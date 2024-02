Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Torna il consueto appuntamento con C’è posta per te del sabato sera. Maria De Filippi e i suoi ospiti sono attesi in studio per il 3 febbraio, per una nuova puntata di uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Non che questo ne abbia compromesso il successo, anzi: ogni serata si conferma al massimo delle aspettative e il pubblico non ha mai smesso di appassionarsi alle storie proposte dalla redazione, raccontate in maniera magistrale dalla conduttrice.

Gli ospiti del 3 febbraio

Raoul Bova e Michele Morrone: due bellissimi alla corte di Maria De Filippi per la puntata del 3 febbraio, che torna con il doppio Vip dopo la prova del 27 gennaio con Luca Argentero. Si torna così rapidamente alla normalità e con due ospiti di spicco. Da un lato, il protagonista della fiction di Canale5 I fantastici 5 e dall’altro uno degli attori più promettenti del cinema italiano e internazionale.

L’attore romano, compagno di Rocìo Muñoz Morales e papà di quattro figli, è tornato alla sua vecchia passione per lo sport. In passato è stato infatti un nuotatore a livello agonistico, come aveva dimostrato anche nella fiction Come un delfino mentre a Sorrisi e Canzoni TV, aveva raccontato di quando ha cominciato a nuotare: ” A 4 anni, perché papà veniva da un paesino della Calabria, Roccella Jonica (RC), dove c’è un mare meraviglioso e non puoi non saper nuotare. Da bambino ero piuttosto vivace, un giorno mi sono buttato in acqua… dimenticandomi che non sapevo nuotare. Mi salvò mio padre, che tornati a Roma ha detto: ‘Ti porto a lezione di nuoto, una situazione così non voglio viverla più'”.

Pare invece che Michele Morrone fosse in trattativa per entrare al Grande Fratello. Di certo, deve parte della sua ascesa alla partecipazione a Ballando con le stelle, una grande vetrina per lui, mentre oggi è un attore apprezzato a livello internazionale.

Al centro della narrazione ci sono ancora le storie dei protagonisti, che contattano il programma per un regalo, per ritrovare un grande amore del passato o per provare ad appianare divergenze familiari che normalmente non sono riusciti a risolvere. Il segreto del successo è certamente la sua conduttrice, sempre la stessa da oltre 20 anni e che continua ad appassionare il pubblico.

Quando e dove vedere C’è posta per te

La nuova puntata va in onda su Canale5, il 3 febbraio, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia, quindi intorno alle 21,30. Va comunque in onda in contemporanea sulla piattaforma di streaming di Mediaset Infinity dove rimane disponibile nella sezione on demand, quindi a qualsiasi orario e da tutti i dispositivi elettronici con collegamento a internet.

Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag dedicato ed è ormai una tradizione vedere commenti, meme e foto della puntata in diretta sui social. È diventato un appuntamento fisso per moltissimi, un programma per la famiglia che si segue tutti insieme e che si aspetta per tutta la settimana. Dopotutto Maria De Filippi ha sempre lottato, talvolta andando anche contro chi non credeva nel valore delle storie raccontate. Tutto finto, secondo alcuni, mentre lei è andata avanti dimostrando di saper proporre un prodotto di qualità.