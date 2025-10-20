La combo che stavamo cercando per un viso luminoso e bellissimo è quella proposta da Florence ed è composta da siero e crema

iStock I due step per una pelle luminosa: siero e crema

Vogliamo una pelle luminosa, sana, bellissima. Per dire addio alla sensazione di un incarnato spento basta scegliere i migliori prodotti per la nostra skincare routine. In particolare, ci sono due passaggi (effettuati con altrettanti prodotti) che promettono di restituire un effetto wow istantaneo, costano poco e regalano un viso luminoso, mentre combattono le rughe e i segni del tempo.

Sono un siero con vitamina C, E e acido ialuronico e una crema viso con acido ialuronico, retinolo e vitamina C, sono entrambi di Florence e promettono di regalare un effetto straordinario.

Il siero: primo step per una skincare favolosa e un viso luminoso

Coccolare la nostra pelle significa prendersene cura utilizzando i migliori prodotti pensati per lei, come il siero più adatto o la migliore crema idratante. I due step proposti da Florence ci piacciono per diversi motivi, a partire dalle loro formulazioni.

Il siero alla vitamina C ed E si può utilizzare sul viso, ma anche sul collo, il décolleté e il contorno occhi, tra le sue caratteristiche quella di avere una funzione illuminante e di restituire un incarnato che risulta fresco e nutrito, grazie a una formulazione pensata appositamente. Infatti, contiene: vitamina C, E, niacinamide, acido ialuronico a basso – medio peso molecolare, olio di jojoba e aloe vera.

È la soluzione in formato siero per chi vuole combattere le rughe e le macchie ed è unisex: adatto per donne e uomini, così da avere un prodotto versatile e che ci consente di ridurre i segni del tempo, linee sottili, pigmentazione delle macchie e inestetismi.

E ora si acquista con uno sconto del 46% sul prezzo consigliato: il che significa che può essere nostro a poco più di dieci euro.

Offerta Siero vitamina C ed E Di Florence, riduce segni del tempo, macchie e illumina

La crema mai più senza per combattere le rughe

E dopo il siero lo step successivo è la crema Renaissance di Florence. Anche questa è unisex ed è la risposta a tutte coloro che cercano un prodotto che sia idratante, ma che vada anche ad agire contro i segni del tempo.

Gli ingredienti? Pazzeschi, infatti contiene acido ialuronico a basso e medio peso molecolare, vitamina C/E/A/B3, olio di jojoba/argan, burro di karitè, aloe vera e molto altro. Tutti sono pensati proprio ottenere diversi risultati: ridurre la comparsa di segni del tempo, macchie e imperfezioni, ma anche perché continui la produzione di collagene ed elastina.

L’uso promette di restituire un viso dall’aspetto liscio e luminoso, oltre che un incarnato elastico e morbido: proprio il tipo di pelle che sogniamo di sfoggiare ogni giorno. Va applicata dopo aver utilizzato il siero, ne basta una piccola quantità e va massaggiata con delicatezza fino a quando non è stata assorbita del tutto.

E ora la acquistiamo con uno sconto del 39% sul prezzo consigliato, che si traduce con la possibilità di portare a casa questo prodotto con una spesa di poco più di dieci euro.

Crema Renaissance di Florence Idratante, combatte segni del tempo e dona luminosità

Le recensioni parlano chiaro: entrambi i prodotti sono molto amati e dei veri e propri besteller. Del siero, ad esempio, vengono sottolineati aspetti come qualità ed efficacia, mentre della crema l’effetto idratazione e la consistenza. Insomma: si tratta di una combo da provare per chi sogna un viso luminoso.

