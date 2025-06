Fonte: iStock Gel e capsule di vitamina C: la crema amatissima è in offerta

Un vero e proprio concentrato di benessere per la nostra pelle, in un formato davvero particolare e all’avanguardia. È la crema Medicube Deep Vita C Capsule Cream, amatissima e virale, è uno dei prodotti coreani per la skin care che ha conquistato TikTok.

Contiene capsule di vitamina C, è ipoallergenica e indicata anche per gli incarnati più sensibili: la coccola per una pelle favolosa, illuminata ed elastica, oltre che caratterizzata da una riduzione delle imperfezioni profonde e vecchie.

Il prodotto top da comprare adesso, con un piccolo sconto dell’8% sul prezzo di partenza.

Tutto quello che devi sapere su Medicube Deep Vita C Capsule Cream

Si può chiamare boba cream, per la sua particolare consistenza composta da gel e sfere, che ricordano il Bubble tea, oppure capsule cream. Ma, oltre al formato particolare, sono i tanti vantaggi che derivano dal suo utilizzo a fare la differenza. Tra i prodotti più amati e virali di questo tipo vi è la Medicube Deep Vita C Capsule Cream, che contiene capsule di vitamina C all’interno di un gel leggero: si applica con un’apposita spatola e promette di farci ottenere un viso pazzesco.

Le capsule contengono un mix di igredienti favolosi, così come il gel in cui sono immerse.

Nel dettaglio all’interno delle capsule, che si presentano con un colore giallognolo, vi è il 50% di Sea Buckthorn che, oltre alla vitamina C, contiene la A, B, E e K. Grazie a questo ingrediente la pelle è protetta e nutrita, grazie ad antiossidanti che ne migliorano la morbidezza e l’idratazione. L’ascorbic acid combatte i radicali liberi, uniforma il tono della pelle e ne aumenta l’elasticità. E poi il Niacinamide che minimizza i pori e le linee e migliora l’incarnato. Questi sono solo alcuni degli ingredienti che contiene il prodotto composto da capsule immerse in un gel trasparente, che ha conquistato tutti. Anche su TikTok.

Come utilizzare la crema virale della skincare coreana

Vuoi agire su macchie, incarnato opaco, pori dilatati ma anche rughe? La crema ideale è Medicube Deep Vita C Capsule Cream che promette di migliorare la consistenza della pelle, la sua elasticità e donare un viso luminoso andando a ridurre le imperfezioni.

L’uso è davvero semplice e pratico: con l’apposito applicatore si deve prelevare il prodotto seguendo i consigli di utilizzo. Chi ha la pelle grassa, ad esempio, deve usare due unità di gel trasparente e una capsula di vitamina C, per le pelli normali e miste – invece – si deve usare un’unità di gel e una capsula, mentre chi ha la pelle secca deve optare per un gel trasparente e due capsule di vitamina C.

Le capsule di vitamina C sono il “segreto” di questo prodotto: infatti grazie a questo formato, non si ossida e resta perfetta fino a quando la si utilizza.

Un prodotto mai più senza per chi desidera una pelle favolosa e luminosa. Inoltre, è adatta anche a chi ha un incarnato sensibile. E ora possiamo acquistarla con un piccolo sconto.

Offerta Medicube Deep Vita C Capsule Cream La crema della skin care coreana per una pelle luminosa

