La crema con la vitamina C incapsulata è virale e ora puoi provarla anche tu

La crema con la vitamina C incapsulata è fra i cosmetici più virali del momento. Un prodotto che ha spopolato su Instagram e TikTok, conquistando i creators e attirando l’attenzione di tantissime persone.

Il motivo? Questa crema sembra arrivare dal futuro. Non solo per la forma particolare del prodotto – con tante piccole capsule gialle, ricche di vitamina C – ma anche per l’intenso studio le tecnologie dietro la sua creazione.

La texture di questa crema infatti è molto particolare. Al suo interno si trovano delle capsule che contengono vitamina C pura. Ciò consente di evitare l’ossidazione di questa vitamina – particolarmente delicata – conservando tutto il suo potere.

A cosa serve la crema con la vitamina C

La crema con la vitamina C incapsulata è perfetta per affrontare tutti i problemi legati alle macchie scure e al tono di pelle non uniforme, promuovendo un incarnato luminoso e uniforme.

Ciò che rende straordinaria questa crema è la sua doppia texture con una crema con delle capsule di vitamina C immerse in un gel trasparente.

Le capsule, in particolare, contengono un’altissima concentrazione di vitamina C pura, sommata ad estratto di olivello spinoso e niacinamide. La forma in capsula permette di veicolare e conservare in modo efficace gli ingredienti attivi, evitando l’ossidazione della vitamina C.

Il gel trasparente invece contiene vitamina E, P e Q e acido ferulico, garantendo luminosità e idratazione. Non solo: la texture leggerissima consente di personalizzare la quantità di gel o di capsule usate a seconda del tipo di pelle, realizzando così una miscela che si assorbe con facilità.

Dove si compra la crema con la vitamina C incapsulata

Da subito questa crema ha attirato l’attenzione su TikTok e Instagram per via della sua formulazione particolare. Frutto degli studi dei cosmetologi coreani, si tratta di un prodotto che potenzia l’azione della vitamina C, un ingrediente utile non solo per distendere le rughe, ma anche per migliorare la luminosità della pelle ed eliminare le macchie scure.

In tanti si sono chiesti: dove trovarla? La crema Medicube Deep Vita C Capsule è sbarcata da poco su Amazon e costa all’incirca 35 euro. Non solo: puoi trovarla spesso in sconto e approfittare delle offerte sullo store.

Le recensioni sono entusiastiche. Chi l’ha provata trova che la crema Medicube Deep Vita C sia un prodotto eccellente ed efficace, particolarmente innovativo e adatto per chi vuole illuminare l’incarnato.

Come si usa e quando mettere la crema con la vitamina C

Ma come si utilizza questa crema? Il consiglio è quello di inserire il prodotto nella routine quotidiana di skincare. Applica una quantità di crema sul viso, prelevando la dose desiderata di gel e di capsule in base alle singole esigenze.

Massaggia con delicatezza il prodotto sul viso, rompendo a poco a poco le capsule. In questo modo riuscirai a far assorbire la vitamina C in modo graduale, sfruttando al massimo il suo potere antiossidante.

