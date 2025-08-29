Taylor Swift, la sua crema corpo preferita è un concentrato di idratazione che profuma di cocco

Abbiamo trovato la crema corpo preferita di Taylor Swift: profuma di cocco e costa pochissimo!

Taylor Swift ha una regola principale quando si parla di prodotti beauty: pochi, ma buoni. La popstar infatti ha una grande passione per i prodotti di bellezza che seleziona con cura, dal make up ai capelli, sino alla cura del corpo, ne utilizza un numero limitato, scegliendoli con attenzione.

Fra i suoi prodotti più amati – ve ne abbiamo parlato qui – c’è una crema corpo al cocco che idrata la pelle in profondità e rilascia un profumo semplicemente favoloso. Non a caso su Amazon ha più di 5mila recensioni positive e ha conquistato tantissimi utenti che l’hanno provata. Chi l’ha testata infatti afferma che questo burro al cocco lascia la pelle morbidissima e profumata.

L’ideale per chi soffre di pelle secca e necessita di un boost di idratazione. Il profumo che rilascia è fantastico, mentre la texture soffice si assorbe in fretta, senza lasciare il fastidioso effetto unto. Leggenda vuole che Taylor Swift la usi in continuazione, portandosela dietro anche prima dei concerti. Un modo per avere una pelle morbida, ma anche per lasciarsi avvolgere da una fragranza che dura nel tempo.

Con il 96% di ingredienti di origine naturale, questo burro corpo al cocco è perfetto per qualsiasi tipologia di pelle. Contiene infatti olio di cocco vergine e burro di karité, perfetti per nutrire e idratare intensamente la pelle sino a 96 ore, lasciandola con un profumo irresistibile.

Basta un piccolo quantitativo di crema per avere degli effetti immediati. La pelle apparirà da subito più liscia e morbida, luminosa, con una fragranza esotica. Oltre al burro di karité e all’olio di cocco biologico, questo prodotto contiene anche olio di Babassu, che leviga l’epidermide ed elimina le imperfezioni.

Come applicare la crema corpo

Come applicare la crema corpo? Prima di tutto preleva una buona quantità di crema. Poi scalda il prodotto fra le mani per attivare i principi attivi, infine spalma con movimenti di sfioramento, leggeri, ma decisi. Ricordati di applicare la crema sempre dal basso verso l’alto. In questo modo riuscirai ad attivare la circolazione sanguigna e migliorerai anche l’assorbimento del prodotto.

L’olio di cocco è un perfetto idratante naturale che penetra nella pelle in profondità e regala una idratazione duratura e intensa. Per questo è indicato per le pelli secche e screpolate. Aiuta infatti a creare una barriera protettiva che permette di trattenere l’umidità e aiuta a prevenire la perdita d’acqua, rendendo l’epidermide morbidissima.

Ricco di vitamine e acidi grassi essenziali, favorisce il rinnovamento cellulare e stimola la produzione di collagene, prevenendo lassità e segni del tempo, aumentando l’elasticità. Contiene inoltre acido laurico, un potentissimo agente antifungino e antibatterico che, applicato sulla pelle, è ottimo per combattere le infezioni cutanee e le irritazioni, ma anche i piccoli brufoletti che a volte compaiono sulla pelle del corpo.

Insomma, la crema corpo di The Body Shop al cocco è un must da portare sempre con sè, proprio come Taylor Swift, per una pelle soffice e profumata. Il costo? Appena 23 euro per un prodotto che non lascerai più!

