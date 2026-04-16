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Ufficio Stampa Mediaset Cambio programmazione per La Ruota della Fortuna e Grande Fratello Vip

Settimana di cambiamenti per Canale 5, che si prepara a rimodellare il proprio prime time sotto la spinta di eventi sportivi e scelte editoriali mirate. Tra calcio, intrattenimento e reality, il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset subisce una variazione significativa che coinvolge due dei suoi titoli più popolari: La Ruota della Fortuna e Grande Fratello Vip.

La necessità di fare spazio a un appuntamento calcistico di rilievo, come la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, impone una revisione temporanea ma incisiva della programmazione. Una scelta tutt’altro che sorprendente, in un panorama televisivo dove lo sport continua a rappresentare un catalizzatore di audience difficilmente sacrificabile.

Il risultato è un effetto domino che costringe la rete a riposizionare i suoi programmi di punta, con un equilibrio delicato tra esigenze di ascolto e fedeltà del pubblico. Un’operazione che conferma quanto il palinsesto televisivo sia oggi sempre più fluido, adattabile alle priorità del momento.

La Ruota della Fortuna non va in onda martedì 21 aprile

A fermarsi, anche se temporaneamente, è il meccanismo quasi inarrestabile de La Ruota della Fortuna, guidato da Gerry Scotti e Samira Lui. Il quiz, in onda con continuità dallo scorso luglio, ha dimostrato una straordinaria resilienza, presidiando il palinsesto pure nei giorni festivi più strategici.

Ma martedì 21 aprile sarà costretto ad una pausa forzata: la diretta della semifinale di Coppa Italia prenderà il sopravvento, occupando la prima serata. Non si tratta di un episodio isolato. Già il match d’andata aveva imposto uno stop simile, segno di una gerarchia televisiva che, quando entra in gioco il calcio, lascia pochi margini di trattativa.

Mediaset vuole però evitare il rischio di un blackout prolungato. La seconda semifinale, quella tra Atalanta e Lazio, verrà infatti trasmessa su Italia 1, consentendo al concorrente di Affari Tuoi di tornare regolarmente in onda già il giorno successivo. Una soluzione tampone che punta a tutelare il pubblico affezionato e garantisce continuità al programma.

Il Grande Fratello Vip non va in onda martedì 21 aprile

Novità anche per la programmazione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. L’undicesima puntata stagionale slitta di 24 ore, spostandosi da martedì 21 aprile a mercoledì 22 aprile. Una decisione dettata dalla necessità di evitare la sovrapposizione con l’evento calcistico, ma che si inserisce in una tendenza già osservata nelle settimane precedenti.

Non è infatti la prima volta che il reality cambia collocazione: già a fine marzo era stato anticipato al lunedì per non scontrarsi con una partita della Nazionale italiana. Segnali di una strategia prudente, che mira a preservare gli ascolti (indubbiamente non eccellenti ma costanti) evitando confronti diretti con eventi sportivi di grande richiamo.

Ma il cambiamento più rilevante è un altro: dalla settimana successiva, il reality show abbandonerà il doppio appuntamento settimanale. La serata del venerdì sarà infatti occupata dalla soap Forbidden Fruit, mentre il programma proseguirà con una sola puntata settimanale.

Resta aperto l’interrogativo sulla collocazione definitiva: il mercoledì potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento fino alla finale (complice anche la conclusione di Stasera tutto è possibile, leader incontrastato dell’ultimo mese), oppure si potrebbe assistere ad un ritorno al martedì.

Salvo ulteriori cambiamenti, il GF Vip dovrebbe andare in onda fino al prossimo 5 maggio, data prevista per la finale.

Ricapitolando:

Martedì 21 aprile 2026

Ore 20: Tg5

Ore 20.30: Inter-Como (semifinale Coppa Italia)

Mercoledì 22 aprile 2026

Ore 20: Tg5

Ore 20:40: La Ruota della Fortuna

Ore 21:20: Grande Fratello Vip