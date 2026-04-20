Ci sono prodotti che diventano dei must, altri che trovano il favore degli utenti, noi abbiamo deciso di stilare la classifica dei top ten beauty più venduti su Amazon ad aprile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I prodotti beauty Amazon più venduti si prendono cura della pelle e dei capelli

Ci sono prodotti di bellezza diventati il nostro must a cui è impossibile rinunciare. Sono tutti quei prodotti che praticamente compriamo e ricompriamo perché rappresentano la nostra coccola beauty che ci fa sentire meglio. Poi, ci sono quei prodotti che ci incuriosiscono e che non vediamo l’ora di provare perché potrebbero essere anche il nostro mai più senza. In entrambi i casi trovarli è semplicissimo soprattutto se il nostro punto di riferimento beauty è Amazon.

L’e-commerce ha una vasta gamma di prodotti per la cura della pelle del viso e del corpo, ma anche un’attenta selezione di referenze che rendono i nostri capelli molto più belli e luminosi. Alcuni di questi hanno scalato le classifiche diventando dei best seller tanto da entrare a far parte della lista dei desideri di molti clienti. Amazon per facilitare il compito ai suoi utenti monitora costantemente le loro preferenze stilando una classifica dei più apprezzati e noi abbiamo pensato di sbirciare nei feed dell’e-commerce per stilare la top ten dei prodotti beauty più venduti ad aprile. Puoi quindi prendere ispirazione e trovare il prodotto che potrebbe rivoluzionare il tuo beauty.

Il bagnoschiuma Felce Azzurra è il prodotto beauty preferito di Aprile

Iniziamo la classifica dei prodotti beauty preferiti di aprile senza indugi partendo dal primo posto perché a conquistare al vetta è un bagnoschiuma. Felce Azzurra è uno dei brand che ci accompagna da anni nella cura della pelle con prodotti dermatologicamente testati. Ancora oggi si conferma tra i preferiti perché nutre delicatamente la pelle senza alterare il Ph naturale, ma al contrario lasciando una piacevole sensazione vellutata. A piacere in particolare è la versione con note di arancia, rosa e pino, che continua con lavanda e patchouli per poi chiudersi con muschio e citronella. La fragranza perfetta per la primavera.

Offerta Bagnoschiuma Felce Azzurra Il bagno schiuma è al primo posto della classifica

Il correttore Maybelline New York si piazza al secondo posto

Trovare il correttore multiuso di Maybelline New York al secondo posto non è una sorpresa perché le oltre 39mila recensioni ne avevano preannunciato il successo. A renderlo uno dei must del beauty secondo le opinioni degli utenti sono la texture cremosa e la formula idratante che non si secca durante il giorno, anzi rimane impeccabile. Poi grazie alla coprenza modulabile, è perfetto per adattarsi a ogni esigenza.

Maybelline New York Correttore Multi-Uso Il correttore è tra i più amati

La crema ravvivaricci di Catwalk di TIGI sul gradino più basso del podio

Dopo cura della pelle e make-up il terzo posto è occupato da un prodotto per i capelli e in particolare dalla crema Catwalk di TIGI. Pensata per chi ha i capelli ricci e mossi, la formula a base di oli essenziali e polimeri una volta applicata sui capelli assicura un risultato naturale. A fare la differenza è l’effetto anti-crespo apprezzato dalla maggior parte delle persone che l’hanno provata.

La maschera viso al collagene di Biodance ha conquistato il quarto posto

Le esperte di skincare la conoscono, le appassionate della k-beauty non ne possono più fare a meno. La maschera Bio-Collagen Real Deep Biodance è diventata in poco tempo virale, anche su Amazon visto che ha conquistato il quarto posto dei prodotti più venduti di aprile. Il collagene a bassissimo peso molecolare lasciato agire tutta la notte riduce visibilmente le rughe e le linee sottili, restituendo un incarnato più uniforme e un viso molto più rimpolpato.

