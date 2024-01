Sarah Felberbaum è sposata con Daniele De Rossi dal 2015. Il coronamento di una storia d’amore iniziata qualche tempo prima, nonostante la sua affermazione lapidaria: “Mai con un calciatore nella mia vita”. Talvolta il destino ha in serbo delle sorprese inaspettate e per l’attrice di origine britannica è stato proprio così. L’ex centrocampista e oggi allenatore della Roma è l’amore della sua vita.

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, un amore nato per caso

Lei è un’attrice e modella molto apprezzata dal pubblico, lui uno dei giocatori della Roma e della Nazionale più amati di sempre. Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi formano una coppia meravigliosa, forte di un amore che perdura da oltre dieci anni.

E dire che i presupposti non erano dei migliori. La Felberbaum aveva affermato di non avere alcuna intenzione di legarsi sentimentalmente a un giocatore di calcio, influenzata dai vari cliché che spesso ruotano intorno a questi adoni con i tacchetti ai piedi. Ma così non è stato, come lei stessa ha raccontato in un’intervista al settimanale Oggi. Sarah e Daniele si sono conosciuti per caso ed è stato colpo di fulmine: “A una cena, stesso tavolo. Era il 2009. L’ho visto entrare dal fondo della sala, quei suoi splendidi occhioni celesti hanno incrociato i miei. Come in un film. La cosa buffa è che io non sapevo chi fosse, invece tutti lo guardavano”.

“Quando l’ho conosciuto ho detto ‘vabbè, non può essere’, e invece dopo più di dieci anni [quindici nel 2024, ndr] eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita. Abbiamo un ottimo equilibrio e, come tutte le coppie, i nostri alti e bassi. Quando l’altro è in difficoltà emotiva, perché la vita lo sta mettendo alla prova, lui si può appoggiare su di me e viceversa. Io lo faccio anche fisicamente, ho bisogno del suo calore”.

Le nozze segrete e la famiglia allargata con Sarah Felberbaum

Da quel primo incontro casuale, la relazione è diventata sempre più intensa e solida al punto da decidere di convolare a nozze nel 2015. Un matrimonio segreto e lontano da occhi indiscreti celebrato nella splendida cornice delle Maldive, dopo la nascita della prima figlia della coppia, Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014.

Nel 2016, invece, è venuto al mondo il secondo figlio dell’attrice e dell’ex centrocampista della Roma, il piccolo Noah. Ma c’è anche un’altra figlia nella vita di Daniele De Rossi, che era già stato sposato in prime nozze con la ballerina Tamara Pisnoli. Un matrimonio iniziato nel 2006 e finito nel 2009 dal quale è nata Gaia, primogenita del campione giallorosso alla quale anche la Felberbaum si è molto affezionata.

Di questo è certamente molto fiero, come ha affermato in diverse occasioni: “[Sarah, ndr] Dal punto di vista umano è stata fondamentale. Mi ha migliorato molto, compreso lo stile di vita. Abbiamo creato una famiglia allargata“, ha spiegato in un’intervista a Sky Sport, sottolineando come l’attrice abbia rinunciato ad alcune occasioni lavorative pur di seguirlo e non separarsi da lui. “Se fossi partita, avrei rinunciato a lui per la mia carriera – aveva detto lei a Oggi -. Sapevo che sarebbe stato impossibile conciliare le due cose. Daniele è l’amore della mia vita e non mi pentirò mai di quella scelta“.

Daniele De Rossi, stella del calcio giallorosso e della Nazionale

Ci sono nomi che appartengono al mondo dello sport ma noti anche a chi propriamente non ne “mastica”. Non occorre essere dei grandi tifosi della Roma per conoscere Daniele De Rossi, ex centrocampista giallorosso che ha fatto la storia del calcio italiano, per ben 18 anni tra le file della Roma che fu del Capitano Francesco Totti e con una lunga carriera nella Nazionale Italiana.

Classe 1983, non tutti sanno che Daniele De Rossi è un “figlio d’arte”. Suo padre è, infatti, Alberto De Rossi che è stato a sua volta un prolifico giocatore di calcio e l’allenatore più longevo nella storia della Roma Under 19. Daniele non è l’unico giocatore in famiglia: anche il cugino Andrea De Rossi è un calciatore professionista.

Il marito di Sarah Felberbaum è un campione da record. Come riporta il sito dell’AS Roma, ha giocato ben 616 partite nella squadra giallorossa, divenendone poi Capitano. Con 63 reti segnate in tutte le competizioni, Daniele De Rossi è diventato il giocatore con più presenze nella storia del Club. Ma se la carriera nella Roma è stata di per sé straordinaria, non è da meno quella nella Nazionale Italiana di calcio con la quale ha raccolto ben 117 presenze e giocato 8 grandi tornei internazionali tra cui, indimenticabile, il Mondiale del 2006 che ha visto trionfare gli Azzurri.

Daniele De Rossi, l’addio alla Roma e al calcio

Il 2020 è stato l’anno dell’addio alla sua amata Roma, o meglio al calcio giocato in campo. Appesi i tacchetti al chiodo, De Rossi ne aveva parlato in un’intervista a Sky Sport: “Non ho scelto io di lasciare la Roma, ma ho deciso di dire addio al calcio. (…) L’ho vissuta con grande serenità. Non ho finto neanche per un secondo, anche se mi sono emozionato in alcuni momenti. (…) Mi è venuto un po’ di magone. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato quel momento, fa male a chiunque e senti un senso di malinconia. Ma era importante far vedere anche alla mia famiglia che non era una tragedia. Ho voluto anche far vedere ai tifosi la mia felicità per quello che mi avevano dato”.

Fonte: IPA

Un addio dal sapore dolceamaro, ma consapevole di aver fatto un percorso più unico che raro nella sua squadra del cuore, la stessa a cui ha dedicato la sua intera vita. Dopo il ritiro, Daniele De Rossi ha fatto parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana nell’Europeo del 2021 che ha visto vincere gli Azzurri, diventando per la prima volta allenatore della Spal di Ferrara nella scorsa stagione.

Daniele De Rossi, il sogno di allenare la Roma diventa realtà

Nella stessa intervista a Sky Sport, Daniele De Rossi aveva raccontato il suo grande sogno: “Un giorno mi piacerebbe allenare la Roma (…). Mi piacerebbe sedermi un giorno su quella panchina, ma non è detto che abbia questa fretta di farlo accadere domani. Potrà succedere tra cinque anni, tra dieci anni o tra vent’anni. Spero che un giorno accada, ma soltanto se sarò un bravo allenatore, se porterò qualcosa alla squadra a cui tengo tanto e non perché sono stato tanti anni un giocatore della Roma”. Il 2024 ha visto realizzarsi questo grande sogno. Dopo alcune precedenti esperienze da allenatore, De Rossi è riuscito a occupare quel posto sulla panchina della sua squadra del cuore con una gioia indescrivibile.