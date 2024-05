Daniele Rugani e Michela Persico sposi: l’abito con minuziosi dettagli floreali e scollo profondissimo

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Maggio 2024 ha visto il coronamento di un amore da favola con le nozze di Daniele Rugani e Michela Persico. La splendida cerimonia, che ha avuto luogo nella storica chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo a Torino, ha catturato l’attenzione non solo per la presenza di celebrità e amici intimi della coppia, ma soprattutto per l’incantevole abito della sposa. Michela Persico ha scelto di stupire tutti con un abito davvero unico, ricco di dettagli, forse troppi.

Michela Persico e l’abito che l’ha portata all’altare da Daniele Rugani

Michela Persico ha deciso di indossare un abito bianco a sirena, caratterizzato da un design mozzafiato. Il punto focale dell’abito era il suo scollo profondissimo a cuore, una scelta audace e coraggiosa per una cerimonia in chiesa. Tuttavia, per garantire sicurezza e comfort, l’abito era dotato di uno strato impercettibile di tulle color carne, che sosteneva lo scollo senza essere visibile. Questa soluzione non solo ha assicurato la stabilità dell’abito, ma ha anche mantenuto una certa eleganza.

L’abito seguiva perfettamente le curve di Michela, terminando in uno strascico semi lungo che aggiungeva un tocco di regalità senza essere eccessivamente ingombrante. La vera magia dell’abito, però, risiedeva nei suoi ricami. Centinaia di fiori, di diversa grandezza e design, erano ricamati su tutta la superficie, creando un effetto quasi trasparente. Questo intricata lavorazione dava l’impressione che i fiori galleggiassero delicatamente sul corpo della sposa, un vero spettacolo per gli occhi.

Nonostante la ricchezza dei dettagli, Michela ha scelto di aggiungere dei manicotti di tulle, con maniche pompose a sbuffo. Questo tocco extra ha conferito un ulteriore livello di drammaticità all’insieme. Il look complessivo dell’abito, tra trasparenze, ricami e volumi, era sicuramente audace e spettacolare, un vero capolavoro di moda nuziale.

A bilanciare l’opulenza dell’abito, Michela Persico ha optato per un trucco e un’acconciatura semplici ma sofisticati. Il trucco, curato nei minimi dettagli, metteva in risalto i suoi lineamenti naturali senza risultare troppo appariscente. Gli occhi erano delicatamente sottolineati da una leggera sfumatura, mentre le labbra erano tinte di un nude elegante, perfetto per non distogliere l’attenzione dall’abito.

Il matrimonio a Torino

Nozze nel centro del capoluogo piemontese, per una delle coppie più glamour del momento. Il difensore della Juventus Daniele Rugani ha sposato nel pomeriggio del 29 Maggio, nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo nel centro di Torino, la giornalista e conduttrice televisiva Michela Persico con la quale convive da anni.

È la stessa chiesa dove qualche anno fa hanno battezzato il figlio. Il giocatore della Juventus e la conduttrice facevano coppia fissa ormai da otto anni e, nel 2020, sono diventati genitori del loro primo bambino, Tommaso, che ha portato le fedi a mamma e papà su un cuscinetto. Ad accompagnare la sposa all’altare, il padre.

La festa in Piazza San Carlo è stata un vero spettacolo di eleganza e glamour, con invitati illustri come i compagni di squadra di Rugani, Federico Gatti, Fabio Miretti e Manuel Locatelli, e l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Daniele Rugani e Michela Persico sposi hanno celebrato il loro amore circondati da amici e parenti, in un’atmosfera magica e indimenticabile.

Rugani aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo durante un concerto di Calcutta, nel dicembre 2023. Pochi giorni fa ha firmato il prolungamento del suo contratto con la Juventus fino al 2026, coronando un periodo particolarmente felice sia a livello professionale che personale. La loro storia d’amore, che dura da otto anni, ha visto un nuovo capitolo con queste splendide nozze, un evento che ha combinato tradizione, stile e amore in una cornice perfetta.