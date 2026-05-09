Alert cambio beauty case! Con l’impennata delle temperature e l’arrivo delle prime vere giornate di caldo, c’è un nemico numero uno che tutte noi beauty addicted ci troviamo ad affrontare: la texture dei nostri cosmetici. Spalmare la solita crema ricca invernale per poi ritrovarsi con la fronte lucida e quella fastidiosissima sensazione di pelle che non respira non è decisamente il trend della stagione. Eppure, saltare l’idratazione è un errore da matita rossa.
La soluzione per uno shopping intelligente in vista dell’estate è puntare tutto su formule ibride e ultra-leggere. Preparati a svuotare il carrello, perché abbiamo trovato il vero must-have della stagione: la Garnier Vitamina C Idratante Anti-Macchie Niacinamide Crema Sorbetto.
Indice
La crema sorbetto per cui on vedrai l’ora di fare skincare, anche in estate
Se stai cercando il prodotto definitivo da cliccare e acquistare per salvare la tua base estiva, fermati qui. Questo è un vero e proprio game-changer che unisce l’efficacia di un trattamento urto alla sensorialità pazzesca di un gel freschissimo.
La sua texture “sorbetto” è letteralmente acquosa e impalpabile: a contatto con la pelle si scioglie all’istante, si assorbe in un lampo e lascia il viso asciutto ma morbidissimo, garantendo zero effetto appiccicoso e un’ondata di pura freschezza. Il vero segreto del suo successo, nonché il motivo principale per metterla subito in wishlist, è il super mix di Vitamina C e Niacinamide al 4%. È il cocktail perfetto per cancellare il grigiore invernale, schiarire le fastidiose macchioline solari o post-imperfezione e regalarti quell’effetto glass skin super radioso che tutte vogliamo sfoggiare in vacanza.
Come se non bastasse, dissetando la pelle per 48 ore ma tenendo a bada la produzione di sebo, si trasforma nella base trucco definitiva. Il tuo fondotinta estivo o la tua BB cream si stenderanno in modo impeccabile, aderendo perfettamente al viso senza scivolare via durante la giornata.
Un ”sorbetto” per ogni evenienza
Il bello dello shopping beauty è trovare esattamente la formula tailor-made per le proprie esigenze. Garnier ha intelligentemente declinato l’amatissima texture sorbetto in altre due versioni super targettizzate. Se l’azione illuminante della Vitamina C non è la tua priorità del momento, ecco le alternative da mettere subito nel mirino. Se tra primo sole, vento, aria condizionata e bagni in mare la tua pelle “tira” e appare visibilmente disidratata, fai scorta della versione dal pack blu. Il suo asso nella manica è una combinazione vincente di Acido Ialuronico e Niacinamide, pensata per agire come un enorme bicchiere d’acqua per il viso. Questa crema sorbetto rimpolpa istantaneamente le odiose lineette di disidratazione, leviga la grana della pelle e regala un aspetto subito più turgido e riposato. È l’acquisto perfetto per le pelli da normali a secche che in estate necessitano di comfort ma non tollerano le formule pastose.
Se invece con il caldo la tua zona T diventa totalmente ingestibile, i pori si dilatano a dismisura e fanno capolino brufoletti indesiderati, la variante verde è il tuo nuovo holy grail da acquistare asap. Grazie a un mix purificante a base di Acido Salicilico, estratto di Centella Asiatica lenitiva e l’immancabile Niacinamide, effettua un dolcissimo peeling quotidiano che libera i pori senza aggredire la barriera cutanea. Sfuma i rossori e garantisce un fantastico effetto matte tutto il giorno, bloccando l’effetto lucido anche nelle giornate più afose.
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