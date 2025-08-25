Colora, protegge e idrata: è il Labello Caring Beauty, un burrocacao compatto e versatile per creare un fantastico soft make-up

123rf Il balsamo labbra e guance che colora, idrata e protegge

Prodotti versatili, che si possono utilizzare in tanti modi diversi, che occupano poco spazio e si possono mettere in borsetta oppure portare in viaggio.

Sono quelli che ci piace avere, perché sono la soluzione per chi ha bisogno di prendersi cura di sé scegliendo formule multiuso. Come il Lobello, che da burrocacao iconico e amatissimo, si trasforma diventando anche soluzione make-up e protezione solare. La versione Caring Beauty, infatti, lo rende un balsamo labbra e guance, con una leggera colorazione che lo rende perfetto per essere sfumato come blush o per truccare la bocca e ha un SPF 30 che protegge dal sole e dalla perdita di collagene.

Un prodotto tre in uno, che ci rende sempre favolose e che al tempo stesso si prende cura di noi. Qui nella colorazione coral, a meno di cinque euro.

Tutto quello che c’è da sapere sul balsamo labbra e guance

Occupa pochissimo spazio in borsetta e può creare da solo un make-up soft senza la necessità di utilizzare altri prodotti: stiamo parlando del balsamo labbra e guance Labello Caring Beauty che, oltre a donare un tocco di colore a queste due aree del viso, è anche un concentrato di benessere.

A partire dal fatto che è dotato di una protezione solare 30, aspetto da non sottovalutare non solo durante la bella stagione ma anche in inverno: utilizzare formulazioni protettive sul viso 12 mesi all’anno è molto importante e si può optare per prodotti versatili.

Inoltre, la formulazione è idratante, per donare nutrimento per 24 ore, mentre aiuta a proteggere dalla perdita di collagene, che mantiene le labbra rimpolpate e lisce, proprio grazie alla SPF 30. Labello Caring Beauty è privo di oli minerali e paraffine, mentre è arricchito di Burro di Karité, Vitamina E e Olio di Mandorla Bio.

Un prodotto che ti svolta il make-up e che si può usare anche in spiaggia per donare al viso quel tocco di colore che fa splendere.

Come utilizzare Labello Caring Beauty

Ci sono alcuni dettagli di Labello Caring Beauty che lo rendono l’alleato da avere sempre con sé in borsa. A partire dal fatto che il risultato finale è modulabile, non solo perché si intensifica utilizzando maggiore prodotto o applicandolo più volte. Infatti, si può anche mescolare con altre colorazioni della stessa linea.

Le tonalità sono nude, coral, pink nude, pink e red, hanno tutte una texture molto cremosa e liscia, facile da mescolare per creare una gamma di nuance davvero vasta e trovare quella più adatta al nostro viso e ai nostri colori.

Con un solo gesto si può ottenere un make-up leggero, effetto pelle baciata dal sole, regalare un tocco di colore a guance e labbra e risplendere.

Quindi utilizzarlo è molto semplice: basta passarlo sulla bocca un numero di volte adeguato a ottenere la colorazione desiderata e fare lo stesso con il viso, andando a picchiettarlo in quei punti che si abbronzano maggiormente.

Da applicare ogni volta che si vuole durante la giornata in base alle proprie esigenze, l’effetto sulla pelle è super gradevole e la sua consistenza morbida. Le recensioni, del resto, parlano chiaro: sono tante e molte di queste super positive.

