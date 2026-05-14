Dalle note floreali a quelle fruttate o gourmand, i profumatori per ambienti portano in casa la primavera e sono un viaggio olfattivo in ogni stanza

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Il profumatore per ambienti porta le fragranze primaverili in casa

Siamo abituati ad accogliere l’arrivo della primavera con il cambio dell’armadio e rinnovando il nostro outfit, ma anche la casa ha bisogno di togliersi di dosso i lunghi mesi invernali e il grigiore. Le finestre tornano ad aprirsi e a far entrare nelle stanze i profumi tipici della stagione, ma se vogliamo ricreare un percorso olfattivo che cambi in ogni stanza il profumatore per ambiente racchiude all’interno di una boccetta tutto quello di cui abbiamo bisogno regalandoci una piacevole sensazione di freschezza.

C’è chi preferisce le note floreali, chi quelle fruttate oppure più decise come quelle speziate o dolci tipiche delle note gourmand. La cosa certa è che online c’è una fragranza per ogni gusto e noi abbiamo deciso di selezionare quelle che in un attimo ci fanno pensare alla primavera. Per rendere la scelta più semplice e andare dritta alle tue fragranze preferite oppure per invogliarti a sperimentare, abbiamo deciso di suddividerle in base alle note olfattive.

I profumatori non note floreali ci parlano di primavera

La primavera è la stagione in cui i fiori tornano a colorare i balconi e i prati, quindi è impossibile pensare alle fragranze di questo periodo senza iniziare da quelle floreali.

La selezione in questo campo è molto ampia, ma se vuoi un profumatore per ambienti che parli di primavera la fragranza da cui partire è la rosa. Il suo aroma inconfondibile, ma mai invadente porta un tocco di delicatezza in qualsiasi ambiente. Perfetto da avere in camera da letto, non è l’unico fiore da avere in casa. Anche i profumatori al gelsomino, alla peonia e alla violetta sono avvolgenti, ideali da posizionare in bagno o in camera da letto perché trasmettono un immediato senso di relax. Più frizzanti ed energici sono invece i profumatori ai fiori d’arancio o di ciliegio da sistemare nel living o nell’ufficio per avere la giusta carica.

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Le fragranze agrumate anticipano l’estate

Se sei alla ricerca di profumatori per ambienti in grado di portare la primavera in casa, una valida alternativa alle fragranze floreali sono quelle fruttate e in particolare quelle agrumate. Le più gettonate sono le note del limone, bergamotto, mandarino e arancia: fresche e vivaci ci fanno pensare immediatamente all’estate e a contesti soleggiati. Se invece preferisci profumi meno tradizionali puoi puntare su diffusori ai frutti di bosco, alla banana o alla fragola, molto più morbidi e sfaccettati.

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I diffusori con note speziate sono avvolgenti

Le note speziate sono tipiche dei mesi invernali, ma nessuno ci impedisce di utilizzarle anche in primavera. Con le loro fragranze avvolgenti sono il ponte che ci traghetta con dolcezza dall’inverno all’estate, dando comunque agli ambienti carattere. Le note più apprezzate sono quelle alla cannella, cacao o alla vaniglia. Per realizzare percorsi olfattivi che si addicano alla stagione primaverile, sostieni queste note speziate con sentori floreali o agrumati: un mix magnetico.

Alessio Boltri Profumatore per ambienti cannella e arancia

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Le fragranze gourmand invadono anche casa

Da quando sono apparsi i profumi gourmand hanno pian piano conquistato gli appassionati di profumi, tanto da diventare i più gettonati. I diffusori per ambiente non sono rimasti indifferenti a questa tendenza e anche in primavera offrono alternative golose. Su tutti vince il cocco che ci fa rivivere paesaggi tropicali, ma anche la mela, dolce ma più frizzante rispetto al cocco. Se non hai il pollice verde ma non resisti al profumo inconfondibile delle erbe aromatiche puoi provare con i profumatori al rosmarino, basilico e menta da posizionare in cucina per un ambiente ancora più frizzante.

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