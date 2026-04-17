Grande Fratello Vip 2026 si allunga, la nuova data della finale con Ilary Blasi

Grande Fratello Vip di Ilary Blasi in ripresa: ascolti in crescita e dinamiche accese spingono Mediaset a valutare il prolungamento e a cambiare la data della finale

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip 2026 sembra aver ritrovato slancio proprio quando le aspettative iniziavano a vacillare. Dopo settimane di ascolti altalenanti e di un clima incerto, il reality show condotto da Ilary Blasi mostra oggi segnali concreti di ripresa, tanto da spingere Mediaset a valutare un possibile allungamento della messa in onda.

Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi si allunga

Secondo indiscrezioni riportate da Fanpage.it, la finale del GF Vip – inizialmente prevista per il 5 maggio – potrebbe slittare al 19 maggio, con un prolungamento del programma di circa due settimane.

Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe una sorta di inversione di tendenza rispetto alle difficoltà registrate nella prima fase dell’edizione.

Alla base di questa possibile revisione del calendario ci sarebbero i dati di ascolto, tornati a crescere nelle ultime settimane. Certo, non i fasti di un tempo ma più che sufficienti secondo l’azienda del Biscione.

Nonostante una concorrenza televisiva particolarmente agguerrita e le oscillazioni legate al doppio appuntamento settimanale, il programma di Ilary Blasi ha mostrato una capacità di recupero significativa.

A fare la differenza, più ancora dei numeri, è il rinnovato interesse attorno alle dinamiche interne alla Casa. Negli ultimi giorni, il Grande Fratello Vip ha ritrovato quella miscela di tensione, conflitto e imprevedibilità che da sempre ne costituisce il motore narrativo.

Protagonisti come Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Francesca Manzini stanno contribuendo a mantenere alta l’attenzione, tra confronti accesi, alleanze fragili e momenti di ironia.

È proprio l’intreccio tra rivalità esplicite e strategie più sottili ad aver riacceso la partecipazione del pubblico, tornato a commentare con passione sui social e a seguire le dirette non solo su Canale 5, ma anche su Mediaset Extra.

Un segnale importante per un format che, dopo anni di presenza (a volte ossessiva) in palinsesto, mostrava già qualche segno di stanchezza. Il racconto quotidiano, alimentato da discussioni e colpi di scena, ha però saputo ritrovare ritmo e centralità, riportando la trasmissione al centro della conversazione collettiva.

Una nuova vita per il Grande Fratello Vip

Non era affatto scontato che questa edizione riuscisse a invertire la rotta. Fin dalle prime puntate, il Grande Fratello Vip sembrava soffrire il peso di una formula ormai rodata, con il rischio di perdere progressivamente attrattiva.

Eppure, proprio nel momento più delicato, il cast ha iniziato a funzionare, dimostrando come un gruppo di concorrenti esperti possa ancora generare dinamiche capaci di coinvolgere il pubblico. Una sorta di rinascita, che oggi apre scenari impensabili solo poche settimane fa.

L’eventuale slittamento della finale al 19 maggio non rappresenterebbe soltanto un’estensione del calendario, ma un segnale preciso: il pubblico è tornato a investire nelle storie raccontate all’interno della Casa. In un panorama televisivo sempre più competitivo, dove l’attenzione degli spettatori è frammentata tra piattaforme e contenuti, riuscire a riattivare il dibattito è già di per sé un risultato rilevante.

Resta ora da capire se questa ritrovata energia sarà sufficiente a sostenere il programma fino all’ultimo atto. Non è chiaro se sarà confermato il doppio appuntamento, dopo lo spostamento dal martedì al mercoledì per lasciare spazio al calcio. Come sempre, sarà il responso degli ascolti a determinare il destino finale del GF Vip.