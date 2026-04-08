Grande Fratello Vip si allunga: spostata la finale del reality di Ilary Blasi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Mediaset cambia idea, allungando il Grande Fratello Vip. Se nelle scorse settimane si era parlato spesso di una chiusura anticipata, complici gli ascolti non proprio esaltanti, ma verità sarebbe un’altra. L’azienda del Biscione infatti avrebbe deciso di prolungare il reality.

Il Grande Fratello Vip si allunga

Secondo quanto riportato da Leggo, Mediaset avrebbe deciso di prolungare di una settimana il Grande Fratello Vip. La trasmissione dunque durerà più del previsto, terminando il 5 maggio, quando andrà in scena la finale dello show.

La scelta sarebbe legata a un elemento essenziale: i dati d’ascolto. Le analisi degli esperti avrebbero mostrato un interesse aumentato da parte del pubblico e questo avrebbe spinto i vertici dell’azienda a dare nuovamente fiducia alla trasmissione, allungando i tempi di permanenza dei concorrenti nella casa di Cinecittà.

A favorire questa condizione sarebbero stati diversi elementi. Prima di tutto l’hype creato dal programma sui social con tantissimi commenti e condivisioni. Allungare al 5 maggio lo show, programmando per quella data la finale, permetterebbe di avere a disposizione molto più tempo per chiarire varie situazioni, chiudere il cerchio su scontri e tensioni, aumentando la tensione.

Determinante anche la nuova conduzione di Ilary Blasi, arrivata al posto di Alfonso Signorini dopo lo scandalo causato da Fabrizio Corona. Determinata, schietta e frizzante, la conduttrice è riuscita a regalare al reality una nuova linfa vitale e il ritmo che mancava.

“Ogni edizione un po’ è diversa anche se poi parliamo sempre di persone chiuse in una casa per un determinato numero di giorni, il gioco è quello – aveva svelato poco prima dell’inizio dello show, spiegando di essere allergica al dramma -. Il reality è fatto anche di storie, quindi ognuno porta la propria vita ed è giusto parlarne. Però sono anche un po’ pudica, nel senso che non mi piace andare a scavare troppo a fondo se quella persona è restia. Non mi piace metterla in una condizione di difficoltà. Ecco, su questo sono un po’ più trattenuta

“Ho sempre seguito il Grande Fratello – aveva confidato -, la prima edizione mi ha fatto innamorare di questo programma. Andavo a scuola ed eravamo tutti sintonizzati. A parte il piacere di condurlo, mi immagino delle volte di essere pure una concorrente. Vincerei, ovvio. Se resisterei tutti quei giorni? Certo. Insomma, stai dentro casa, con tutte le comodità, ma chi t’ammazza? Mangi, dormi, ti alleni, hai la piscina, stai con gli amici. Non è che tu stia andando in miniera”.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip?

D’altronde il cast selezionato da Ilary Blasi ha già regalato grandi soddisfazioni. Le dinamiche e gli argomenti non mancano mai nelle puntate che si sono rivelate, una dopo l’altra, sempre più interessanti. Fra i personaggi che hanno catalizzato l’attenzione c’è senza dubbio Alessandra Mussolini, molto amata dal pubblico, protagonista di momenti tanto divertenti quanto toccanti.

L’ex politica si è scontrata con tutti nella casa, dando vita a discussioni accese e dinamiche interessanti. Poi c’è Adriana Volpe, super favorita di quest’edizione, divisa fra le attenzioni di Renato Biancardi e Raul Dumitras e le liti con Antonella Elia, storica nemica-amica.

Quest’ultima è fra i nomi forti che sono tornati nel reality, accanto a personaggi meno vicini a questo tipo di trasmissioni, ma che si sono rivelati fondamentali come Raimondo Todaro e Francesca Manzini.