Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il profumo alla banana estivo che stavi aspettando

Noce di cocco? Monoi? Frutti tropicali? Per l’estate? Avanguardia pura, direbbe l’iconica Miranda Priestley. Quest’estate, la musica sta cambiando e l’aria cambia profumo. Infatti, il mondo della profumeria ha deciso di fare un tuffo nei ricordi d’infanzia e nell’estetica più squisitamente pop, portando alla ribalta una nota olfattiva inaspettata, ma incredibilmente irresistibile: la banana. Se stai storcendo il naso pensando allo sciroppo per la tosse di quando eravate bambini, fermati subito.

Le fragranze alla banana di nuova generazione sono tutt’altro che stucchevoli o sintetiche. I “nasi” più celebri del mondo hanno saputo trasformare questo frutto in accordi cremosi, sofisticati, esotici e sensuali, perfetti per chi cerca un profumo gourmand capace di distinguersi dalla massa. Ecco i 4 must-have della stagione per lasciare un sillage indimenticabile e a prova di acquolina in bocca.

L’opzione spensierata (e per tutti i giorni): Claira Banana pour Femme di Prady

Divertente, leggero e perfetto per la vita di tutti i giorni, questa creazione firmata Prady è la scelta giusta per affrontare la giornata con un pizzico di buon umore. Claira Banana pour Femme è un’eau de Toilette da 100 ml pensata per chi desidera una fragranza originale e dal carattere allegro, capace di strappare un sorriso fin dalla prima vaporizzazione senza mai risultare invadente o pesante. Una dolcezza fruttata e golosa in cui la banana è l’assoluta protagonista. L’essenza è formulata con sfumature leggere e delicate che mantengono il profumo fresco, caldo e femminile, evitando sapientemente l’effetto “stucchevole” tipico di alcuni gourmand troppo intensi.

Prady Claira Banana pour Femme

L’esotico avvolgente: Banana Bliss di Paris Corner (Ministry of Gourmand)

Un vero e proprio inno alla gioia e ai piaceri della vita, questa creazione unisex di Paris Corner fa esattamente quello che promette il suo nome: regala pura estasi olfattiva. Appartenente alla linea “Ministry of Gourmand”, è una sinfonia dolce che eleva la banana a protagonista assoluta, staccandosi dai classici profumi incentrati solo su caramello o praline.

Un’apertura vibrante che cattura l’essenza esatta di una banana matura e appena sbucciata. Il cuore si scioglie in un tuffo cremoso di cocco e soffice panna montata, mentre il fondo si assesta su una base calda e magnetica di vaniglia, cristalli di zucchero e fava tonka. È una fragranza che trasporta i sensi su una spiaggia assolata, un’esperienza olfattiva lussuosa ma incredibilmente spensierata.

Paris Corner Banana Bliss di Paris Corner (Ministry of Gourmand)

L’intramontabile classico gourmand: Vanille Banane Eau de Toilette di Comptoir Sud Pacifique

Comptoir Sud Pacifique è una garanzia assoluta quando si parla di fughe esotiche in boccetta, e questa Eau de Toilette ne è la prova lampante. Amatissima dalle appassionate del genere (vanta un solido 4,5 su 5 nelle recensioni!), questa fragranza è una dichiarazione d’intenti fin dal nome: un dessert da vaporizzare sulla pelle, ricco, rotondo e spudoratamente dolce.

Da una parte, la dolcezza esotica e gioiosa della banana, dall’altra, l’abbraccio caldo e avvolgente della vaniglia. Il risultato è un accordo fruttato e vibrante che sa di crema solare di lusso e cocktail sulla spiaggia.

Comptoir Sud Pacifique Vanille Banane Eau de Toilette

L’anticonformista vibrante: Egeo Banana Eau de Toilette

Se vuoi sfidare le convenzioni e lasciare il segno, Egeo Banana è la sorpresa olfattiva di cui non sapevate di aver bisogno. Questa eau de toilette unisex da 90 ml, appartenente alla celebre linea Egeo, è un vero e proprio inno alla creatività: fonde in modo magistrale la vivacità della frutta con la profondità dei legni, regalando un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi. Un mix sofisticato in cui la dolcezza golosa della banana viene subito bilanciata dalla freschezza agrumata del limone siciliano e dai tocchi succosi del mirtillo. Il cuore si apre su un bouquet raffinato di rosa e gelsomino, per poi adagiarsi su una base avvolgente e sensuale di vaniglia e accenti legnosi.

Egeo Banana Egeo Banana Eau de Toilette

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