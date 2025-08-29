Il siero più venduto, ma in versione crema, è il prodotto all in per ripartire al top

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos crema viso

Il siero più venduto di Amazon ora è disponibile anche in crema ed è il prodotto di cui non riuscirai più a fare a meno, perfetto per idratare la pelle e nutrirla in profondità, eliminando rughe e macchie. Si tratta della crema viso antirughe di Florence, rigorosamente bio e con ingredienti studiati per agire in modo mirato, regalandoti una pelle del viso soda, luminosa ed elastica.

Firmata Florence, questa crema viso antirughe è arricchita con potenti ingredienti come l’acido ialuronico a basso e a medio peso molecolare, l’olio di jojoba, l’olio di argan, ma anche le vitamina C, A, E, e B3, il burro di karité e l’aloe vera. Si tratta di ingredienti ottimi per ridurre la comparsa di rughe, macchie e imperfezioni cutanee, favorendo la produzione di collagene ed elastina. Il risultato è una pelle idratata e perfetta per tutto il giorno, ma anche la notte, visto che questo prodotto all in si può utilizzare sempre!

Sin dalle prime applicazioni la pelle del viso apparirà più liscia e luminosa, elastica e morbida grazie alla texture di questa crema. Applicala la sera, prima di andare a dormire, usandola anche come contorno occhi per eliminare rughette e occhiaie, sfrutta il potere dell’acido ialuronico al mattino per risvegliare la tua pelle e farla risplendere. In più si assorbe in fretta e la texture soffice la rende perfetta come base per il trucco.

Il costo? Con lo sconto di Amazon solo 11 euro, per un prodotto che non lascerai mai più e che puoi sfruttare in tantissimi modi. Non a caso ha ottime recensioni. Chi l’ha provata trova che la crema Florence sia altamente idratante e con una consistenza soffice, non grassa, che rende facile l’utilizzo. Inoltre ha un profumo piacevole e si assorbe subito, senza creare un film fastidioso sulla pelle.

Come mettere la crema viso antirughe

L’applicazione della crema viso è essenziale per rendere il prodotto efficace e migliorare l’assorbimento degli ingredienti contenuti. Per prima cosa detergi il viso, eliminando impurità e sebo, poi ricordati di non esagerare con le quantità. Preleva una noce di prodotto e distribuiscila nei punti strategici. Applicala prima di tutto su fronte, mento, guance e collo, poi stendila con dei movimenti circolari, lenti e delicati, partendo dal centro del viso e spostandoti verso l’esterno.

In seguito partendo dal collo massaggia verso l’alto, salendo sino al mento, agli zigomi e alla fronte. Non dimenticare le zone più delicate come il contorno occhi e il contorno labbra. Picchietta sulla pelle il prodotto, usando il dito anulare e spostandoti sempre dall’interno verso l’esterno. Raggiungi pure le aree che di solito vengono trascurate, ossia il collo e il décolleté.

Massaggia la crema in direzione delle spalle e massaggia con cura sino al completo assorbimento. Applica la crema Florence tutti i giorni, sia mattina che sera, per ottenere buoni risultati e avere una pelle favolosa, priva di imperfezioni e macchie, naturalmente luminosa.

