativa, si può utilizzare al posto della carte anche della pellicola trasparente, rendendo difficile l’accesso e la partenza per l’agognato viaggio di nozze. Non possono ovviamente essere risparmiati i finestrini della vettura: scrivere messaggi divertenti sui vetri aumenterà ulteriormente l’effetto comico. Evitate invece di usare il lucido da scarpe sul parabrezza, poiché potrebbe rovinare le foto di matrimonio.

Scia di lattine sulla vettura

Anche attaccare delle lattine all’auto degli sposi è una tradizione divertente che aggiunge un tocco festoso alla loro partenza. Il classico rumore dei contenitori che strisciano sull’asfalto assicura che tutti possano udire l’uscita di scena gioiosa della coppia, rendendola un momento indimenticabile della celebrazione.



Scherzo nella suite nuziale

Perchè rinunciare ad un piccolo scherzo nella suite nuziale dopo i fasti del ricevimento? Se gli sposi hanno optato per una camera nella stessa struttura del banchetto, sarà semplicissimo intrufolarsi per fare loro una piccola sorpresa. Potete, ad esempio, riempire la stanza con palloncini e petali di rosa per creare un’atmosfera memorabile e gioiosa.

Messaggi-video nascosti

Registrare messaggi divertenti da parte di amici e familiari aggiunge un tocco personale al ricevimento, strappando momenti di assoluta ilarità. Gli ospiti possono condividere consigli sinceri o auguri speciali attraverso i video, facendo sentire la coppia amata e supportata. Questi messaggi video diventeranno un prezioso ricordo per gli sposi, permettendo loro di rivivere anche l’aspetto meno formale del sì.

La sposa rapita dagli amici

Uno scherzo popolare in molte culture nord europee e orientali, prevede che gli amici dello sposo inscenino un rapimento della sposa. Il tutto può essere fatto in modo giocoso, ad esempio mettendo la neo-moglie su una carriola e portandola in una location divertente. Nulla vi vieta, tuttavia, di organizzare una vera e propria “caccia al tesoro” per favorire il ritrovamento della ragazza da parte del suo amato.



Regali di nozze finti

Impacchettare oggetti assurdi come dono di nozze, ad esempio una scatola piena di sassi o uno sturalavandino, aggiunge un tocco esilarante al momento dell’apertura dei regali. Includere un biglietto spiritoso con il presente può rendere lo scherzo ancora più memorabile e divertente.

Il certificato di matrimonio a “sorpresa”

Durante il ricevimento, un amico o un familiare può consegnare alla coppia un “certificato di matrimonio” completamente inventato. Il documento può contenere clausole esilaranti, come “obbligo di cucinare la cena ogni sera” o “visione forzata di commedie romantiche ogni venerdì al posto del calcio”, che potrebbero rivelarsi piuttosto difficili da rispettare per uno dei due coniugi. Gli sposi possono reagire in modo teatrale, fingendo di aver appena scoperto queste nuove e bizzarre regole matrimoniali, aggiungendo così un tocco di comicità ai festeggiamenti.