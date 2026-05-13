La Ruota della Fortuna non va in onda stasera 13 maggio, quando torna Gerry Scotti

Gerry Scotti non va in onda il 13 maggio per lasciare spazio alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Quando torna in onda

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IPA Gerry Scotti

Stop improvviso per La Ruota della Fortuna: nella serata di oggi, mercoledì 13 maggio, il quiz di Gerry Scotti scompare dal palinsesto di Canale5. Al suo posto arriva la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, appuntamento clou della stagione calcistica che si prende la prima serata dell’ammiraglia Mediaset.

Il motivo dello stop a La Ruota della Fortuna

Una scelta netta, dettata dal peso dell’evento sportivo. La Rete ha deciso di dedicare l’intera fascia serale alla partita, com’era lecito aspettarsi, con un lungo prepartita in onda dalle 20 (che fa quindi saltare l’edizione consueta del Tg5) e il successivo collegamento in diretta dallo stadio Olimpico di Roma. Telecronaca, commenti e approfondimenti accompagneranno gli spettatori per tutta la durata della sfida.

Per il programma condotto da Gerry Scotti si tratta del terzo stop della stagione, già registrato nei mesi scorsi in occasione di altri eventi calcistici di rilievo. Una pausa temporanea che conferma come il calcio continui a incidere in modo significativo sulla programmazione televisiva, anche a discapito dei format più consolidati.

L’annuncio di Gerry Scotti

L’annuncio dello stop era arrivato direttamente dal conduttore nel corso della puntata del 12 maggio. In chiusura di trasmissione, Scotti aveva informato il pubblico dello slittamento, precisando che il ritorno sarebbe stato immediato. Una comunicazione chiara, in linea con il rapporto diretto costruito negli anni con gli spettatori.

La puntata precedente aveva confermato il buon andamento del programma, trainato anche dalla presenza della campionessa Dorella. La concorrente continua a collezionare vittorie, rafforzando il proprio percorso e mantenendo alta l’attenzione del pubblico, sempre più coinvolto nella sua scalata.

Spazio anche all’elemento spettacolare, con Samira Lui al centro dell’attenzione per un cambio look elegante nei toni del blu. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha ricevuto apprezzamenti anche in diretta, contribuendo alla componente visiva del format.

La sfida per gli ascolti

La sospensione arriva in una fase importantissima sul fronte Auditel, con la sfida sempre più aperta contro Affari Tuoi di Stefano De Martino. Negli ultimi mesi il confronto tra i due programmi si è giocato su equilibri sottili, con risultati alterni che testimoniano una competizione serrata nell’access prime time.

L’assenza de La Ruota della Fortuna nella serata del 13 maggio potrebbe offrire un vantaggio temporaneo alla proposta di Rai1, senza però intaccare la solidità del quiz di Canale5, che resta uno dei titoli di punta del palinsesto.

Il ritorno è già fissato: La Ruota della Fortuna tornerà regolarmente in onda da giovedì 14 maggio, con Gerry Scotti pronto a riprendere le redini del gioco e a riportare il pubblico nel suo appuntamento quotidiano.