Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Maria De Filippi è pronta per una nuova puntata di C’è posta per te. Gli ospiti del 2 marzo suggeriscono come la conduttrice Mediaset studi tutti i dettagli per non farsi trovare impreparata di fronte alla sfida degli ascolti. Per questo sabato, ha infatti deciso di invitare due personaggi che all’interno dello studio del programma non si erano mai visti. E uno di loro è davvero molto famoso, oltre a essere uno degli idoli dei giovanissimi.

Anticipazioni C’è posta per te del 2 marzo

Due ospiti speciali, uno dei quali scelto tra i volti noti di Canale5 e in particolare di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando della Prof di canto Lorella Cuccarini, reduce dal grandissimo successo del Festival di Sanremo 2024, e in studio per una delle due sorprese organizzate dal programma. Da qualche anno è anche docente fissa all’interno della Scuola, prima come insegnante di danza e poi di canto. È stata nella commissione anche durante l’anno di Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo con il brano La noia.

Quando Amadeus l’ha chiamata per prendere parte alla manifestazione come co-conduttrice non ha avuto dubbi: “Non mi sento un’ospite, mi sento a casa: con la Rai ho un ottimo rapporto, è l’azienda che mi ha dato il successo. L’anno prossimo ne festeggio 40 di carriera. Sto molto bene dove sto adesso, perché ho ritrovato il piacere di fare varietà e spettacolo. Però non escludo di tornare qui, mai dire mai”, aveva raccontato in conferenza stampa prima della serata delle cover.

In studio anche Massimiliano Caiazzo, l’ormai famosissimo Carmine Di Salvo di Mare Fuori, ospite di C’è posta per te per la prima volta nella sua carriera. L’attore è inoltre il fidanzato di Elena D’Amario, ex allieva della Scuola di Amici di Maria De Filippi e oggi apprezzata professionista del programma, conosciuta in tutto il mondo.

Quando e dove va in onda

Il programma condotto da Maria De Filippi, uno tra i più longevi e di maggiore successo, è trasmesso su Canale5 dalle 21,30. Lo show è inoltre visibile su Mediaset Infinity, sul canale dedicato, mentre rimane disponibile sulla piattaforma anche nei giorni a seguire. Per la conduttrice Mediaset si tratta inoltre dell’ennesimo successo dopo che per anni è andata in onda con la trasmissione sulla quale in pochi avrebbero scommesso ma che oggi è diventata un punto di riferimento per un’ampissima fetta di pubblico.

La presentatrice di Canale5 non ha lasciato il suo lavoro neanche quando si è ritrovata ad affrontare il lutto più grande per la perdita di suo marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio in seguito alle complicazioni di un delicato ma semplice intervento al quale si era sottoposto. Era tornata in onda dopo appena una settimana, rendendogli omaggio e rispettando i suoi insegnamenti. Al Teatro Parioli, che oggi si chiama Teatro Parioli Costanzo, ha presentato con Fabio Fazio la serata in suo onore e ricordo. Perché sia sempre orgoglioso di lei, Maria De Filippi continua a fare il suo lavoro al meglio, come ogni sabato quando torna in video per C’è posta per te.