La crema idratante viso e corpo più amata su TikTok ora costa la metà

La crema idratante viso e corpo più amata di TikTok è finalmente in offerta su Amazon e costa quasi la metà. Stiamo parlando della crema Cetaphil per pelli secche e sensibili. Un prodotto che ha conquistato i creators e che è ormai da tempo protagonista di numerosi reels.

Le recensioni di Cetaphil d’altronde sono entusiastiche. Chi l’ha provata apprezza la formulazione leggera e capace di regalare una pelle setosa senza ungere. La crema si assorbe in fretta ed è l’ideale anche per le pelli più delicate e sensibili.

A cosa serve la crema Cetaphil?

La pelle secca risulta spesso arrossata e screpolata, ma soprattutto tende a segnarsi rapidamente. La crema Ceraphil aiuta a trattenere l’idratazione nei tessuti, mantenendo la pelle elastica e morbida grazie a ingredienti come le ceramidi, l’acido ialuronico e la glicerina che ristrutturano in profondità.

Grazie alla sua formulazione questa crema aiuta a ricostruire la barriera cutanea e in una sola settimana dona un sollievo duraturo e immediato. Parliamo di un prodotto che è apprezzatissimo per la sua capacità di rispettare la pelle, grazie all’assenza di profumo e all’elevata tollerabilità.

Si può utilizzare dopo un trattamento dermatologico, è indicata per chi soffre di disturbi cutanei come la psoriasi, ma anche eczema e rosacea.

Come usare Cetaphil?

Puoi usare la crema ogni volta che ne senti la necessità, ricordandoti di applicarla nel modo giusto, sia sul viso che sul corpo. Quando la utilizzi per il viso parti dalla zona centrale, proseguendo con movimenti circolari verso l’esterno.

Usala su naso e guance, poi sentila sulla fronte e sul mento. Non dimenticare l’area del mento, con movimenti dal basso verso l’alto.

E il corpo? Il bello di questa crema Cetaphil è che puoi usarla non solo sul viso, ma anche sul corpo. Il consiglio è quello di utilizzarla tutti i giorni e più volte, sia la mattina che la sera.

Il momento migliore in cui applicare la crema è senza dubbio dopo la doccia, cinque minuti dopo essere uscita. In questo lasso di tempo infatti la pelle è ancora umida, perciò il prodotto riuscirà a penetrare in profondità, ricreando la barriera cutanea.

Quanto costa la crema Cetaphil?

Considerata come un prodotto imperdibile per chi vuole prendersi cura della propria pelle, la crema Cetaphil ha conquistato migliaia di persone che l’hanno provata.

La sua forza sta in una formulazione che idrata in modo intenso la pelle, donando sollievo per 48 ore con una sola applicazione. Contiene infatti olio di mandorle dolci, vitamina E, vitamina B3 e Pro-vitamina B5. Non irrita e non occlude i pori in più in una sola settimana permette di ripristinare la barriera cutanea.

Il pack da 100 grammi costa quasi 26 euro, ma su Amazon si può trovare in offerta al 40% ad un prezzo favoloso: 15,58 euro. Una buona occasione per testare le qualità di una crema diventata virale su TikTok e amatissima dai creators.