Offerta Maschera Biodance La maschera al collagene è virale anche su Amazon

A metà classifica c’è il fondotinta di L’Oréal Paris

L’Oréal Paris è un brand che non ha bisogno di presentazioni come il suo fondotinta liquido che troviamo esattamente a metà classifica. Il motivo è semplice, i clienti apprezzano la texture leggera che se da una parte assicura una coprenza efficace, dall’altra non risulta pesante. Anzi ha un effetto idratante, grazie all’acido ialuronico, che accompagna tutto il giorno perché dura a lungo

Offerta L'Oréal Paris Fondotinta Liquido Il fondotinta uniformante è al quinto posto

Il balsamo labbra Fidia Farmaceutici occupa il sesto posto

Che sia inverno o estate le labbra devono essere protette dagli agenti esterni in qualsiasi periodo dell’anno, sarà per questo che nella top ten dei prodotti beauty di aprile al sesto posto troviamo il balsamo labbra Fidia Farmaceutici. Tra tutti i prodotti simili, si distingue dagli altri perché oltre ad avere l’acido ialuronico 0,2%, ha anche l’Allanotina, la vitamina E e la cera d’api che hanno una funzione emolliente e lenitiva. Perfetto contro le labbra secche e screpolate.

Offerta Fidia Farmaceutici ConnettivinaStick Il balsamo labbra idratante è in sesta posizione

Garnier Vitamina C Fresh and Bright la crema per prepararsi all’estate è al settimo posto

Una crema fresca come il sorbetto ed efficace come un prodotto skincare di fascia alta. La crema Garnier Vitamina C Fresh and Bright ha un ottimo rapporto qualità prezzo che l’ha fatta entrare di diritto nella top ten, ma non solo questo. Gli utenti che l’hanno provata sono rimasti colpiti dalle alte proprietà nutrienti, merito del niacinamide che un potere lenitivo e della vitamina C un antiossidante che elimina le macchie. Ideale per qualsiasi tipo di pelle, anche quella grassa, si assorbe facilmente e previene l’antiestetico effetto lucido.

Offerta Garnier Vitamina C Fresh and Bright La crema sorbetto fresca e idratante

Garnier Siero Vitamina C Anti-Macchie è in ottava posizione

In combo con la crema Garnier Vitamina C Fresh and Bright non poteva che esserci il siero sempre della Garnier alla vitamina C che occupa l’ottavo posto. Da inserire nella skincare giornaliera è adatto a tutti i tipi di pelle, perfino le più sensibili, con l’obiettivo di uniformare l’incarnato. Una promessa che mantiene secondo chi lo ha provato grazie alla presenza del niacinamide che uniforma l’incarnato e dell’acido salicilico che ha un’azione esfoliante. Il risultato è una pelle molto più luminosa.

Garnier SkinActive acqua micellare: il primo step della skincare è al nono posto tra i best seller di aprile

È lo step principale della skincare routine, l’acqua micellare non poteva mancare nella classifica dei preferiti di aprile. In particolare la più acquistata è SkinActive di Garneir pensata per le pelli sensibili da utilizzare sia sul viso che sugli occhi. La glicerina non solo elimina a fondo il make-up ma ha anche un’azione idratante.

Offerta Garnier SkinActive Acqua Micellare Perfetta per le pelli sensibili

Il balsamo viso e corpo di La Roche-Posay chiude la top ten

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ è un balsamo lenitivo ideale per le pelli irritate e sensibili di tutta la famiglia. Una caratteristica e una versatilità che gli hanno permesso di arrivare al decimo posto dei prodotti beauty più venduti di Amazon. I clienti sono rimasti piacevolmente colpiti dalla formula nutriente che ha un’azione riparatrice su piccole imperfezioni e cicatrici. La texture ricca si assorbe facilmente lasciando la pelle morbida ma non unta.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Il balsamo viso e corpo chiude la classifica

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