Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo di “Mare Fuori” sono una coppia: gli ultimi indizi

Fonte: IPA Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo

Il successo di Mare Fuori 3 ha portato il nome di Massimiliano Caiazzo, per tutti Carmine (questo il suo personaggio nella fiction Rai), a diventare virale sui social.

Il giovane attore napoletano ha 26 anni e si ritrova al centro di voci di gossip che lo vorrebbero impegnato in una storia d’amore con la 32enne ballerina di Amici Elena D’Amario.

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario

Da mesi si vocifera di una possibile relazione tra la ballerina e l’attore, senza che vi siano mai state dichiarazioni ufficiali in merito né da Massimiliano Caiazzo né da Elena D’Amario. L’argomento è però tornato caldissimo sui social, tanto per l’uscita di Mare Fuori 3 quanto per alcuni nuovi indizi.

Nulla di confermato, dunque, soltanto gossip, ma scopriamo perché i fan sono certi che i due si stiano frequentando ormai da un po’.

Galeotte le storie Instagram, che hanno visto in alcuni casi i due condividere le stesse canzoni nelle stesse giornate. Un indizio, se così vogliamo chiamarlo, che risale ad agosto 2022, con la “coppia” che condivise il brano Poetry: How dows It Feel? di Akua Naru su sfondo nero.

Lo stesso è accaduto con Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni. Si fa presto a passare da casualità a “prove”, almeno sui social, considerando anche gli svariati mi piace che i due si sono scambiati, a conferma quantomeno che vi sia una conoscenza.

Dei fan li hanno poi avvistati in strada, scattando una foto mentre erano abbracciati. Uno scatto che non rende chiarissime le identità, essendo l’una di spalle e l’altro col volto un po’ coperto, ma l’influencer Deianira Marzano conferma che si tratti di Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario.

Massimiliano Caiazzo fidanzato: le parole dell’attore

I fan di Elena D’Amario sanno benissimo come la ballerina di Amici tenda a essere molto riservata. Le condivisioni sui social non riguardano molto la sua vita privata e quasi mai quella amorosa. Vi sono VIP che adorano essere al centro di voci di gossip ma lei non è di certo tra questi, affatto.

Basti pensare alla storia d’amore con Alessio La Padula, tenuta del tutto segreta, parlando di colpo del suo privato rispondendo a una domanda di Aka7even ad Amici nel 2021.

Parlando della difficoltà di conciliare vita lavorativa e affetti, la ballerina ha spiegato dopo la rottura: “L’amore è importante ma la scelta è stata quella di metterlo da parte. Si tratta di una vita molto intensa, che non puoi fare senza perseveranza e tenacia. Quando poi l’amore capita, capita, senza che vi siano oceani o distanze che tengano. Però per me è molto difficile trovarlo”.

Tenendo conto di questo velo d’amarezza, i fan della ballerina non vorrebbero altro che vederla felice al fianco di un nuovo fidanzato e Massimiliano Caiazzo potrebbe essere proprio questo, ormai da mesi.

L’attore di Mare Fuori 3 però non si sbilancia e, intervistato da Fanpage, ha di recente detto la sua sulle tante voci che circolano sul suo conto: “Oggi mi attribuiscono una relazione con una persona ma dopo 24 ore, nel 90% dei casi almeno, se ne sono dimenticati tutti”.

Se son rose, fioriranno, viene da dire, con l’attore che ha spiegato come tenda ad agire senza grandi ragionamenti quando si tratta di social e vita privata. Se dovesse aver voglia di aggiornare i fan su questo aspetto, di colpo lo farà e basta.