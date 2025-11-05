La cold cream è la crema-barriera che protegge la pelle dal freddo. 12 formulazioni da provare

Queste creme sono perfette per l'inverno perché proteggono e idratano la pelle del nostro viso (ma non solo): 12 formulazioni da provare

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 5 Novembre 2025 11:58

iStock
Cold Cream, le migliori per l'autunno-inverno

Le temperature più basse, il meteo che ci mette alla prova, il vento: sono tutti elementi che possono influire sulla nostra pelle, soprattutto se è delicata, sensibile e tendente alla secchezza. Quindi, durante le stagioni fredde è meglio correre ai ripari e scegliere formulazioni pensate per essere una vera e propria coccola per il nostro viso. Ma anche per proteggere, nutrire e riparare.

La base da cui partire è una regola che dobbiamo tenere sempre a mente: la skincare non può essere uguale tutto l’anno, ma deve variare in base alle esigenze del momento.

Durante l’autunno e l’inverno, ad esempio, possiamo scegliere delle cold-cream: si tratta di creme che hanno la funzione di barriera e che proteggono il nostro incarnato dal freddo e dagli altri agenti atmosferici, mentre lo idratano e lo nutrono in maniera intensa.

Dodici formulazioni speciali tra le quali scegliere.

Pond’s Cold Cream

La sua formulazione contiene oli essenziali e dieci nutrienti, scelti proprio per coccolare la nostra pelle: si tratta di Pond’s Cold Cream una crema con glicerina e ceramide che promette di proteggere dall’inverno e di donare un’idratazione ricca per 24 ore. Per dire addio all’incarnato che appare secco e sfoggiarlo morbido ed elastico.

Offerta
Pond’s Cold Cream
Pond’s Cold Cream
Crema idratante e nutriente
12,04 EUR −7% 11,16 EUR Amazon Prime
Avène Cold Cream

Anche Avène, marchio amatissimo, propone la sua Cold Cream che nutre la pelle e protegge dalle aggressioni esterne, inoltre è un prodotto favoloso per chi ha il viso particolarmente secco e sensibile. Ha una texture molto confortevole e una leggera profumazione, il risultato finale è oncarnato favoloso, morbido ma che non risulta grasso o appiccicoso. Ed è una crema adatta per tutta la famiglia.

Avène Cold Cream
Avène Cold Cream
Adatta per tutta la famiglia
21,54 EUR
Weleda Cold Cream

Protegge dal vento, dal freddo e dall’aria secca: è la Cold Cream di Weleda ed è una preziosa alleata per proteggere la pelle durante l’inverno, andando anche a nutrire. Adatta a chi ha un incarnato secco, o particolarmente secco, si deve applicare mattina e sera.

Offerta
Weleda Cold Cream
Weleda Cold Cream
Protegge da vento, aria secca e freddo
10,17 EUR −16% 8,55 EUR Amazon Prime
Cetaphil crema idratante

Anche la crema idratante di Cetaphil è un prodotto fenomenale: indicata per pelle secca, molto secca e sensibile, contiene olio di mandorle dolci, vitamine E e B3, oltre alla Pro-Vitamina B5. Va ad aiutare a riparare la naturale barriera cutanea, non ha profumazione e regala un’idratazione veloce ed efficace.

Offerta
Cetaphil crema idratante
Cetaphil crema idratante
Aiuta e ripara la naturale barriera cutanea
10,30 EUR −9% 9,36 EUR Amazon Prime
Thalgo Cold Cream Marine

La Cold Cream Marine di Thalgo ci piace per diverse ragioni. Ad esempio perché protegge la pelle secca e molto secca e mantiene la barriera cutanea fino a 48 ore. All’interno del prodotto vi sono Omega 3/6/9 e pro-ceramide marina che va a stimolare la sintesi della ceramide di oltre il 40% per ristrutturare la barriera cutanea. Oltre a questi sono presenti anche a tre alghe micronizzate per rivitalizzare l’incarnato.

