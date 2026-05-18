Secondo matrimonio, consigli per celebrazioni alternative

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Idee secondo matrimonio originale

Sposarsi una seconda volta non è solo uno splendido modo per iniziare un nuovo capitolo della propria vita sentimentale, ma anche un evento in cui i coniugi possono sicuramente esprimere al meglio la propria personalità per organizzare il “sì”. Rispetto al primo rito nuziale, infatti, questa cerimonie subiscono molto meno il peso delle tradizioni, e possono trasformarsi anche in eventi decisamente originali.

In molte seconde nozze le coppie spesso preferiscono rinunciare ad alcuni elementi standard, come avere damigelle e testimoni o essere accompagnati lungo la navata, scegliendo invece qualcosa che sembri più adatto e personale. Perché, quindi, non cogliere l’occasione per celebrare il secondo matrimonio in modo alternativo?

Come celebrare il secondo matrimonio

Una giovane coppia che si avvicina al sì porta solitamente con sé la voglia di realizzare una cerimonia in cui tutto sia assolutamente perfetto: la marcia nuziale, il lancio del riso e un banchetto curato nei minimi dettagli sono tradizioni a cui nessuno sembra intenzionato a rinunciare.

Nel caso dei secondi matrimoni, tuttavia, le esigenze dei futuri coniugi sembrano cambiare notevolmente: complice l’età più matura e l’impossibilità (in molti casi) di celebrare il rito religioso, in molti casi le funzioni assumono un tono più originale e fuori dagli schemi. Questo non riguarda solo la scelta dell’abito, ma anche altri aspetti della cerimonia.

La location: che sia lontano da tutto

In molti casi, le seconde nozze sono cerimonie destinate a pochi parenti ed amici. Per questo motivi, gli sposi potrebbero approfittare dell’occasione per celebrare il fatidico sì in una

destinazione speciale, anche all’estero.

Si può trattare di un luogo molto distante, sia letteralmente sia idealmente, da ciò che si è scelto per il matrimonio precedente, così da non creare paragoni tra i due eventi. Questa soluzione potrebbe rivelarsi ideale anche per chi desidera combinare le spese del matrimonio e della luna di miele, ottimizzando così il budget.

Qualche suggerimento? La location potrebbe essere una città dal valore speciale per la coppia, come quella del loro primo viaggio insieme, oppure una meta sognata per anni. Gli sposi potrebbero anche non rivelare immediatamente la destinazione agli invitati, regalando un gradito effetto sorpresa.

Il ruolo dei figli

Poiché spesso i secondi matrimoni avvengono quando uno o entrambi gli sposi hanno concluso un altro capitolo sentimentale, non è raro che abbiano figli nati dalla precedente unione. Pensare per loro un ruolo importante nella cerimonia è una delle prerogative di molti futuri sposi, e le alternative a disposizione sono molteplici.

L’opzione più gettonata vede i figli della coppia trasformarsi in accompagnatori d’onore verso l’altare del genitore, oppure potrebbero leggere un testo durante il rito. Cercate qualcosa di ancora più originale? Qualora non ci siano problemi con autorizzazioni e permessi, potreste chiedere ai vostri ragazzi di trasformarsi negli officianti del vostro sì: un vero colpo di scena, che regalerebbe al rito un valore ancora più speciale.

Idee di ruoli alternativi per i genitori

Nelle cerimonie tradizionali, il papà della sposa è spesso chiamato ad accompagnarla all’altare. Se desiderate comunque avere il sostegno e la presenza di un genitore senza seguire la camminata padre-figlia attraverso la navata, esistono alternative più adatte. A seconda degli altri ruoli previsti per la cerimonia, potreste coinvolgerli come parte del corteo nuziale oppure far leggere loro qualcosa durante la cerimonia. Vostro padre potrebbe anche accompagnare la moglie o un altro familiare stretto lungo la navata, oppure farvi da testimone.

Il dress code

I dress code di matrimonio, che si tratti del classico black tie o di un cocktail attire, sono tendenzialmente all’insegna dell’eleganza. Se quindi con il vostro secondo “sì” intendete dichiarare guerra alle nozze tradizionali, potete pensare ad un codice di abbigliamento molto distante da quello classico. In alternativa, potreste anche ipotizzare nessun dress code ma divieto di abiti da cerimonia: se ben pensato, diventa molto più memorabile del classico matrimonio di lusso indistinguibile da altri.

La marcia nuziale

La camminata della sposa lungo la navata è senza dubbio uno dei momenti che, nell’immaginario collettivo, caratterizzano i fiori d’arancio tradizionali. Se cercate un modo per rileggere questo momento in modo alternativo, potete pensare di camminare insieme verso l’altare, scegliendo come sottofondo la vostra canzone del cuore.

Potete anche ribaltare la prospettiva rendendo protagonisti i vostri amici e parenti: restate insieme e accogliete ciascun invitato mentre entra nella cerimonia e prende posto. Una volta che tutti si sono sistemati, potete fare in modo che l’officiante venga verso di voi e dia inizio al rito.

Per qualcosa di ancora più informale, eliminate del tutto la disposizione tradizionale: fate mettere gli ospiti in cerchio, e scambiate le vostre promesse circondati dai vostri cari.

Idee originali per il secondo matrimonio

Anche il classico ricevimento dopo il rito può assumere un aspetto decisamente diverso nel caso dei secondi matrimoni: leggere per credere.

Nozze a sorpresa

Se state cercando una celebrazione davvero intima, potete organizzare un sì a sorpresa. Scegliete una data e una location, poi spedite inviti chiedendo agli ospiti di partecipare a quella che sembra essere una festa per un’altra occasione (una festività, un compleanno o persino una festa per la nuova casa).

Questo dà alla coppia l’opportunità di specificare in anticipo eventuali indicazioni sull’abbigliamento e di assicurarsi che tutte le persone desiderate siano disponibili. È anche il modo migliore per evitare domande sulla lista nozze, dato che molte coppie preferiscono non ricevere regali per un secondo matrimonio.

Cerimonia al buio

Un altro modo per celebrare il vostro amore in modo autentico senza effetti scenografici ed ingressi teatrali, è quello di organizzare una cerimonia in cui le luci siano quasi assenti o comunque particolarmente soffuse. Potete quindi allestire un banchetto in cui il fulcro non siano abiti ed estetica, ma il valore emotivo del sì e del vostro amore.

In questo modo anche gli ospiti si sentiranno più liberi da pressioni di qualsiasi tipo, e vivranno il banchetto nuziale in modo più spensierato e poco formale.

Cerimonia al contrario

Anche il tradizionale ordine della cerimonia può essere rovesciato, così da rendere il vostro sì ancor più unico nel suo genere. Invece che dallo scambio di promesse, potete iniziare dalla festa: predisponete cocktail, musica e cibo in abbondanza. Solo quando tutti gli ospiti si saranno ben ambientati potete dare inizio al rito, magari a mezzanotte. Il risultato sarà a dir poco sorprendente.