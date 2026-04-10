Grande Fratello Vip, anticipazioni del 10 aprile: Adriana Volpe leader pacifica, Lucia Ilardo a rischio eliminazione

Nella Casa del GF Vip la tensione è alle stelle tra gruppi divisi, accuse e tentativi falliti di ricompattare un equilibrio ormai sempre più fragile

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Adriana Volpe

Torna questa sera, venerdì 10 aprile, il Grande Fratello Vip: il talent show più longevo della tv italiana prosegue la sua corsa sotto la guida attenta ed esperta di Ilary Blasi, accompagnata dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nella Casa più spiata d’Italia, che ha recentemente visto approvato il prolungamento dell’edizione, il clima sta diventando sempre più incandescente, con antipatie sempre più evidenti e dinamiche che sembrano evolvere giorno dopo giorno assumendo toni anche molto accesi. Come sempre al centro delle diatribe c’è Antonella Elia che sembra non trovare l’armonia giusta, mentre nuove figure sembrano imporsi sempre di più. La domanda però resta una: chi uscirà stasera dalla Casa?

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 10 aprile

Al contrario di quanto si diceva all’inizio, il Grande Fratello Vip 2026 sorprende tutti e rilancia prolungando la sua durata: quello che fino a pochi giorni fa sembrava un reality in bilico, oggi sembra essersi trasformato di nuovo in un caso televisivo con Mediaset che, forte delle dinamiche incandescenti che si sono accese nella Casa, gioca la carta della durata, per la felicità del pubblico che tra social e tv sembra essere tornato a guardare il programma.

A guidare questo forse inaspettato successo è Ilary Blasi, tornata al timone del reality più chiacchierato d’Italia che, dopo un avvio non proprio brillante, segnato da ascolti altalenanti e critiche pungenti, sembra proprio aver cambiato passo.

Nel frattempo dentro la Casa la tensione si taglia con il coltello: l’ottava diretta, in onda il 10 aprile, arriva in un momento delicatissimo dominato da alleanze fragili, gruppi sempre più divisi e discussioni che ormai sono all’ordine del giorno.

Le protagoniste assolute? Donne forti, divisive, spesso sopra le righe. I nomi non passano inosservati e sono quelli di Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Paola Caruso ed Antonella Elia: tra loro scintille, frecciatine e confronti accesi che alimentano quel mix irresistibile di drama e spettacolo che tiene incollato il pubblico. Nel mezzo anche la figura di Francesca Manzini che sembra non voler prendere posizioni specifiche alimentando i dubbi sulla sua trasparenza nel gioco.

Intanto però le nomination proseguono e se i numeri dei sondaggi saranno confermati, Lucia Ilardo sarà la seconda concorrente donna a lasciare il gioco dopo Ibiza Altea, eliminata martedì 7 aprile, che si è aggiunta a Dario Cassini e Giovanni Calvario, eliminati nelle puntate precedenti, mentre GionnyScandal ha lasciato la Casa volontariamente. In nomination, ancora una volta, c’è anche Marco Berry.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe prova a riportare la pace nella Casa

Mentre da fuori il pubblico osserva, commenta, giudica e vota, nella Casa del Grande Fratello Vip non passa giorno in cui non succede qualcosa che accende gli animi, anche perché ormai le divisioni nella Casa sono sotto gli occhi di tutti. A sottolinearlo è stata anche Adriana Volpe che, durante il pranzo, ha notato un dettaglio tutt’altro che banale: la pasta era stata preparata solo per tre persone.

Parlando in giardino con alcuni coinquilini, la concorrente ha espresso il suo disappunto, chiedendosi perché nessuno avesse pensato agli altri, soprattutto considerando che fino a poco prima il gruppo sembrava unito: “Chiedere se qualcun altro voleva la pasta no? Prima eravamo tutti insieme… Perché sta andando così? Bisogna far in modo che le cose cambino” ha esclamato Adriana per poi tornare in cucina e ribadire la sua posizione: “Vi prego, mangiamo insieme, facciamo qualcosa insieme. Siamo una squadra? Impegniamoci a fare le cose insieme, cerchiamo di non disgregarci”.

Un appello sincero, ma forse arrivato troppo tardi: gli equilibri si sono già incrinati e la distanza tra i concorrenti appare ormai difficile da colmare.

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip

La puntata del 10 aprile del Grande Fratello Vip andrà in onda su Canale5 dalle 21.20 circa, subito dopo il termine del consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il GF Vip sarà come sempre molto attivo anche sui canali social ufficiali, dove si potranno rivedere gli highlights della puntata e commentare con l’hashtag ufficiale. La puntata sarà visibile in contemporanea anche su Mediaset Infinity dove rimarrà anche nei giorni successivi, mentre resterà come sempre attiva 24 ore su 24 su Mediaset Extra la diretta dalla Casa. I fan potranno seguire il programma anche nelle finestre quotidiane su Canale 5, dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio, e su Italia 1, all’ora di pranzo e in access prime time.