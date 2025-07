Pelle secca e sensibile? Il rimedio definitivo è un olio per tutta la famiglia che attenua prurito e rossori

iStock Il detergente in olio per tutta la famiglia

La cura della pelle è un rituale che va ben oltre la bellezza: è benessere, salute, protezione. Per chi soffre di pelle secca, sensibile o a tendenza atopica, ogni contatto con l’acqua può diventare un momento critico. Arrossamenti, prurito, secchezza intensa: sintomi che rendono anche la più semplice routine un’esperienza spiacevole. Ma esiste una soluzione concreta, testata e pensata per tutta la famiglia: La Roche-Posay Lipikar Olio Detergente AP+.

Dimentica i detergenti che seccano la pelle o lasciano una sensazione di tensione. Lipikar Olio Detergente AP+ è formulato per detergere delicatamente senza alterare la barriera cutanea. Anzi, la rafforza!

Niacinamide, nota per la sua azione lenitiva e antinfiammatoria

Aqua Posae Filiformis, esclusivo attivo brevettato da La Roche-Posay che riequilibra il microbioma cutaneo, contribuendo a migliorare la salute e la resistenza della pelle nel tempo

Al cuore della sua formula troviamo due ingredienti dermatologicamente selezionati:

Ma non si tratta solo di sensazioni: i risultati sono misurabili e confermati da test clinici. Con un’applicazione quotidiana — mattina o sera — il comfort cutaneo migliora giorno dopo giorno. Infatti, già dopo una sola applicazione, la secchezza si riduce fino al 95% mentre dopo 14 giorni, il prurito si dimezza. Dopo 28 giorni, il 100% dei soggetti segnala una riduzione dei picchi di secchezza severa.

Un unico prodotto, mille usi e pensato anche per le situazioni più delicate

Lipikar Olio Detergente AP+ non è solo sicuro per neonati, bambini e adulti. È stato testato anche su pazienti in trattamento oncologico, risultando altamente tollerabile e capace di alleviare la disidratazione e la sensibilità causate dalle terapie. Un’opzione affidabile anche nei momenti più fragili della pelle.

Adatto per viso, corpo e cuoio capelluto, questo olio detergente è perfetto per chi cerca una soluzione semplice ma completa, capace di adattarsi a tutta la famiglia. La sua texture setosa si trasforma in una schiuma delicata che coccola la pelle e la lascia morbida, nutrita e protetta.

Non unge, non brucia, non irrita. Al contrario, dona un effetto anti-prurito immediato e lascia sulla pelle una sensazione di sollievo duraturo, prevenendo la secchezza severa.

Come si usa?

L’applicazione è semplice e veloce:

Inumidisci la pelle sotto la doccia o nella vasca

Applica una piccola quantità di prodotto

Massaggia fino a formare una leggera schiuma

Risciacqua delicatamente

Per un risultato ottimale, abbina l’uso di Lipikar Syndet AP+ o Huile Lavante AP+ per la detersione e applica durante la giornata lo Stick AP+ per calmare la pelle in caso di riacutizzazioni o fastidi localizzati.

Una scelta consapevole per chi ama prendersi cura di sé

In un mondo dove ogni gesto conta, anche la doccia quotidiana può diventare un momento terapeutico. Con La Roche-Posay Lipikar Olio Detergente AP+, la detersione non è solo pulizia, ma un vero trattamento per riequilibrare la pelle, rafforzarla e regalarle una protezione quotidiana, visibile e duratura.

