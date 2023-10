Fonte: IPA Elena D'Amario

Ci sono dolori che possiamo capire, perdite che ci coinvolgono tutti e tutte indiscriminatamente. Come quella dei nonni, inevitabile, sempre troppo vicina e incredibilmente dolorosa. Non esiste una preparazione possibile per fare i conti con quella perdita e a volte anche cercare le parole giuste per esprimere il proprio lutto è impossibile. C’è invece riuscita, con dolcezza e tatto, Elena D’Amario, che ha da poco detto addio alla nonna. La ballerina professionista e volto notissimo e amato di Amici sta attraversando un periodo duro e delicato. A corredo delle parole anche un video, una poesia recitata proprio dalla donna appena persa, che fa stringere il cuore.

Elena D’Amario, l’addio alla nonna con le parole più dolci

“Ciao Nonna. Ti amo e ti amerò sempre”. Inizia così il post pubblicato su Instagram da Elena D’Amici per comunicare la morte della nonna. A corredo delle parole una foto in bianco e nero, che ritrae la donna nella sua giovinezza al braccio del marito, scomparso tempo fa e un video. Immagini che colpiscono dritto al cuore quanti abbiano subito una perdita simile. I nonni sono un’eredità preziosa, per la loro saggezza, per i loro racconti. E l’ex allieva del talent show di Maria De Filippi dimostra di saperlo bene: “Non voglio stare senza Te. Voglio immaginarvi così, Nonno sotto braccio a Te…legati che passeggiate per Termoli pieni di luce, la vostra. Siete il mio esempio d’Amore più puro. Grazie. Tua per sempre E.”, ha scritto.

Elena D’Amario è uno dei volti più amati dal programma e da anni i fan richiedono la sua presenza tra i coach di ballo, vista la sua esperienza e il suo talento. Insieme a una foto in bianco e nero della coppia di nonni ha condiviso un video in cui la donna recita a memoria la poesia A mia madre, di Edmondo De Amicis.

Elena D’Amario e l’affetto sui social

Non è raro che si cerchi sui social un conforto, una virtuale pacca sulla spalla che ci faccia sentire capiti, accolti e incoraggiati ad andare avanti e ad avere cura di noi stessi. Forse proprio per questo motivo Elena D’Amario ha deciso di condividere il ricordo della nonna sul proprio profilo Instagram. Una mole di affetto veramente importante ha raggiunto (speriamo) il cuore della ballerina. Il post di Elena D’Amario è stato letteralmente invaso da messaggi di sostegno anche da personaggi noti del mondo dello spettacolo. Da Lorella Cuccarini a Stefano De Martino, da Elisabetta Canalis a Nek. Sono in tanti coloro che le hanno voluto dedicare un pensiero, anche solo con poche parole o un piccolo cuore.

Elena, però, sa di poter contare sull’amore delle persone che la circondano e che le staranno accanto in questi giorni difficili, a partire da Massimiliano Caiazzo, il fidanzato e attore di Mare Fuori. La ballerina di Amici, classe 1990, e l’attore di Mare Fuori, più giovane di sei anni, si sarebbero conosciuti grazie ad alcuni amici comuni e si frequenterebbero da circa un anno. Negli ultimi mesi hanno disseminato tracce più che chiare della loro storia, specie sui social, tra like e qualche commento qua e là, ma sempre senza esagerare. Oggi l’amore è ufficiale, e non ci sono equivoci possibili.