Questo booster idratante, con ingrediente segreto, è quello che serve alla tua pelle del viso adesso

Il booster idratante all'acido ialuronico funziona, ti regala una pelle favolosa e ora è scontatissimo.

iStock Il boost di idratazione per la pelle post vacanze

Dopo l’estate e con l’arrivo dei primi freddi la pelle ha bisogno di un boost di idratazione. Il segreto è un prodotto che costa appena 20 euro e che promette risultati straordinari. Ne basta davvero poco per rendere la pelle morbidissima, compatta e luminosa. Tutto merito dell’acido ialuronico, un ingrediente strepitoso che tonifica e rimpolpa in modo eccezionale.

Molto più di un semplice siero, questo prodotto è un booster idratante, diventato virale su Instagram e TikTok per via della sua efficacia. Servono pochi pump infatti per nutrire e idratare in profondità la pelle del viso con risultati visibili da subito. Si chiama Vichy Minéral 89 e su Amazon ha oltre 6mila recensioni di persone che l’hanno provato e amato.

Ad essere apprezzata è soprattutto la qualità del siero, utile in particolare per le pelli secche. La consistenza del prodotto poi è leggerissima, si assorbe rapidamente e non lascia residui, risultando leggerissimo sul viso.

Senza alcol o profumi, questo siero è perfetto anche per chi ha la pelle sensibile. Fortificante e rimpolpante, Minéral 89 di Vichy si può usare tutti i giorni per idratare e fortificare la pelle, migliorando la barriera cutanea. La sua formulazione è arricchita con acido ialuronico e acqua termale mineralizzante, per una formula fresca e in gel. I benefici sono davvero tanti: aiuta a riempire le rughe e i segni del tempo, rimpolpa la pelle, rinforza la barriera cutanea, difendendoti da aggressioni ambientali e inquinamento.

Come usare il siero all’acido ialuronico

L’acido ialuronico è un elemento presente in modo naturale nel nostro corpo, con proprietà rimpolpanti e idratanti. Questo attivo è essenziale per donare alla pelle un aspetto rimpolpato e fresco, inserendosi nella skincare routine alla perfezione. Il siero Vichy Minéral 89 va usato sia la mattina che la sera. La mattina è ottimo per risvegliare l’incarnato, nutrire la pelle del viso e prepararla ad affrontare la giornata.

Puoi usare il prodotto come base trucco – ricordati di non esagerare con le quantità, basta una noce! – fornendo alla pelle freschezza e luminosità. La sera puoi usare il siero per ripristinare il livello di idratazione, favorendo il rinnovamento cellulare durante la notte. Per applicarlo parti dalla detersione del viso con un detergente delicato. In questo modo riuscirai a rimuovere l’eccesso di sebo, i residui di make up e le impurità.

Una volta terminata la detersione applica sulle punte delle dita alcune gocce di prodotto, poi stendilo con delicatezza sul viso, usando dei movimenti sempre leggeri e ascendenti. Ricordati di concentrarti sulle aree del viso che tendono ad essere soggette a rughe e a seccarsi con facilità, come la fronte o le guance. Dopo aver applicato il siero dagli il tempo di assorbirsi.

Vuoi potenziarne l’effetto? Allora usa una crema idratante, sempre all’acido ialuronico: ti consentirà di aumentare l’assorbimento del prodotto e renderà la pelle ancora più radiosa. L’acido ialuronico è una molecola che si trova naturalmente nel nostro corpo e ha la capacità di trattenere l’acqua, proprio come una spugna. Permette di mantenere la pelle del viso idratata, riducendo rughe e linee sottili, con un effetto rimpolpante e levigante immediato.

