iStock Profumi di nicchia da provare nel 2026

Scegliere il proprio profumo del cuore è proprio come scegliere un vestito cucito su misura per noi: deve farci sentire bene, a nostro agio e favolose. Deve amalgamarsi con la nostra pelle, avvolgerci e regalarci quell’allure che solo la fragranza perfetta è in grado di donarci.

E la tendenza 2026 è quella di sperimentare, di provare profumi di nicchia, che valorizzino la nostra unicità.

A dirlo sono le Pinterest Predicts 2026, che ci indicano che per il nuovo anno la strada giusta è quella della sperimentazione, della ricerca, della voglia di indossare bouquet straordinari, se non addirittura di giocare con oli e fragranze per ottenere la formula personalizzata e perfetta per noi.

E se abbiamo voglia di trovare nuove fragranze per il 2026, ecco 14 profumi di nicchia da provare per vestirsi di unicità.

Lady Roza Eau de Parfum di Matin Martin

Persistente sulla pelle e sugli abiti, Lady Roza Eau de Parfum di Matin Martin è una fragranza arabeggiante e che avvolge in un bouquet gustoso che comprende rabarbaro e bergamotto, tra le note di testa, rosa e peonia tra quelle di cuore e chiude con un fondo di cashmere, vetiver e cedro. Il risultato è decisamente raffinato e favoloso. La scelta ideale per chi vuole anticipare le mode seguendo le indicazioni delle Pinterest Predicts 2026.

Irth Eau De Parfum di Nabeel

Ci trasporta direttamente in oriente con una fragranza che nelle note di testa mescola – tra le altre cose – mela, pesca, bergamotto e cannella. Il cuore, invece, è composto da gelsomino, mughetto e iris, mentre a chiudere sono ambra grigia e vaniglia. Si tratta di Irth Eau De Parfum di Nabeel ed è la scelta adatta per chi sogna un profumo arabo.

N°1 Absoluta di Rose Paris

È un profumo francese di alta qualità: si tratta di N°1 Absoluta di Rose Paris e ci avvolge con una fragranza floreale in cui a spiccare è la rosa, ma non mancano il patchouli, la mirra, l’ambra e la vaniglia. La confezione comprende un elegante sacchetto con logo.

Ma Alaina Eau De Parfum di Nabeel

Ma Alaina Eau De Parfum di Nabeel è un profumo dalle vibes orientali che ci avvolge in una fragranza legnosa e floreale, ed è perfetto per l’uso quotidiano. Tra le note di testa vi sono bergamotto, pompelmo, mandarino, mentre in quelle di cuore violetta, garofano, mughetto. A chiudere quelle di fondo che comprendono anche sandalo, tabacco e patchouli.

Amethyst di Lalique

Per chi ama le fragranze dolci la scelta non può che ricadere su Amethyst di Lalique: si tratta di un profumo floreale e fruttato che mescola ribes neri, more, mirtilli, fragole, gelsi, con pepe, peonia, rosa e ylang-ylang, per concludere il tutto con muschio, note legnose e vaniglia bourbon. Perfetto per ogni occasione.

A Drop d’Issey di Issey Miyake

È fresco, floreale e marino: stiamo parlando di A Drop d’Issey di Issey Miyake, una fragranza che prende ispirazione dalla pioggia primaverile e che mescola lillà e legno di sandalo. Decisamente una scelta elegante e adatta per chi ama un tocco di freschezza, che promette di persistere a lungo.

Nusode di Costume National

La confezione è minimal e super chic, il profumo invece fa parte della famiglia olfattiva floreale e speziata. Nusode di Costume National è un eau de parfum che presenta note di testa di cardamomo, cumino e neroli, note di cuore con ylang-ylang absolute, rosa damascena, tuberosa e di fondo di legno di cedro, cuore di patchouli e legno di sandalo. Un profumo senza tempo ed estremamente elegante.

Eau de Toilette di Paloma Picasso

Sensuale, che non passa mai di moda, l’Eau de Toilette di Paloma Picasso ha un bouquet composto da accordi floreali e note speziate, senza dimenticare bergamotto, muschio, coriandolo e limone. Per chi cerca una fragranza indimenticabile.

Iris Malika di Chopard

Bacche selvatiche e spezie vanno a comporre le note di testa di Iris Malika di Chopard, un profumo floreale e ambrato, che abbraccia con gelsomino, spezie, fava tonka e cisto labdano. Dura a lungo ed è favoloso.

Patchouli Antique di Les Nereides

È un profumo unisex Patchouli Antique di Les Nereides, dolce e speziato si adatta a ogni momento della giornata. Nel suo bouquet contiene muschio e vaniglia, per una fragranza che risulta agrumata, dolce, legnosa e orientale.

Fior di Talco di Helan

Un profumo che regala un tocco di freschezza, si tratta di Fior di Talco di Helan che ci regala note di testa agrumate grazie a bergamotto di Calabria, limone di Sicilia e pompelmo bianco, note di corpo che presentano vaniglia, geranio foglie, violetta selvatica petali e fiori d’arancio. Il fondo, poi, è composto da fieno greco, fava tonka e note muschiate. Il perfetto profumo talcato e dalle note polverose.

Girl of Now Shine di Elie Saab

Girl of Now Shine di Elie Saab è un profumo allegro, che trasmette vibes di positività, grazie a un bouquet cipriato e gourmand. Le note di apertura sono composte da pistacchio tostato e ananas, per poi proseguire con ylang-ylang e gelsomino insieme al Fiore d’Ormond. Il tutto si chiude con vaniglia e patchouli. Delizioso.

Love di Moschino

Sempre pensato per chi ama i profumi freschi, Love di Moschino è caratterizzato da una nota agrumata che si sposa alla perfezione con note floreali e dolci. Elegante, ma al tempo stesso ideale per chi cerca un bouquet adatto a tutti i giorni.

Avgoustos di Korres

È un eau de toilette adatto a donne e uomini, si tratta di Avgoustos di Korres che presenta un bouquet fruttato e agrumato che richiama alla mente la bontà dei fichi freschi e l’estate. Ma lo si può indossare tutto l’anno per avvolgerci in mandarino, fico, ambra grigia, ma anche – tra le altre cose – lavanda, bergamotto e legno di cedro.

