Le anticipazioni dell'ultima puntata di C'è posta per te, in programma sabato 9 marzo: ecco chi sono i tre ospiti della Roma

Fonte: IPA Maria De Filippi

Solito appuntamento con C’è posta per te del sabato sera, immancabile per migliaia di italiani. Uno dei programmi più visti del palinsesto generalista. Tanto rilevante nei numeri da costringere spesso la concorrenza, interna o esterna, ad adattarsi di conseguenza. Ecco le anticipazioni della puntata dell’amato programma di Maria De Filippi di sabato 9 marzo. Prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

C’è posta per te, gli ospiti del 9 marzo

Sabato 9 marzo 2024 è una data speciale per gli appassionati di C’è posta per te. Come ogni anno, infatti, è giunta l’ora della puntata conclusiva dell’amatissimo programma condotto da Maria De Filippi. Per quest’occasione gli ospiti saranno tre e tutti appartenenti al mondo del calcio. Nello specifico si tratta di giocatori della Roma, che sta vivendo attualmente una fase di rinascita con il nuovo allenatore Daniele De Rossi. Tutto lascia pensare, però, che la registrazione sia stata effettuata ancora in epoca Mourinho, con qualche sorriso in meno per i tifosi.

Ma di chi si tratta? Qualche tifoso romanista sfegatato riceverà una sorpresa decisamente gradita, trovandosi dinanzi Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Si tratta rispettivamente di un difensore e due centrocampisti della squadra giallorosa, ma non solo. Pellegrini è infatti anche il capitano della Roma. In questa versione, dunque, C’è posta per te sfrutterà tutti i suoi ospiti di pregio in una sola storia delle cinque proposte.

C’è posta per te, anticipazioni del 9 marzo

Come al solito, non vengono rilasciate informazioni dettagliate su ciò che andremo a vedere nel corso della puntata di C’è posta per te. Gli spettatori accettano qualsiasi cosa Maria De Filippi voglia proporre loro. Ha accumulato anni e anni di credito nei loro confronti e tale fiducia è meritata.

Ciò non toglie, però, che ci sia spazio, come di consueto, per una sorta di sbirciatina, garantita tramite post social e pubblicità televisive. Le emozioni sono garantite, tra sorprese, crisi in famiglia, amori interrotti e storie a dir poco commoventi, che meriterebbero un adattamento cinematografico.

Vediamo in una pillola video proposta la padrona di casa rivolgersi con pazienza a un padre, che si è rivolto alla trasmissione Mediaset per riallacciare i rapporti con suo figlio. Il giovane siede di fianco alla conduttrice ed evidentemente ha spiegato nel dettaglio tutto ciò che ha subito. A fronte di ciò, Maria si pone al suo fianco come una madre e ammonisce l’uomo: “Adesso, con quello che ha detto tuo figlio, che impressione hai? Pensi di essere stato un buon padre?”.

Il clima cambia radicalmente in un’altra clip proposta, che vede la conduttrice accogliere in studio un uomo anziano, che le fa numerosi complimenti. Sottolinea d’averla vista spesso in televisione e di trovarla bellissima e molto giovane. La De Filippi fa una battuta sull’età e poi si complimenta per il suo stile. Ne nasce un piccolo teatrino che lascia intendere come questa storia possa essere più leggera di altre.