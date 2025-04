Il fondotinta da usare in primavera è leggero e regala l’effetto “seconda pelle”. I nostri preferiti

Così leggeri e impalpabili che è come non averli, eppure regalano un effetto wow e super glow alla tua pelle. Scegli il più adatto a te

Nel mondo della bellezza contemporanea, la parola d’ordine è naturalezza. Oggi più che mai, le tendenze make-up celebrano la pelle reale, luminosa, imperfetta ma viva, abbandonando l’effetto maschera in favore di una nuova idea di bellezza: autentica, fresca, minimal. In questo scenario si inserisce perfettamente il fondotinta leggero, uno dei protagonisti indiscussi delle beauty routine moderne.

Da semplice prodotto per uniformare l’incarnato, il fondotinta si è trasformato in un alleato multitasking, capace non solo di esaltare la pelle ma anche di prendersene cura. E se un tempo la coprenza era tutto, oggi si preferisce la leggerezza, la traspirabilità, l’effetto glow. I fondotinta leggeri non sono solo una moda passeggera, ma la risposta concreta alle esigenze di chi desidera una base viso che valorizzi la pelle, senza soffocarla.

Che tu abbia la pelle secca, mista o semplicemente voglia dire addio alla sensazione di trucco pesante, questa nuova generazione di fondotinta offre una copertura modulabile e finish radioso, perfetto da mattina a sera. E con sempre più brand che propongono formule arricchite con ingredienti skincare, protezione solare e proprietà illuminanti, il confine tra trucco e trattamento si fa sempre più sottile.

Ma quali sono i vantaggi dei fondotinta leggeri?

Effetto naturale : non creano uno “strato” visibile sul viso e si adattano facilmente all’incarnato.

: non creano uno “strato” visibile sul viso e si adattano facilmente all’incarnato. Sensazione di comfort : ideali anche per l’estate, perché non occludono i pori e non fanno sudare.

: ideali anche per l’estate, perché non occludono i pori e non fanno sudare. Versatilità : possono essere stratificati o combinati con correttori per aumentare la copertura solo dove serve.

: possono essere stratificati o combinati con correttori per aumentare la copertura solo dove serve. Benefici skincare: molti fondotinta leggeri contengono ingredienti idratanti, antiossidanti e con SPF, diventando un ibrido tra make-up e skincare.

Vediamo allora perché i fondotinta leggeri sono diventati un must irrinunciabile per chi ama un look naturale, come scegliere quello giusto per la propria pelle, e quali sono i migliori prodotti in circolazione.

Fondotinta leggero per pelli secche e sensibili

La pelle secca può essere una sfida quando si tratta di make-up. Tira, si desquama, e spesso i fondotinta tendono ad aggrapparsi alle zone disidratate, enfatizzando pellicine e linee sottili. Ecco perché avrai bisogno di un fondotinta leggero

dalla texture cremosa o fluida, facile da stendere e da fondere sulla pelle.

Il Siero Colorato Accord Parfait Nude di L’Oréal Paris è un prodotto innovativo che unisce i benefici di un siero idratante alla leggerezza di un fondotinta, ideale per chi desidera un incarnato uniforme e luminoso senza rinunciare al comfort.​ Arricchito con 1% di micro acido ialuronico puro, rappresenta una soluzione ideale per chi desidera un prodotto che unisca trattamento e make-up, offrendo idratazione, leggerezza e un finish naturale. Particolarmente indicato per pelli secche o sensibili, è perfetto per un utilizzo quotidiano, soprattutto nei mesi più caldi.​

Non disponibile.

Hai mai sentito parlare del Wet n Wild Photo Focus Foundation Dewy? Grazie alla sua formula ultra-leggera e idratante e alla sua formula nutriente, infusa con il 5% di niacinamide, acido ialuronico, estratto di peonia e vitamina E, regala un effetto luminoso e ben lavorabile sulla pelle. Ideale per pelli da normali a secche, è leggero ma copre bene le imperfezioni e idrata la pelle allo stesso tempo. Vegano e cruelty-free!

Offerta Wet n Wild Photo Focus Foundation Dewy

Se cerchi un prodotto da usare sia da solo per un leggero effetto minimizzante sia come base trucco, scegli Catrice Nude Drop Tinted Serum Foundation, il fondotinta-siero con acido ialuronico e vitamina E dalla texture leggerissima che si fonde con la pelle. Ideale anche per le pelli più sensibili perché non contiene olio, è senza profumo, senza alcool, senza conservanti, senza parabeni, senza microparticelle di plastica, senza nanoparticelle, senza glutine e senza acetone

Offerta Catrice Nude Drop Tinted Serum Foundation

Fondotinta leggero per pelli grasse e con imperfezioni

Se hai la pelle grassa, sai quanto può essere difficile trovare un fondotinta leggero che non ti faccia lucidare dopo poche ore. La buona notizia? Esistono tantissimi fondotinta leggeri e opacizzanti, pensati proprio per offrire un effetto naturale senza compromettere la durata e il controllo della lucidità.

Se hai sempre sentito parlare di The Ordinary ma solo per i prodotti di skincare, ora è tempo di conoscerne la linea make up.

The Ordinary Serum Foundation sembra skincare ma non lo è!

Si tratta di un fondotinta fluido con coprenza leggera/media dalla formula ultra leggera che si fissa bene senza lucidare.

Il finish soft matte è molto naturale e si sfuma molto facilmente. Inoltre la sua formula offre protezione solare SPF 15 senza l’uso di protezioni solari chimiche. Ultimo ma non per importanza, è disponibile in 21 versatili colori!

The Ordinary The Ordinary Serum Foundation

Pelle ”effetto filtro” senza ”effetto maschera”? Ecco la soluzione: il fondotinta di NYX Bare With Me Blur Foundation effetto bliur unisce una coprenza naturale a un effetto soft-focus. Formulato con Glicerina, Matcha e Niacinamide, è ideale per minimizzare i pori e controllare il sebo.

NYX Bare With Me Blur Foundation

Opacizzante e oil-free: sì, lo voglio. Maybelline New York Fondotinta Fit Me Matte&Poreless è perfetto per pelli che tendono a produrre un eccesso di sebo. Il segreto? La sua formula leggera e non comedogenica arricchita con argilla opacizzante e micropolveri velanti, per un effetto seconda pelle che non crea spessore ma aiuta a mantenere il controllo della pelle lucida per 12 ore.



Non sottovalutare il potere dei fondotinta in polvere. Con più di 4mila recensioni positive, Max Factor Facefinity Compact Foundation è un must-have per pelli grasse e tendenti a lucidarsi durante il giorno.

Dura fino a 24 ore e offre la coprenza modulabile di un fondotinta liquido ma con la texture leggera di una cipria!

La formula vegan con antiossidanti agisce come uno scudo per proteggere la pelle dall’inquinamento, mentre il fattore protettivo SPF 20 contribuisce a tenerla al riparo dai raggi UVA e UVB. Perfetto da tenere in borsetta anche per un veloce retouch durante il giorno ed essere sempre impeccabili.

Offerta Max Factor Facefinity Compact Foundation

