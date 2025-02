Questo siero all’acido ialuronico ha 4mila recensioni e ora costa meno di 10 euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos siero viso

Abbiamo trovato un siero all’acido ialuronico super efficace che costa meno di 10 euro! Si tratta del siero Inkey List, un prodotto validissimo, con più di 4mila recensioni su Amazon e pareri entusiastici di chi l’ha provato.

Perfetto per favorire l’idratazione e attenuare le rughe, questo prodotto regala una pelle tonica e liscia, visibilmente più compatta e morbida.

Validissimo e adatto a tutti i tipi di pelle, questo siero all’acido ialuronico è scontato su Amazon al 30%. Il risultato? Costa meno di 10 euro, ossia appena 7,64 euro.

A cosa serve il siero all’acido ialuronico

L’acido ialuronico è una sostanza che viene prodotta naturalmente dall’organismo ed è fondamentale per il benessere dei tessuti e della pelle. La sua presenza infatti garantisce elasticità, idratazione, luminosità e morbidezza, rendendo la pelle del viso compatta

Questa sostanza inoltre consente di trattenere le molecole d’acqua, idratando dall’interno, e proteggendo la pelle dall’azione dei fattori esterni. Con il passare del tempo e l’aumento dell’età la concentrazione di acido ialuronico nei tessuti diminuisce, portando ad un indebolimento dell’epidermide e alla comparsa di rughe sempre più profonde.

Proprio per questo è essenziale integrare la presenza di questa sostanza con un siero specifico come quello di Inkey in grado di idratare la pelle in profondità, riempiendo le rughe.

Quando mettere il siero all’acido ialuronico

Super versatile ed efficace, il siero all’acido ialuronico si può usare sia la mattina che la sera, inserendolo nella propria skincare routine. La mattina si può utilizzare combinandolo con la protezione solare per rafforzare la barriera cutanea e proteggere la pelle dagli agenti esterni.

La sera il siero all’acido ialuronico è utile per ripristinare il livello di idratazione, favorendo il turnover cellulare durante la notte.

Nell’ordine della skincare routine, in ogni caso, il siero va applicato dopo la detersione (che sia doppia oppure semplice) e il tonico, ma sempre prima della crema idratante o anti-rughe.

Come si mette il siero all’acido ialuronico

Per applicare il siero all’acido ialuronico parti dalla detersione. Utilizza sul viso un detergente delicato che sia adatto al tuo tipo di pelle per eliminare eccesso di sebo, impurità e residui di trucco.

Applica sulle dita alcune gocce di prodotto, poi stendilo sul viso con delicatezza, usando dei movimenti ascendenti e leggeri. Cerca di concentrarti soprattutto sulle aree che tendono a diventare secche oppure che sono soggette a rughe, come fronte e guance.

Dopo aver applicato il siero attendo qualche istante, consentendo al prodotto di assorbirsi del tutto. In seguito applica la crema idratante, in questo modo riuscirai a potenziare l’effetto del siero, rafforzando la barriera protettiva che mantiene idratata e morbida la pelle per tutto il giorno e la notte.

Ricordati di eseguire questa routine di bellezza sia la mattina che la sera. Bastano poche gocce di prodotto e ti accorgerai, giorno dopo giorno, della differenza. L’acido ialuronico infatti garantisce risultati pressoché immediati, rendendo la pelle radiosa, elastica e fresca in pochi semplici step.