Thalgo Cold Cream Marine
Thalgo Cold Cream Marine
Una crema che protegge e mantiene la barriera cutanea
42,05 EUR Amazon Prime
Aestura Atobarrier365

Esiste una crema che promette 120 ore di idratazione? La risposta è sì, si tratta di Aestura Atobarrier365 ed è caratterizzata da un mix concentrato di ceramidi in capsule, un prezioso alleato per proteggere la barriera cutanea. È dermatologicamente testata a adatta alla pelle secca e sensibile.

Aestura Atobarrier365
Aestura Atobarrier365
Crema alla ceramide in capsule
32,99 EUR Amazon Prime
Weleda Skin Food

È adatta a viso, corpo, mani e piedi: si tratta di Weleda Skin Food ed è una crema ricca, che promette di nutrire e di essere assorbita in maniera facile. Tra i suoi vantaggi quello di migliorare le funzioni della barriera protettiva della pelle, andando a idratare in maniera intensa. Il valore aggiunto? Riduce il prurito.

Offerta
Weleda Skin Food
Weleda Skin Food
Crema per viso, corpo, mani e piedi
10,95 EUR −18% 8,99 EUR Amazon Prime
Uriage Cold Cream

Senza profumo e ipoallergenica: stiamo parlando della Uriage Cold Cream. Questa crema è appositamente progettata per pelli secche e sensibili e per agire andando a proteggerla e nutrirla.

Uriage Cold Cream
Uriage Cold Cream
Crema per pelli secche e sensibili
10,53 EUR
Pyunkang Yul Calming Moisture Barrier Cream

Pyunkang Yul propone la Calming Moisture Barrier Cream, un prodotto idratante e a lunga durata indicato per pelli sensibili. Ci piace perché non lascia l’incarnato unto, ma regala una sensazione fresca e un’idratazione che arriva fino a 24 ore. Contiene cica e madecassoside che calmano, ceramide che rafforza e 5 tipi di acido ialuronico che idratano.

Offerta
Pyunkang Yul Calming Moisture Barrier Cream
Pyunkang Yul Calming Moisture Barrier Cream
Crema che idrata e lascia la pelle fresca
17,79 EUR −15% 15,12 EUR Amazon Prime
Nuxe Crème fraîche de Beauté

È idratante la Crème fraîche de Beauté di Nuxe e promette di farlo per 48 ore. Indicata per la pelle secca, è molto amata, infatti le recensioni sottolineano che lascia la pelle morbida, che non unge e che ha una profumazione molto gradevole.

Offerta
Nuxe Crème fraîche de Beauté
Nuxe Crème fraîche de Beauté
Crema idratante e dalla profumazione gradevole
29,90 EUR −21% 23,68 EUR
Eucerin Aquaphor

Eucerin Aquaphor è un trattamento riparatore per viso e corpo, che va a favorire il processo di rigenerazione cellulare e aiuta la pelle a guarire. La sua formulazione non contiene acqua, ma è arricchita da ingredienti che vanno a dare vita a una barriera protettiva che aiuta a rigenerare la pelle secca, danneggiata o che presenta irritazioni.

Eucerin Aquaphor
Eucerin Aquaphor
Crema trattamento riparatore per viso e corpo
20,73 EUR Amazon Prime
Hello Klean Cold Cream

Un prodotto più particolare e specifico, invece, ce lo propone Hello Klean. Con la sua Cold Cream, infatti viriamo su una formulazione pensata per il corpo e per la pelle secca dovuta all’acqua dura. Grazie a questo prodotto si va a ridurre la secchezza e a idratare in maniera profonda, merito degli ingredienti che contiene la sua formulazione.

Hello Klean Cold Cream
Hello Klean Cold Cream
Pensata per la pelle del corpo
22,00 EUR Amazon Prime
