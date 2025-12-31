Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock I profumi arabi caldi e avvolgenti dell'inverno 2026

Il mondo della profumeria sta guardando a Oriente con sempre più fascino. I profumi arabi non sono più solo una nicchia per appassionati, ma sono diventati veri e propri fenomeni virali, dominando le classifiche di vendita su Amazon da settimane. Il motivo? Offrono sillage potenti, persistenza estrema e piramidi olfattive lussuose a prezzi incredibilmente accessibili. Se cerchi una nuova “firma olfattiva” per iniziare il nuovo anno con carattere, ecco i 5 best seller del momento: caldi, speziati e assolutamente irresistibili.

Khamrah di Lattafa: l’abbraccio Gourmand

Se l’inverno avesse un profumo, sarebbe Khamrah. Questa fragranza è un vero e proprio dolce olfattivo, perfetto per chi ama le note calde e avvolgenti. Si apre con un tocco speziato di cannella, noce moscata e bergamotto, che lascia subito spazio a un cuore goloso e opulento di pralina, datteri e tuberosa. È una fragranza che “riscalda”, chiudendosi su un fondo ricchissimo di vaniglia, fava di Tonka, mirra e benzoino. È il profumo ideale per le serate fredde, capace di lasciare una scia dolce e liquorosa che non passa inosservata.

Offerta Lattafa Khamrah per Lattafa, Eau de parfum, 100 ml

Yara (spray): la nuvola vellutata

Virale sui social e amatissimo dal pubblico femminile, Yara è la quintessenza della dolcezza soffice. Non è il classico orientale speziato, ma piuttosto una carezza cremosa. Le note di apertura giocano con la freschezza di arance e mandarini, che si fondono rapidamente in un cuore di rose e note floreali. La particolarità di questo profumo sta nella sua evoluzione: ricorda una mousse ai fiori e vaniglia, lasciando sulla pelle una sensazione talcata e vellutata. La persistenza è notevole sia sulla pelle che sui vestiti, rendendolo un compagno fedele per tutto il giorno.

Offerta Lattafa Yara Spray, Eau de parfum, 100 ml

Irth Eau De Parfum: il bouquet decadente

Irth è la scelta per chi cerca complessità e ricchezza. È una fragranza che racconta una storia, iniziando con un’esplosione fruttata e speziata di mela, pesca, bergamotto e cannella. L’animo orientale emerge prepotente ma gentile, grazie a un cuore fiorito di gelsomino, mughetto e iris che bilancia la dolcezza iniziale. Il finale è ciò che conquista definitivamente: un fondo profondo e legnoso, dove l’ambra grigia e la vaniglia creano un’aura di mistero e fascino. È un profumo speziato, inebriante e perfetto per chi vuole sentirsi avvolto dal lusso dell’Oriente.

Offerta Irth Irth Eau De Parfum 100ml

Lattafa Asad: il lusso unisex

Spesso definito come una fragranza “premium” a un prezzo accessibile, Asad è un profumo di carattere, dominato dalle note rinfrescanti ma potenti di Oud e Musk. Sebbene sia tecnicamente unisex, ha una vibrazione decisa che lo rende un best seller assoluto per chi ama i profumi che sanno di “pulito lussuoso” ma con un fondo scuro e speziato. La longevità è il suo punto di forza: basta spruzzarlo sui punti di impulso (collo, polsi) per sentirlo per ore. Per un’esperienza ancora più intensa, applicalo subito dopo la doccia per permettere alla fragranza di legarsi meglio alla pelle.

Lattafa Asad Premium Rinfrescante Oud e Musk Fragrances

Ameerat Al Arab: la principessa speziata

Un profumo che colpisce già dalla confezione, elegante e mai pacchiana, Ameerat Al Arab è un viaggio esotico. La piramide olfattiva è intrigante e unica: si apre con note insolite di cocco, zenzero, cardamomo e pepe nero, creando un mix speziato e cremoso al tempo stesso. Il cuore floreale di gardenia, fiori d’arancio e peonia lo rende estremamente femminile. È consigliatissimo per chi ama la tuberosa e i fiori bianchi intensi, supportati da un fondo solido di muschio bianco, ambra e sandalo. Una fragranza regale, perfetta per lasciare il segno nel nuovo anno.

Offerta Lattafa Spray Ameerat Al Arab 100 ML

